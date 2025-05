Encerrado - 5 puntos

(Locked - Estados Unidos / Canadá, 2025)

Dirección: David Yarovesky

Guion: Michael Arlen Ross

Duración: 95 minutos

Intérpretes: Bill Skarsgård, Anthony Hopkins y Ashley Cartwright

Estreno en salas

"La hora de Juicio Final se acerca", reza la leyenda del cartel religioso publicitario que Eddie ve una y otra vez, incluso cuando no quiera, durante varios días consecutivos. La repetición, que machaca la idea de que todo lo que le ocurra es un castigo divino impuesto por Dios, se debe a que el pobre muchacho no tiene mucho más que hacer mientras está atrapado en una camioneta de ultra lujo a la que entró con el objetivo de robar algún objeto de valor que pueda revender. Lo hizo luego de comprobar que, llamativamente, estaba con las puertas sin traba en medio de un estacionamiento. No cometió un error durante el hurto: lo suyo, en todo caso, es el error existencial de “haber elegido” dedicarse al choreo, el mismo que lo llevó a sentarse en esa auténtica fortaleza metálica comandada a distancia por un hombre mayor dispuesto a jugar a Dios y a saciar su sed de venganza.

Si el concepto recuerda al de 4x4, dirigida en 2019 por Mariano Cohn y protagonizada por Peter Lanzani, se debe a que Encerrado es su remake norteamericana. Aunque también podría tratarse de algún episodio tardío de Relatos salvajes, con la que ésta –y la otra– comparte su carácter de fábula perversa y misántropa, a lo que le suma una impronta punitivista acorde al sentir de “la gente de bien”, esa que se levanta cada mañana para sacar al país adelante. Está claro que Eddie (Bill Skarsgård) no lo es. Por si fuera poco, le falló mil veces a su hija, y ahora se dispone a hacerlo por vez número mil y una consiguiendo algo de dinero a como dé lugar, justo antes de cruzarse con el vehículo importado. Entra muy tranquilo, chequea qué puede llevarse y hasta se prueba unos anteojos de sol, pero cuando quiera irse no podrá: la camioneta está herméticamente cerrada e insonorizada y los vidrios polarizados impiden que desde el exterior se sepa que el muchacho está desesperado, con cada vez más sed y hambre.

Hasta alguien llama al teléfono que tiene la camioneta en el tablero. Tiene la voz inconfundible de Antony Hopkins, dice llamarse William, que es médico, que le robaron muuuuuchas veces y que la última vez, en la puerta de su casa, mataron a su hija, quien como últimas palabras dijo “papi, papi”. Imposible no empatizar con ese señor, de quien hasta bien avanzado el metraje sólo conocemos su voz, y con su dolor. Y ahí radica, justamente, el problema central de una película cuya capacidad reflexiva se agota tan rápido como su concepto narrativo, incluso cuando a Hopkins le toquen varios monólogos en los que expone los alcances interpretativos del guion. Lo que comienza como un thriller de supervivencia con espíritu clase B (una única locación, un actor, 90 minutos) va dejando lugar a una suerte de panfleto antiwoke en el que los pobres son pobres porque quieren y, si andan caminando por la calle sin rumbo, no es porque no tienen dónde ir sino porque son vagos.