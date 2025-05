Los libertarios bonaerenses desairados por el Javier Milei salieron a mostrar músculo desde La Plata, donde reunieron a senadores, diputados, concejales y referentes territoriales de Unión Renovación y Fe (URF).

Como adelantaron esta semana, el bloque de tres senadores que componen Sergio Vargas, Silvana Ventura y Carlos Kikuchi dejó el sello La Libertad Avanza (LLA) y adoptó el nombre de la bancada homónima en la Cámara de Diputados, que hasta ahora tenía 9 integrantes.

Ese espacio está conformado por Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Martín Rozas, Salomé Jalil Toledo, Viviana Romano y Blanca Alessi. A ese esquema también pertenecían Sabrina Sabat, Constanza Moragues Santos y María Laura Fernández, quienes en la sesión del lunes presentarán su nuevo espacio.

En la última sesión, estas tres últimas legisladoras dejaron expuesto el quiebre al interior del espacio cuando tomaron la definición de bajar al recinto y participar de la sesión, contrario al pedido del presidente del bloque de no participar. Ya el miércoles por la tarde empezó a hablarse de una ruptura.

“Esta es la integración de URF, un espacio político con una mirada liberal, de acompañamiento en los logros económicos del gobierno nacional, pero que se integra con dirigentes del peronismo republicano y de centro derecha, como también con dirigentes que han puesto sus esfuerzos en LLA y que fueron dejados de lado en armados que no nos representan”, dijo el bahiense Vargas al encabezar la presentación.

Por eso, adelantó que en el espacio “no hay lugar para los que cambian el vestuario amarillo al violeta ni para garrochistas políticos”, dado que “este espacio se centra en tener una visión social, una mirada más sensible con aquellos más vulnerables”.

También tomó la palabra Carlos Kikuchi, quien fuera armador de La Libertad Avanza y uno de los principales referentes territoriales del espacio violeta, quien fuera eyectado del espacio a fines de 2023.

“Un año y medio antes de las elecciones me senté con Javier y Karina, que me propusieron llevar adelante el armado de la campaña presidencial. En esta mesa están los responsables de haber podido construir eso en muy poco tiempo. La idea era construir un espacio con ideas de transformar la Argentina, hacer un país moderno, pero haberse corrido al PRO fue el límite”, sentenció.

Para Kikuchi, si Milei no buscaba refugio en el PRO, La Libertad Avanza hubiese encontrado en el Congreso “un aire que no tuvo en todos estos meses”, dado que él estaba construyendo un interbloque con los legisladores provinciales. “El presidente se equivoca. Ellos necesitan construir territorio y con el PRO no lo va a hacer porque las únicas dos estructuras nacionales son el peronismo y el radicalismo, si no es por ahí, no hay forma”, avisó.

El presidente de bloque de URF en Diputados, Gustavo Cuervo, explicó con claridad dónde radica la diferencia con el sector violeta: “Compartimos algunos lineamientos del presidente, pero no aceptamos la subordinación y el temor reverencial que impide marcarle los errores”.

“El Presidente tuvo aciertos importantes, pero debemos ser honestos y marcar lo que no compartimos como los ataques furibundos a la universidad pública, lo que dijo en Davos o la estafa de LIBRA”, marcó. Su par de bloque, Fabián Luayza puso en foco la cuestión electoral: “No buscamos ser oposición sino la alternativa de una opción con futuro”, aseguró.

El más encendido fue el concejal de Lanús y referente por la Tercera, Juan del Oso, quien se sumó a los dichos de Kikuchi ya lanzó: “Al leoncito lo hicimos nosotros”.

“El ‘Chino’ se cargó al hombro todo el armado nacional. Lo trabajamos y pusimos a Milei como presidente. Creo que no entendió que el esfuerzo que hicimos fue fundamental. No necesitaba hacer lo que hizo, pero se asustó y llamó al PRO. Un dirigente tiene límites. Estamos en una construcción política en vistas a la elección de septiembre. Estamos para demostrar que los verdaderos libertarios somos nosotros”, aseveró.

En el encuentro no pasó desapercibida la ausencia de tres diputadas que, desde la semana que viene dejarán de integrar el bloque para armar su propia bancada.

“Efectivamente, como en todo espacio, hay afinidad mayor o menor entre diputados. Por ahora nos mantenemos unidos, pero algunos plantean la posibilidad de armar un espacio independiente, pero igual seguir trabajando de manera mancomunada”, dijo Cuervo al ser consultado por Buenos Aires/12.