Este sábado, el Museo Sempere será el escenario del estreno en la Zona Sur de Very Very Voraz, un documental dirigido por Melisa Cámera que sumerge al espectador en el mundo del artista visual Matías Perego. Este proyecto, financiado parcialmente por un aporte de Mecenazgo, nace de la admiración y la amistad de más de tres décadas entre Cámera y Perego, ambos oriundos de Lomas de Zamora.

Un universo propio

A lo largo de 50 minutos, divididos en tres episodios, la directora de Very Very Voraz teje una narrativa que combina entrevistas, material de archivo, fotografías en 35 mm, un video en Super 8 y música original de artistas como Rosario Bléfari, Lucila Inés, Ramiro Gutiérrez y Esteban Castell, entre otros, para ilustrar un retrato honesto y profundamente personal que explora la vida, el proceso creativo y los vínculos afectivos de Matías Perego, un artista plástico independiente nacido en Lomas de Zamora en 1973.

Perego respira pintura. Desde muy pequeño, su vocación fue clara: crear sin restricciones, mantenerse fiel a su esencia y construir un universo propio que dialogue con la música, la poesía, la gastronomía, la jardinería y hasta la restauración de muebles. “Mati siempre tuvo una claridad impresionante sobre lo que quería hacer. Nunca dejó de pintar, de dibujar, de experimentar. Su taller es un reflejo de esa voracidad creativa”, cuenta Cámera.

El film se estructura en tres capítulos que abordan distintas facetas de Perego. El primero, “La luz y la inesperada sombra”, explora su colaboración con la cantautora Lucila Inés, para quien diseñó la portada de un disco que inspiró una serie de 12 pinturas. “Me interesaba mostrar cómo dos artistas, una música y un pintor, pueden retroalimentarse creativamente. Matías tiene esa capacidad de conectar con otros y transformar esas conexiones en arte”, explica Cámera. El segundo episodio, “Open Ranchito”, abre las puertas de su taller y su hogar, revelando detalles de su infancia, sus primeros pasos en el arte y su relación con el entorno. Finalmente, “Los Negroides” es un capítulo profundamente personal que celebra la amistad entre Perego y Cámera, sus viajes a Mar del Plata y las movidas culturales que compartieron desde los años 90.

El documental no pretende ser una oda complaciente. “Quería mostrar a Matías como un ser complejo, con claroscuros. No es solo un artista prolífico, sino alguien que vive en constante evolución, con preguntas y contradicciones”, agrega Cámera. Esta mirada intimista se refleja en las imágenes de archivo, las fotografías en 35 mm y el material en Super 8, que aportan una cierta textura nostálgica al relato.

"No es solo su arte, es cómo vive", afirman.





Encontrar el tono

La génesis de Very Very Voraz se sitúa en 1990 en Lomas de Zamora, cuando ella tenía 15 años y él, 17. “Nuestros colegios estaban pegados, y desde entonces fuimos compañeros de aventuras. El conurbano está muy presente en el documental. Es nuestra raíz, nuestra identidad. Las movidas culturales que hacíamos en Lomas, en Banfield, en Temperley, tienen un espíritu autogestivo que sigue vivo en el trabajo de Matías y en este proyecto”, señala Cámera.



Graduada en Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine (FUC), Cámera tiene una trayectoria marcada por el registro documental y una pasión por la fotografía, la poesía y la gestión cultural. Su experiencia en Fundación Proa, donde trabajó en producción y prensa, y su vínculo con el artista Sergio Avello, a quien dedicó el video-homenaje Huellas en 2018, fueron antecedentes clave para este proyecto. “Cuando Matías vio Huellas, se emocionó mucho. Ahí surgió la idea de hacer algo sobre él. Presentamos el proyecto a Mecenazgo, y aunque el presupuesto fue modesto, nos dio el impulso para arrancar”, explica.

El proceso no estuvo exento de desafíos. “Me costó mucho encontrar el tono. Filmar en su casa, en su taller, fue como entrar en su cabeza. Y al mismo tiempo, era revisitar nuestra amistad, nuestra historia”, confiesa Cámera. El resultado es un documental que no solo celebra el arte de Perego, sino también la cultura del conurbano, la colaboración interdisciplinaria y la constancia de un artista que nunca dejó de crear habitando sus contradicciones.

El título del film hace honor a una obra que le regaló Perego a Cámera y que lleva la frase escrita. La historia se cuenta en el documental. Pero la voracidad también se juega para la directora en la incansable producción artística del pintor y en cómo se proyectó en ambos una pulsión muy fuerte por comerse “la escena”, deglutirla y hacerla propia.

Para Perego, el documental es también una forma de mirar hacia atrás y valorar el camino recorrido. “Melisa capturó algo muy genuino. No es solo sobre mi trabajo, es sobre los amigos, las noches, los viajes, las ideas que quedan en el camino. Verlo en pantalla es como revivir todo eso”, comenta el artista. El proyecto está impregnado de los testimonios de quienes han acompañado a Perego en su trayectoria. Lucila Inés, cantautora y amiga del artista, destaca la generosidad de su colaboración: “Él no solo hizo la tapa de mi disco, sino que cada pintura que creó a partir de mis canciones era como un diálogo entre nosotros. Es un artista que escucha y transforma lo que percibe en algo único”.

Ramiro Gutiérrez, músico y otro de los protagonistas del documental, recuerda las noches de bohemia y creación compartidas con Perego: “Matías es un imán para las ideas. En sus movidas, ya sea en Lomas, Mar del Plata o Capital, siempre había música, poesía, pintura. Todo se mezclaba de una manera orgánica. Su taller es como un laboratorio de experimentos artísticos”. Gutiérrez, cuya música también forma parte de la banda sonora, subraya la importancia de la amistad en el trabajo de Perego: “Él construye vínculos profundos, y eso se ve en el documental. No es solo su arte, es cómo vive”.

Espectarlo

Estrenado en julio de 2024 en el Centro Cultural Villa Victoria de Mar del Plata, Very Very Voraz tuvo una recepción cálida y entusiasta. “La proyección en Mar del Plata fue un momento muy especial. La música en vivo, la presencia de Matías, los amigos que aparecen en el documental... todo creó una atmósfera única”, recuerda Cámera. Ahora, el estreno en Burzaco promete llevar esa misma energía al corazón de la Zona Sur, un territorio que ambos artistas reivindican con orgullo. “Espero que quienes vengan sientan el afecto y la admiración que puse en este proyecto. No es solo sobre Matías, es sobre lo que significa ser artista hoy, sobre los vínculos que nos sostienen y sobre el conurbano como un lugar lleno de vida y creatividad”, concluye Cámera.

Very Very Voraz es una cita imperdible. Las entradas ya están a la venta, y la expectativa crece en la Zona Sur para descubrir este retrato íntimo de un artista voraz, fiel a sí mismo y a su comunidad. Con una entrada general de $3000, la velada comenzará con un recital de los músicos Esteban Castell e Il Bambino Giacomo. La proyección será este sábado en el Museo Sempere, Colón 581, Burzaco, a las 18hs.