DOMINGO 11

ARTE

Alejandra Fenochio Con curaduría de Ana Longoni y Carlos Herrera, se exhibe una selección de pinturas de esta artista que vive y trabaja en La Boca, realizadas a partir del 2001. Entre el detalle y el plano general, ella retrata una serie de personas cuyas vidas transcurren en los márgenes y eso es lo que se aprecia en esta muestra llamada Alejandra Fenochio: ahora. Estas imágenes construyen una trama mayor donde se hacen visibles las problemáticas sociales que tematizan la producción de la artista, quien ha logrado conectar su práctica artística con el compromiso social.

De martes a viernes, de 11 a 19.30, sábados y domingos, de 10 a 19.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Comida Para Llevar Por primera vez en el país, el lo-fi caribeño llega al cono sur con una selección de músicos excepcionales: Veztalone, Tayko, Irepelusa (foto), Horus y Hocho. Esto será un verdadero “all you can eat” de música. Para los que no han probado el menú, avisan: “Comida Para Llevar es un proyecto musical que se autodefine en una excursión por el mundo de beats lo-fi, que ha tenido como ventana de exposición una serie de videos modo cyphers enmarcados en la colaboración espontánea de distintos artistas que tiene como salsa base la frescura y lo que llamamos lo-fi caribeño”. Venir en ayunas.

A las 19, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: desde $22000.

China Roldán Como parte del ciclo Antidomingos se presenta una propuesta que combina pianos jazzeros, tambores, guitarras con distorsión y voces que dialogan entre el soul y los ritmos latinos afroamericanos. La banda –que adelantará temas de su próximo álbum– está integrada por Roldán en teclado y voz, Juan Sarda Lerotić en guitarra, Naiah Trigoso en teclado, Edú Gabriel en bajo, Santiago Arroyo en percusión y Leandro Quinteros en batería.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Cartas a mi hijo Continúa en cartel la obra de María Marta Guitart. Después de 25 años trabajando con la obra de Federico García Lorca, interpretando sus textos y poemas en los colectivos de Buenos Aires durante una década –además de haber creado Federico tuvo un sueño, un espectáculo de trayectoria nacional e internacional–, la directora vuelve a abordar la figura del gran dramaturgo español. Esta vez nos habla del profundo dolor de una madre, pero también del amor inquebrantable que la sostiene y le impide renunciar a la esperanza.

A las 16.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $15000.

Medea Se presenta la obra de Gustavo Pardi, esta vez en versión de Irina Alonso, con interpretaciones de Antonella Fittipaldi, Marcelo Sánchez, Iván Díaz Benítez, Noelia Perea, Carolina Krivoruk, Lourdes Gomez y Adriano Barisone. Medea se encuentra sin opciones en un mundo violento dominado por hombres, quienes deciden su futuro y le arrebatan su poder de decisión. Perdida y traicionada, despierta su lado más salvaje, se castiga a sí misma y a quienes ama para saciar su sed de venganza.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $12000.

LUNES 12

ETCÉTERA

Luciana Levinton En El canon modernista la artista presenta pinturas realizadas a partir de su investigación de los trabajos de arquitectura y diseño de Lina Bo Bardi, Eileen Gray, Charlotte Perriand, Burle Marx y Athos Bulcão, a los que se suman las casas de Victoria Ocampo y una serie de viviendas hechas en Florida, Estados Unidos. Esto permite identificar el fuerte componente pedagógico que se presenta en la selección de la obra de Levinton: son ensayos donde la arquitectura es leída desde una perspectiva de género y a partir de una mirada bidireccional entre el canon modernista local y el de otros países.

De lunes a viernes de 15 a 19, en Galería van Riel, Juncal 790. Gratis.

CINE

Araña En su quinto aniversario, se proyecta la película de Andrés Wood. Araña narra la historia de militantes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad: Inés (María Valverde de joven, Mercedes Morán de adulta), su marido Justo (Gabriel Urzúa, Felipe Armas) y el mejor amigo de ambos, Gerardo (Pedro Fontaine, Marcelo Alonso), que en la ficción aparecen como los asesinos de un crimen que ocurrió de verdad: el del edecán militar del presidente Allende, Arturo Araya. Enredados en un triángulo amoroso, la traición separa a Gerardo del matrimonio durante cuarenta años, tiempo en que Inés y Justo rehacen sus vidas, tienen un hijo, nietos, y encuentran su sitio entre cierta élite social del país.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

La gomera Corneliu Porumboiu desarrolla ficciones cuyo sentido último no siempre es fácil de desentrañar. En La gomera, el ganador de la Cámara de Oro en Cannes 2006 da un paso más, donde los golpes de absurdo son más que en sus anteriores entregas. Porumboiu deconstruye los códigos del policial negro mediante una intrincada trama de robos, tráfico, traiciones, ajustes de cuentas y tal vez, a la larga, alguna historia de amor, allí donde menos se la espera.

A las 15.55 y 16.40, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2050.

ARTE

Paula Cecchi Topografía sentimental o el espejismo del río pintado está conformada por siete pinturas y un sinfín de acuarelas que recrean las tardes de verano en la ciudad de Monte Caseros (edificada sobre el Río Uruguay, en Corrientes). La perspectiva propuesta está indicada por la ubicación de las “silletas”, como se denominan a las reposeras en Monte Caseros. La distancia de la representación pictórica posibilita un encuentro en el que el estallido cromático y los trazos configuran espejismos. Curadora: Laura Casanovas.

En el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

María Ferrari Museo caníbal es una exposición donde Ferrari despliega una serie de pinturas sobre la mirada, la teoría de género y el rol del artista . En palabras del curador Emmanuel Franco: “Ferrari Hardoy ensaya un laberinto de múltiples fauces que permiten ver en sus pinturas otras obras que van armando una historia del arte más personal, liviana y con eje puesto en explorar la construcción de las subjetividades”. La muestra estará acompañada de un fanzine con textos de artistas como Ezequiel Alemián, Laura Códega, Lucas Olarte y otros.

De lunes a viernes de 14 a 20, sábado de 15 a 19, en Pólvora, Venezuela 720. Gratis.

MARTES 13

MÚSICA

Martes de Poesía y Música Para esta nueva fecha de un ciclo que ya es un clásico, las canciones de Nico Landa (foto) invitan a tejer una velada inédita junto a los versos de Leandro Gabilondo. No es la primera vez que se han cruzado, de hecho algunos de los temas del ex Decadentes y Animalitos llevan la firma de ambos. Para esta velada, Landa –que será acompañado por Tito Silvetti en percusión y Tomi Carnelli en guitarra, integrantes de Los Satélites del Sur– anticipa un repertorio que incluye perlas de su repertorio, tanto grupal como solista, más algún rescate ddecadente, mientras que Gabilondo preparará poemas y escritos que redondeen un recital acorde con la larga tradición del ciclo. Coordina Martín Pérez.

A las 19.30 en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

Nsqk El productor y cantautor mexicano que sacude la escena con su don para la fusión genérica, cruzando la música urbana, el r&b, el pop alternativo, la música electrónica y hasta el punk, confirma su regreso al país. Su disco Aún te pienso es un material con una marcada diferencia a su predecesor Roy. Simulando un programa de radio tradicional, Nsqk demuestra su versatilidad al mismo tiempo que evidencia un gran sentido del humor. Los temas cuentan con la participación de artistas como El Malilla, Álvaro Díaz, Paopao, entre otros. El músico prepara un show con todo el material de 2024, así como con canciones de sus trabajos previos.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $25000.

Vaska + Porteros Eléctricos Dos propuestas se reúnen para la nueva edición del ciclo Visäge. Vaska es el nombre del proyecto solista de Mariana Arismendi. En los ‘90 integró la banda Ignatius, parte de la escena under de esa década. Años más tarde, como solista grabó algunas canciones para el EP Envuelta en papel de diario. Cuenta con la participación de Fernando Samalea en batería y Un Snark en la producción. Por su parte, Porteros Eléctricos es un dúo synthpop de Alejandro Alba y Edgardo Fernández. Los impulsa su amor a la música de la generación ochentosa: el pop, el techno y el synthwave.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $5000.

TEATRO

Siempre guardavidas En la obra de Sergio Mercurio lo central es el humor, la sorpresa, la vejez y los recuerdos. ¿Qué harías cuando el amigo de toda tu vida comienza a perder la memoria? Siempre guardavidas narra una amistad nacida en el mar, que fuera de él se nutrió de mates, tiempo, humor y tango. Mercurio aborda de manera particular la enfermedad y la finitud, utilizando un entramado de lenguajes múltiples, entre los que destaca la animación, la actuación y la puesta en escena con títeres.

A las 20, en el Teatro Chacarerean, Nicaragua 5565. Entrada: $20000.

CINE

La sabana y la montaña Últimas funciones del nuevo largometraje de Paulo Carneiro. Este es un retrato de la comunidad portuguesa de Covas de Barroso y su lucha ante la llegada de un proyecto de explotación minera. La comunidad de Covas do Barroso, en el norte de Portugal, descubre que la empresa británica Savannah Resources planea construir la mina de litio a cielo abierto más grande de Europa a pocos metros de sus casas. Ante esta amenaza inminente, la comunidad decide organizarse para expulsar a la compañía de sus tierras.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $5500.

MIÉRCOLES 14

ARTE

Nicolás Combarro El proyecto Representar el silencio de este artista español reflexiona acerca de las arquitecturas de represión en España y Francia. La muestra incluye fotografías a partir de un arco histórico que comienza con la sublevación militar en julio de 1936 y la Guerra Civil, extendiéndose hasta el final de los años ‘40 con los campos de concentración en los que se encarcelaron a miles de personas, sumado al sistema de colonias penitenciarias para prisioneros políticos vigente hasta la muerte del dictador y la ley de amnistía de 1977.

Hasta el 8 de junio, en Muntref, Av. Antártida Argentina s/n, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus. Gratis.

ARTE

Dalila Puzzovio Se presenta una retrospectiva que presentará la trayectoria de más de seis décadas de esta gran artista a partir de diversos ejes de investigación curatorial. La exposición destaca la manera en que Puzzovio entiende la identidad como una performance o una construcción teatral, como un modo de mostrarse, cargado de ficción y creatividad. Su trabajo con el cuerpo, como una materia plástica con la que construimos nuestra imagen a la manera de un personaje, y su cuidado en la creación de ambientaciones para la exposición de sus propias obras, inspirados en espacios de la vida cotidiana asociados con lo femenino, son algunos de los hilos que recorren su producción.

De miércoles a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $5000.

MÚSICA

Ana Frango Elétrico Una figura pionera de la nueva ola de la música brasileña debutará en Buenos Aires. En su último álbum se adentra en la exploración del amor queer, combinando influencias de varias décadas y estilos de procesamiento. El disco cuenta con la participación de músicos brasileños notables, entre ellos Alberto Continentino, Sergio Machado y Guilherme Lirio.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $25000.

TEATRO

Liquidación total Una tienda de ropa vintage se transforma en el escenario de un diario íntimo intervenido por dos personas. En esta obra la autora, directora y actriz, es acompañada por una doble. Más que una doble, una versión de ella misma. Juntas, toman los remanentes de algunos recuerdos de juventud y los deforman estirando la línea de la realidad y la ficción. Liquidación total se pregunta sobre la memoria y la construcción de la identidad. Texto y dirección de Eliana Murgia.

A las 20.30, en Doudou Vintage, Guatemala 4334. Entrada: desde $13000.

ETCÉTERA

Heather Dewey-Hagborg En el marco del programa Presente Continuo, esta artista y biohacker que vive en Nueva York dará una clase magistral para analizar y discutir el futuro del arte en un mundo atravesado por la tecnología. En ese marco, presentará su proyecto Strangers Visions. Se trata de una serie de obras, compuesta por esculturas, instalaciones y videos, que comenzó en 2012 a partir del análisis de material genético (cabello, colillas de cigarrillos, chicles masticados) recolectado en espacios públicos. De este modo, busca para visibilizar nuevas amenazas a la privacidad y la tendencia hacia el determinismo genético.

A las 17 en Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1987. Gratis.

JUEVES 15

TEATRO

La revista del Cervantes Con libro de Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch se estrena la obra de Pablo Maritano. La revista del Cervantes es un espectáculo que celebra el esplendor de los años locos en Argentina. Se propone revisar su legado para reconocer su importancia histórica y asumir nuestra cultura. El trabajo de curaduría involucró una investigación archivística y el rescate de partituras que la orquesta volverá a hacer sonar después de un siglo. Actúan Alejandra Radano, Carlos Casella, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos, entre otros.

De miércoles a domingo a las 20, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $15000.

Pibitxs del río Escrita por Fabián Díaz, con dirección de Iván Moschner y la actuación de Delfina Colombo, la obra recupera un hecho real y abre una ficción: Javi entrena para cruzar el Río Bermejo que separa Chaco de Formosa. La pandemia lo dejó a él de un lado y a su mujer y a su hijita, del otro. Ahora la luna crece y brilla sobre el Bermejo. La Yani y la Lupe duermen en la otra orilla. Nadar es la única manera de volver a ellas, entonces Javi salta.

A las 21, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $15000.

MÚSICA

Julieta Rada La cantante regresa a los escenarios de Buenos Aires con su nuevo disco, Candombe en el marco de un show que promete ser renovación pura. También ese es el espíritu del cuarto disco de estudio de Julieta, que comenzó a ser pensado en Nueva York y que rinde homenaje a la tradición del candombe fusionando las raíces afro-uruguayas con un enfoque contemporáneo. Cuenta con colaboraciones de destacados artistas como Fito Paez, Pedrito Martinez, Leo Genovese, Ile, Lionel Loueke, Juan Campodónico y Rubén Rada.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto Vega 5510. Entrada: $15000.

ARTE

Sebastián Fuks Se inauguró Licor de nube, la exposición del artista argentino. Fuks estudió diseño gráfico y se formó como artista en la clínica de Diana Aisenberg, entre otros espacios. Es pianista, compositor y forma parte de los proyectos musicales Salvador Rivera y Paslo. En 2012 co-fundó Los Caballos, estudio gráfico de enfoque interdisciplinario. Participó en diversas exposiciones colectivas, como Rosa del fin (2021), Entre la espada y la pared y Cónclave (2023).

En Central Affair, Florida 971, entrepiso Galerías Larreta. Gratis.

Yo, algoritmo En un mundo donde la tecnología domina cada vez más nuestras vidas, las fronteras de la identidad se vuelven fluidas y multifacéticas. En este contexto, el arte contemporáneo se erige como un espacio clave para reflexionar y cuestionar estas transformaciones. Yo, algoritmo: identidad y representación en la era digital reúne una selección de obras interactivas, instalaciones, arte sonoro y videoarte que exploran las problemáticas actuales de la identidad digital. La muestra presenta las propuestas de los artistas Noma, Rodolfo X y Manu Vizan, quienes, a través de sus investigaciones, invitan a pensar críticamente el impacto de las tecnologías emergentes en nuestra autopercepción y representación. Curaduría: Silvina Amighini

En Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

VIERNES 16

CINE

La canción es la misma Dirigido por Peter Clifton y Joe Massor, este el film-concierto, grabado durante las presentaciones de Led Zeppelin en el Madison Square Garden, se volvió un objeto de culto que se mantuvo años en cartelera. En Buenos Aires, mucha gente parecía no tener dónde dormir. Algunos iban a bailar y otros pasaban la noche en el Cine Lara de Avenida de Mayo 1221. El ritual consistía en ver La canción es la misma. Esa película significaba algo así como la plenitud sonora. No importaba su calidad: su récord ameritaba un derroche de cinco estrellas. Sábado tras sábado, de 1978 a 1989 tuvo lugar un espectáculo digno de la palabra “ritual”.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Tesis sobre una domesticación ¿Cómo sería un mundo en el que una travesti, como cualquier otra persona, pudiera llegar a la cima del poder económico y social? ¿Qué conflictos tendría? Javier Van de Couter y Camila Sosa Villada presentan Tesis sobre una domesticación, una película que explora temas como el deseo, la identidad y la familia queer, con una mirada algo futurista. Un verdadero desafío a los discursos homofóbicos y transfóbicos de estos tiempos. La película es una adaptación de la novela de la propia protagonista.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

MÚSICA

Convergencia rítmica Esta es una fecha pensada para bailar, con tres propuestas y la pista como principal objetivo. Elektrash (foto) es un dúo de artistas conformado por Pistolera y Genderless Groove. La búsqueda de su sonido está en el reciclaje de estilos dentro del techno, con estéticas crudas y estructuras poco convencionales. Cinturón De Bonadeo aborda de manera experimental los diferentes géneros de la música electrónica. Formado en 2017 en Santa Fe, ha pasado por diversas formaciones, consolidando actualmente una configuración mixta que combina múltiples recursos analógico-digitales. Completa la noche Hard Kitty, artista audiovisual y productora.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $8000.

Casiana Torres La personalísima cantora presenta en vivo Soy milonga: romance de la llanura, su cuarto álbum dedicado a las músicas sureñas, recientemente nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Artista de Folklore. La artista estará acompañada de Martín Castro en guitarra, arreglos y dirección musical; los guitarristas Pedro Furio, Darío Barozzi y Leonel Iglesias; Sebastián Farías Gómez en percusión y Eduardo Spinassi como pianista invitado.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: desde $8000.

Fer Moreno El músico presenta su nuevo disco Te falta un poco de funky junto a los integrantes de Vinocio y otros artistas invitados. Moreno comenzó a tocar la batería a los 8 años, y se inclinó principalmente por el jazz y blues. Ha grabado con artistas de Argentina como Laura Morgado, Jasper, Lolita Fiamma, Rob Clarke, Lucas Rosasco y Migue Ocampos. En la escena del jazz argentino ha tocado con músicos como Hernán Jacinto Trio, Juan Cruz de Urquiza, Sebastián de Urquiza, Javier Burin, Carlos Michellini, Flavio Romero, Juan Torres Cuarteto, Fito Nicolau Cuarteto, Santiago Outs Trío, Ramiro Zayas Trio, entre otros.

A las 21.30, en Humboldt, Humboldt 1358. Entrada: desde $13000.

SÁBADO 17

TEATRO

Vista de cerca La obra de Mauro Anton (llamada Toda persona vista de cerca es un monstruo) va por su sexta temporada. Dos parejas, cuatro personas. En crisis cada una consigo misma y, en consecuencia, cada pareja. Se juntan a cenar y los otros, a modo de espejo, ponen de relieve los modos más monstruosos e íntimos de cada uno. Lo que aparentan, lo que son y lo que desean se debate en un encuentro que los conducirá a revelar verdades, y a rebelarse ante definiciones ancestrales y universales. En esta obra actúan Sol Kohanoff, Emiliano Pandelo, Maximiliano Prioriello y María Zubiri.

A las 22.30, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: desde $15000.

Mi hermano y el puma Dos hermanos jóvenes huyen a la naturaleza tras ser cancelados por su familia y su medio social. Obligados a huir de un lugar que ya nada tiene que ver con ellos, se enfrentan a la elección de pasar el resto de la vida juntos sin saber cómo convivir, separados por un abismo de silencio que duró años. Una coraza de rigidez y violencia masculina les impide acercarse a su hermano desde un lugar de afecto o intimidad. En este viaje, Axel y David se enfrentan a la incapacidad para conectar con sus emociones hasta ser arrastrados involuntariamente por una fuerza externa, natural y desconocida, hacia recuerdos de la niñez y una posibilidad de sensibilidad nueva. Dirige Lucía Deca.

A las 21.30, en Fundación Cazadores, Villaroel 1440. Entrada: $14000.

MÚSICA

Rita Cortese El espectáculo musical de la actriz está basado en tangos, poemas y canciones. El repertorio va girando en torno a grandes compositores como Enrique Cadícamo, Homero Manzi, Homero Expósito, Chabuca Granda y Chico Buarque, entre otros. Cortese estará acompañada por Aldo Vallejos en guitarra y bajo, y Seba Zasali en piano y bandoneón.

A las 20, en Abra Cultural, Av. Hipólito Yrigoyen 840. Entrada: $20000.

Claudio O’Connor Claudio fue uno de los pioneros en poner voz al rock pesado argentino. Primero, como cantante de Mark I y, más tarde, al frente de Hermética. Aquel grupo se convirtió rápidamente en un referente de la clase trabajadora en épocas del menemismo, con un sonido que evocaba a Black Sabbath y Motörhead, pero con una clara raigambre extrema local. Esta noche, el músico interpretará las canciones de su carrera solista con nuevos arreglos de su banda Darlotodo.

A las 21, en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. Entrada: $30000.

CINE

Yo nunca quise ser famosa Lila es una judía polaca exiliada que escapa de los nazis con su familia. Gracias a un golpe de suerte y un talento innato, se convierte en una Lady Crooner de las bandas más importantes del jazz en Argentina. Su sobrino nieto y su esposo, empiezan a hacer una biopic sobre ella que inesperadamente termina convirtiéndose en un rito de pasaje. El cine los lleva a formar, por un tiempo corto pero eterno, una familia. Dirigen Nicolás Alvarez, Verónica De Cata y Joaquín Ostrovsky.

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

