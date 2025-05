Desde Roma

La prensa italiana dedicó numerosas páginas este viernes al nuevo jefe de la Iglesia Católica, el cardenal estadounidense-peruano Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV. Cuando fue elegido el jueves en el cónclave de los 133 cardenales votantes, los católicos italianos se sintieron bastante desilusionados al saber su nombre porque estaban casi convencidos de que el nuevo Pontífice sería italiano.

En sus primeras palabras, cuando fue presentado ante la multitud de la plaza de San Pedro, en italiano y al final en español, insistió en la necesidad de la paz, "una paz desarmada y desarmante", en la necesidad de puentes y diálogos, palabras que fueron subrayadas en todos los medios que recordaron la similar posición del Papa Francisco.

La primera jornada de León XIV

León XIV comenzó el viernes celebrando su primera misa con todo el cuerpo cardenalicio en la Capilla Sixtina. En la primera fila de los cardenales se vió a dos de los candidatos italianos que los fieles de la península hubieran querido que fueran elegidos: el cardenal Matteo Zuppi, enviado como mediador por Francisco a distintos países en guerra, y el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén.

En la homilía León XIV habló a los cardenales de cómo en ciertos contextos, se considera a la fe cristiana como "una cosa absurda". "Contextos en los que en cambio se prefieren otras seguridades como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder, el placer". Y esos son precisamente los lugares donde es "urgente la misión de la Iglesia", donde hay falta de fe, pérdida del sentido de la vida, olvido de la misericordia, violación de la dignidad de las personas, crisis de la familias y "tantas otras heridas de las que sufre nuestra sociedad".

Pero la cargada agenda de León XIV no termina allí. El sábado se encontrará con todos los cardenales para debatir sobre distintos temas, lo que le ayudará seguramente a tomar luego algunas decisiones. El domingo, en torno al mediodía italiano, en el balcón central de la basílica rezará la oración de Regina Coeli. El lunes recibirá a los periodistas de todo el mundo acreditados ante la Santa Sede en la sala Paulo VI.

El viernes 16 de mayo León XIV recibirá al cuerpo diplomático y el domingo 18 celebrará en la Plaza de San Pedro la misa de inicio de su pontificado. En los días sucesivos tomará posesión de las distintas basílicas papales de Roma, como Santa María Mayor -donde fue enterrado Francisco-, San Paolo Fuera de los Muros y San Juan de Letrán, dado que él es, siendo Papa, también el obispo de Roma.

¿Un mensaje para el trumpismo?

Algunos diarios italianos destacaron que, dado que el nuevo León XIV es casi mitad latinoamericano porque tiene también ciudadanía peruana y vivió en ese país unos 20 años, tiene una "dimensión binacional, global e inclusiva", muy distinta de la del nacionalista presidente de su país, Donald Trump. Por eso ciertos medios interpretaron su elección como una advertencia a Trump.

Otros en cambio dijeron que Trump intentó influir en su elección con la donación de 14 millones de dólares que hizo en ocasión del funeral del Papa Francisco al que asistió. Los 14 millones, según fuentes periodísticas, habrían sido incorporados a los fondos de la Santa Sede, que está pasando por una situación económica complicada dado que el balance de 2023 demostró un déficit de 68 millones de euros. Hay que recordar, de todas maneras, que los católicos de Estados Unidos y de Alemania son los que más contribuyen con donaciones a la Santa Sede.

Según tituló el diario progresista Il fatto quotidiano, la elección del "Papa fraile y políglota de las dos Américas" puede ser interpretada casi como "un mensaje de moderación para el trumpismo". El Catholics Vote Common Good, un grupo progresista católico de Estados Unidos ha hecho notar que la elección del cardenal Prevost representa un "renacimiento para el catolicismo estadounidense" que defiende la "doctrina de la justicia social muy cercana al amado Papa Francisco", contó Il Fatto Quotidiano.

En efecto, Prevost eligió el nombre de León XIV, porque el Papa León XIII se hizo famoso por su encíclica Rerum Novarum de 1891, en la que defendió los derechos de los trabajadores y pidió una economía más justa y equitativa, que con el avanzar de la industrialización se había hecho insoportable para los sectores más bajos de la sociedad.

Como muchos otros mandatarios, entre ellos Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Benjamin Netanyahu, Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente de Italia Sergio Mattarella, o los expresidentes de EE.UU. Bill Clinton, Barack Obama, el presidente Trump también mandó sus felicitaciones. "Congratulaciones al cardenal Robert Francis Prevost que fue nombrado Papa. Es un honor saber que es el primer Papa estadounidense", escribió el presidente que, disfrazado de Pontífice, hizo difundir hace algunos días una foto que dio la vuelta al mundo y su frase "Me gustaría ser el papa", hechos que no causaron mucha simpatía entre los creyentes ni en la Iglesia.

En la prensa italiana se difundió hoy una foto del nuevo Papa León XIV pero con cara de león, como para demostrar, tal vez, que tiene la fuerza de un verdadero león. El Corriere della Sera, un diario de Milán, sostuvo que el nuevo Papa fue elegido "para re-coser las divisiones" existentes en el mundo. En una entrevista concedida al diario por el fundador de la organización de solidaridad católica San Egidio, Andrea Riccardi, dijo que el nuevo Papa "no es una copia de Francisco. No tiene la exuberancia impaciente y porteña de su predecesor. Es un hombre moderado. Francisco lo había querido con él por sus cualidades a nivel del equilibrio".

Otro medios dijeron que seguramente Prevost funcionará como "puente" entre Estados Unidos y América latina. Para el diario conservador de Italia, Il Tempo, el nuevo Papa "no es un trumpista pero no será tampoco un anti Donald". Más extrema en cambio fue la posición del ex estratega de la Casa Blanca y super conservador, Steve Bannon, para quien la elección del Papa León XIV como el primer pontífice estadounidense ha sido un voto en contra de Donald Trump, y la peor opción para los católicos de Make America Great Again, movimiento nacionalista y conservador difundido en la campaña electoral de Trump.

Las preguntas que se hace la gente

¿Qué hará próximamente el nuevo Papa? ¿Dónde irá a vivir, en el Palacio vaticano o en el departamentito de Francisco? ¿Qué medidas tomará? ¿Cuáles son las urgencias?, son algunas de las preguntas que se hace mucha gente para poder así entender mejor cuál es el camino que emprenderá el nuevo jefe de la Iglesia. Muchos quisieran, y así lo han manifestado a los periodistas que andaban por la Plaza de San Pedro, que tomara el camino de Francisco.

Para empezar, este viernes un comunicado de la sala de prensa vaticana dijo que el Papa ha informado a los jefes y miembros de las instituciones vaticanas, que seguirán provisoriamente en sus cargos porque él necesita tener un cierto tiempo para reflexionar y dialogar antes de cualquier nombramiento o confirmación definitiva de los puestos que ocupan.

Pero se esperan también decisiones sobre muchos otros temas importantes como nuevas medidas contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia, los problemas económicos de la Santa Sede y la transparencia financiera, o la mayor participación de las mujeres. Muchas de las mujeres que estaban el jueves en la Plaza de San Pedro esperando el nombre del nuevo Papa, subrayaron ante Página/12 la necesidad de que el nuevo Pontífice tenga presente la importancia de las mujeres y de cuánto ellas pueden hacer para mejorar la Iglesia.