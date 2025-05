Con dos sendos mensajes, uno del presidente Javier Milei y otro del ministro Luis Caputo, el gobierno nacional ratificó que presionará a quienes dólares sin declarar para los vuelquen al sistema a fin de “remonetizar la economía”, y confirmó que la herramienta para ello será “un mecanismo” de amnistía o blanqueo para que esos “ahorristas no dejen los dedos marcados ni sean perseguidos” por los organismos de control.

“Los que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes, son personas que se escaparon de los delincuentes legales que son los políticos. ¡Y ladrón que roba a otro ladrón, tiene mil años de perdón!”, fue la fundamentación más lúdica a la que recurrió el jefe de Estado.

Lo particular del caso es que lo anunció en un foro integrado por personas reunidas para actividades de beneficencia y recaudación de fondos para entidades de bien público.

Así y todo, la platea aplaudió una y otra vez las definiciones de Milei, quien anunció que su administración “está trabajando con ARCA, el Ministerio de Economía y el Banco Central en el mecanismo para que la gente pueda ingresar los dólares adentro del sistema, comprar lo que quiera y que no deje los dedos marcados para que nadie los vaya a perseguir”.

Es decir que el jefe de Estado reconoce que muchos de esos supuestos “ahorristas” podrían tener dinero no declarado producto de actividades ilegales, evasión al fisco y otras actividades ilícitas. No obstante los justificó.

Insistió que “quienes tienen dólares en el colchón” no utilizaron antes ese dinero “porque tenían miedo de dejar los dedos marcados y que después los vayan a buscar”.

El Presidente puntualizó que el objetivo de esa medida es “monetizar la economía” y hacer que las personas “saquen sus dólares de debajo de los colchones” porque “eso podría ser una inyección enorme” de dinero.

Estimó que hay entre 200 mil millones y 400 mil millones de dólares en ahorros no declarados y señaló que, si se utilizan, “van a permitir un boom de inversión y que la Argentina acelere su proceso de crecimiento”.

“Acá se va a ponderar a la gente de bien y se va a poder sacar los dólares sin dejar los dedos marcados”, repitió ante el aplauso de los presentes en el 11º Latam Economic Forum, cuya edición de este año llevó el nombre “Dónde estamos, hacia dónde vamos”. El evento organizado por traders y financistas que tuvo lugar en Parque Norte y donde se informó acerca de la donación de fondos para organizaciones de bien público.

Ante esa platea, Javier Milei también hizo una perorata sobre cómo, desde su perspectiva, se determina el tipo de cambio e insólitamente negó que el tipo de cambio determine los precios. Es decir que es mentira que cuando sube el dólar suben los precios.

Para él, “la inflación es un fenómeno monetario generado por un exceso de la oferta de dinero”. Desde este punto de vista, prosiguió, “el tipo de cambio es uno más de todos esos precios. Nada de esa burrada de que el tipo de cambio determina los precios. No. La cantidad de dinero determina los precios, y uno de esos precios es el tipo de cambio”.

Insistió que “venimos creciendo como pedo de buzo” y eso genera “un aumento de la demanda de dinero”. Por eso, concluyó, hay que dejar “que la economía la moneticen los mismos argentinos”. Aseguró que si eso ocurre no se va a forzar a que el tipo de cambio se modifique.

“La cantidad de dinero que hay en la economía la determinan los individuos. Por lo tanto, los que tienen que monetizar la economía sin que esto sea un riesgo es con los individuos monetizando. ¿Cómo lo van a hacer? Permitiendo hacer transacciones en dólares”.

Horas antes de ese anuncio que el gobierno había adelantado hace días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, también había utilizado el concepto de “remonetización de la economía” para disfrazar el blanqueo a mansalva que tiene entre manos.

“El crecimiento de la economía demanda más dinero, como si fuera su combustible”, por eso “la remonetizacón es lo opuesto al kirchnerismo, donde nadie quería tener pesos”, afirmó.

De paso dio algunos detalles de cómo será ese “mecanismo” del que más tarde habló el Presidente: “La remonetizaicón en pesos sólo se puede dar si el dólar va al piso de la banda, con lo cual el BCRA va a estar comprando dólares y emitiendo pesos con respaldo”.

Según el ministro, lo bueno de que esas divisas se vuelquen a la economía será que no habrá que emitir pesos. “La gente tiene un montón de dólares, entonces no es necesario imprimirlos”, dijo como si la Argentina pudiera imprimir billetes verdes. “Hay 200 mil millones de dólares en los colchones. Entonces, ¿por qué no usar esos dólares que la gente tiene? Eso va a ayudar a que se sostenga ese nivel de crecimiento”, insistió.

En otra de sus insólitas interpretaciones de la realidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “el verdadero ajuste” del Estado “lo hizo el kirchnerismo agrandando el Estado”.

En este modelo “buscamos que el protagonista sea el sector privado” porque “lo que se hizo en los últimos 20 años fue un ajuste porque se agrandó al Estado y se lo financió cobrando más impuestos a los empresarios y a la gente”, lanzó como si nada y cerró con lo que la platea quería oír: “Nosotros vinimos a devolver los recursos al sector privado”.