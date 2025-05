TEATRO

Un punto oscuro

Sin lugar a dudas, el gran estreno de la semana. Tres hermanas asisten a su padre durante sus últimos días. Para mantenerlo conectado con la vida, le leen relatos que funcionan como espejos donde toda la familia se reconoce. Mientras la figura paterna se va desvaneciendo de a poco, las hermanas tejen una casa propia, que las sostiene y cobija. A través de este acto, aparecen preguntas sobre sus identidades y los enigmas que las atraviesan en esta nueva configuración familiar. Con dirección de Agostina Luz López, producción de Poppy Murray y dramaturgismo de Ana Montes, Un punto oscuro combina teatro y tejido: cuenta con Amalia Boccazzi como tejedora en escena. Actúa la dupla de hermanos-actores Carolina y Felipe Saade junto a María Villar. El diseño escenográfico es de Mariana Tirantte y el vestuario, de Mariu Fermani.

A partir del jueves a las 19.30 en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $14000 (los miércoles, precio popular: $8500).

Ojos látigo

Cuatro cuerpos invocan en escena a un amigo fallecido mediante palabras, canciones y baile. Escrita y dirigida por Leticia Coronel, la obra propone un ritual barrial nocturno para mantener viva su ausencia. Reunida en una esquina, la amistad surge como centro emocional y refugio frente al mundo adulto, ausente por exceso de trabajo. Inspirada en la pérdida real del mejor amigo de Leonel Coronel, hermano de la directora, la puesta rescata los rincones, los kioscos y las canchas improvisadas que marcan la adolescencia de toda persona criada en el conurbano bonaerense. Actúan Julián Vila Graca, Mathias Percat, Matías Coronel y Vicente Pérez. Últimos domingos.

Hoy a las 18 en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $15000.

MÚSICA

Strange Days

Después de años de negarse a bucear en las cintas de trabajo de los álbums de Nick Drake, privilegiando la escucha de la versión terminada de los tres que llegó a completar mientras estuvo en este mundo, finalmente su familia ha decidido abrir la mano. Lo hacen con una caja de cuatro discos que recorre el camino recorrido hasta su debut. Se titula, justamente, The Making of Five Leaves Left, y está anunciada para fines de julio. Incluirá, además de versiones de la grabación en estudio, dos registros recientemente descubiertos. Por un lado, su primer demo en un estudio, una cinta conservada durante años por la cantante británica Beverley Martyn. Y, por el otro, un cassette grabado por un compañero de estudios en Cambridge. Como para ir calentando motores, ya se puede escuchar online este primer adelanto, grabado en marzo de 1968, en la primera sesión en el estudio Sound Tecniques, bajo la tutela de Joe Boyd. Es, en realidad, una primera versión del tema luego titulado “Cello Song”, incluido en aquel primer disco.

Melodie Is a Wound

Junto con “Aerial Troubles”, que asomó a comienzos de abril, la flamante aparición de este segundo simple de Stereolab permite imaginar más acabadamente cómo será Instant Holograms On Metal Film, con fecha de lanzamiento dentro de apenas dos semanas, el primer disco con temas nuevos del grupo tras una década y media. Reunidos en 2019 para acompañar la reedicion de su discografía, han confesado que no estaba en sus planes grabar música nueva, pero como la reunión se prolongó un poco mas de lo esperado por los retrasos generados por el covid, dos años atrás se comenzó a gestar esta novedad, cuya respectiva gira promocional los traerá nuevamente a Buenos Aires antes de fin de año.

ONLINE

Las cuatro estaciones

En 1981 el gran actor estadounidense Alan Alda cruzó por primera vez al otro lado de la cámara para dirigir The Four Seasons, una comedia dramática sobre tres matrimonios de mediana edad que todos los años salen juntos de vacaciones, hasta que una de las parejas decide separarse. Esta adaptación seriada disponible en Netflix sube apenas un poco el volumen en términos humorísticos para contar más o menos la misma historia. Como en el film original, cada trimestre marca una nueva escapada hacia algún paraje vacacional, hasta que los personajes encarnados por Steve Carell y Kerri Kenney-Silver anuncia las novedades sobre el divorcio. Fiel a los cambios sociales, ahora una de las parejas es gay, aunque lo que sigue primando son las tensiones subterráneas ocultas detrás de la fachada. Creada por Lang Fisher, Tracey Wigfield y Tina Fey –quien se reserva uno de los seis roles centrales– la serie de ocho episodios reactualiza un clásico con simpatía. A los 89 años Alda aparece en un breve cameo.

Amigos y vecinos

John Hamm, el eterno Don Draper de Man Men, interpreta en la nueva serie de Apple TV+ a un ejecutivo exitoso que, de un día para el otro, pierde su trabajo, todo el dinero y a su esposa. De ahí a reinventarse hay un solo paso, aunque para ello deba cruzar una línea nada delgada y dedicarse a actividades non sanctas. Lejos de la formalidad, Coop comienza a manejarse en un mundo de traders, pero lo que nadie sabe es que, cuando en el lujoso barrio donde vive las casas quedan vacías, el hombre se hace con caros objetos que luego vende al mejor precio. Las víctimas: esos amigos y vecinos del título que nunca dudarían del buenmozo y cordial Coop. Hamm volvió a encontrar un personaje a su medida.

CINE

La carga más preciada

Exhibida hace días en el Festival de Cine Francés, llegó a la cartelera comercial el nuevo film del realizador Michel Hazanavicius, recordado por la oscarizada El artista. Aquí no hay actores de carne y hueso, aunque más allá del formato animado la película no está dirigida a un público infantil. Basada en la novela de Jean-Claude Grumberg, la historia transcurre en el interior de un helado bosque de Polonia donde (sobre)viven un leñador y su esposa. Mientras la guerra estalla y alrededor todo es muerte y destrucción, la pareja lucha por superar el frío, el hambre y la pobreza. Su vida cambia por completo cuando un día, desde un tren en movimiento, una niña es arrojada a la inmensidad de la naturaleza, y los protagonistas deciden adoptarla. Con la voz en off de Jean-Louis Trintignant haciendo las veces de narrador, la película adopta un punto de vista poco convencional para narrar una historia ligada a los horrores del Holocausto, una fábula basada paradójicamente en estrictos hechos reales.

Cine de guerra soviético

A ocho décadas del final de la Segunda Guerra, la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) exhibe un puñado de largometrajes bajo el rótulo “Grandes clásicos del cine bélico soviético”, con films producidos por los legendarios estudios Mosfilm. Hoy a las 18 horas podrá verse la ópera prima de Andréi Tarkovski, La infancia de Iván, que en 1962 marcó el inicio de una filmografía tan extraordinaria como influyente. Unas horas antes, a las 15, se exhibirá El tigre blanco, film de 2012 de Karen Shakhnazarov acerca de un soldado rescatado luego de una batalla que comienza a hablar de un gran blindado alemán, el “tigre blanco” del título. Programación completa en www.complejoteatral.gob.ar.

TV

The Ark

Como puede deducirse fácilmente por el título, la serie que emite la señal AMC en horario central es una nada velada relectura de la leyenda bíblica del Arca de Noé, aunque ambientada cien años en el futuro, con naves espaciales en lugar de barcos de madera y seres humanos reemplazando a los animales. La segunda temporada de la saga avanza en la descripción de las misiones de colonización espacial, que se han transformado en inevitables para la supervivencia humana, dejando detrás un planeta Tierra que está a punto de agotar todos sus recursos. Al final de la temporada previa la nave interplanetaria Ark One llegaba finalmente a su destino, sólo para encontrar un lugar inhóspito, inhabitable. La clave entonces es sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar un nuevo hogar, no sólo para los tripulantes sino también para todas las naves que le siguen el paso. La ciencia ficción sigue siendo un territorio fértil en el universo de las series de gran presupuesto.

Domingos a las 22, por AMC.

Oficios artesanos

Programa a la vieja usanza que ofrece nuevas entregas de manera regular, se trata de una celebración del “valor de la artesanía tradicional colombiana y el conocimiento transmitido de generación en generación”, según afirma la gacetilla de prensa, además de acotar que en cada emisión “destacados artesanos colombianos comparten sus técnicas, materiales y procesos” alejados de la automatización. En estos nuevos capítulos se invita al espectador a redescubrir el alma de creaciones hechas a mano, honrando las raíces culturales y su riqueza artesanal, una manera de compartir el legado de quienes siguen apostando por lo hecho a mano en la era moderna.

Miércoles a las 15.30 y repeticiones, por Más Chic.