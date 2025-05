En los últimos años, HBO ha consolidado su posición como una de las plataformas más influyentes en la producción de series de televisión, destacando por su contenido de alta calidad y narrativas ambiciosas. El universo de Game of Thrones, basado en las obras de George R.R. Martin, sigue siendo su principal referente, y la red de historias derivadas que se desarrollarán en este marco promete mantener a la audiencia inmersa en el mundo mágico y complejo de Poniente.

La expansión continua de Game of Thrones

El fenómeno de Game of Thrones, que se emitió entre 2011 y 2019, impulsó a los estudios a explorar formas de mantener vivo su legado. Tras el éxito de House of the Dragon, centrada en la Casa Targaryen, HBO ha ampliado su catálogo con más proyectos ambientados en este universo medieval-fantástico. Esta serie marcó el inicio de una nueva etapa que busca desarrollar narrativas originales y poco exploradas dentro del mundo creado por Martin.

Entre los proyectos confirmados se encuentra El caballero de los Siete Reinos, que relatará las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg durante el reinado de los Targaryen en Poniente. Actualmente en posproducción y con un estreno previsto para mediados de este año, la promesa es ofrecer una mirada detallada a las relaciones humanas en una época menos convulsa que la retratada en la serie original.

Explorando nuevas eras en el universo

HBO también considera desarrollar es 10.000 Ships, una serie que abordará la historia de Nymeria, la legendaria princesa de Dorne, enfocándose en las travesías marítimas de los Rhoynar. Amanda Segel, junto a la guionista ganadora del Pulitzer Eboni Booth, forman parte de esta producción, que busca narrar la odisea de Nymeria con un enfoque innovador.

A diferencia de otras series derivadas, esta serie -que se encuentra en etapas iniciales- se ambientará mil años antes de los eventos de Game of Thrones, lo que permitirá explorar los orígenes culturales y políticos de Poniente desde una perspectiva inédita.

Otro proyecto esperado que aún no ha recibido luz verde es Aegon’s Conquest, la serie centrada en la épica campaña militar que unificó los Siete Reinos bajo el dominio de la casa Targaryen. Pensada como una posible precuela de House of the Dragon, esta producción tiene como objetivo explorar en profundidad la figura de Aegon el Conquistador, uno de los personajes más míticos del universo creado por George R.R. Martin.

El spin-off propone un regreso a los días más sombríos de Poniente, donde Aegon y sus hermanas emprendieron una cruzada para forjar el destino de su linaje. Actualmente, la serie se encuentra en desarrollo activo, con Mattson Tomlin —conocido por su trabajo en The Batman y BRZRKR— involucrado como guionista adjunto.