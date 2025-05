Tarde, cuando sólo faltan cinco meses para la elección de octubre, el gobierno nacional todavía no publicó los pliegos para la licitación relacionada con el escrutinio provisorio, es decir el recuento que se hace público en esa noche del domingo 26 de octubre. Todo el procedimiento llama la atención porque la licitación ya no la hace la Dirección Nacional Electoral, del Ministerio del Interior, sino el Correo Argentino. Y es sabido que una empresa (aunque sea del Estado) tiene menos controles que el Estado en sí mismo. El exministro del Interior, Wado de Pedro señaló este viernes que durante su gestión los pliegos se publicaron 10 meses antes de las elecciones y hubo un proceso de consultas, de manera que los partidos y hasta las empresas que iban a competir podían proponer cambios. Esta vez, no hay consultas y, aparentemente, al pliego sólo tienen acceso las posibles empresas proveedoras. La Cámara Nacional Electoral viene señalando que hay atrasos en casi todos los aspectos de la organización de los comicios de octubre, incluyendo el envío de las partidas necesarias. Además, se enfrentan obstáculos como los despidos y el cierre de sucursales en el Correo, algo también advertido por jueces electorales.

De Pedro, que estuvo al frente del proceso en 2021 y 2023, y en los que no hubo ningún tipo de objeciones, posteó una especie de alerta este viernes en su cuenta de la red social X. “A casi cinco meses de las elecciones nacionales, nada se sabe de cómo se van a contar los votos en el recuento provisorio. El Correo Argentino lanzó un concurso de ofertas, pero al momento no so se publicaron ni las condiciones ni el pliego técnico. Durante nuestra gestión, publicamos el anteproyecto diez meses antes de la elección. Hubo plazos para recibir sugerencias y comentarios de los distintos partidos políticos, organizaciones civiles y empresas de software electoral, lo cual permitió transparencia y redujo costos”. De hecho, la propia Cámara Nacional Electoral, que son los jueces que verdaderamente están a cargo del comicio, hicieron propuestas de cambio que en aquel entonces fueron aceptados.

Hace menos de un mes, esos mismos magistrados advirtieron sobre los atrasos. Se dice que también el pliego para la impresión de la Boleta Única de Papel (BUP) la hará el Correo Argentino y esa licitación tampoco se publicó. Es una cuestión delicada. En verdad la justicia no tiene injerencia en el escrutinio provisorio porque no tiene valor legal: lo único que tiene efecto legal es el escrutinio definitivo. Pero en el mundo la cuestión está en debate, porque los números que se difunden a la noche tienen un enorme peso político y buena parte de los especialistas opinan que la justicia debería tener la última palabra también en el escrutinio provisorio.

La cuestión de la motosierra y el odio al Estado aparece en escena en la cuestión electoral. Está dicho que se le pasan las licitaciones al Correo Argentino, supuestamente porque es más ágil. Pero también es cierto que tiene menos controles. La empresa puso al frente del proceso a un veterano especialista, Alejandro Tullio, quien fuera director Nacional Electoral desde el gobierno de Fernando De la Rúa hasta el final del mandato de Cristina Kirchner: 15 años. Las inseguridades tienen que ver con la enorme cantidad de despidos en el Correo (800) y el cierre de sucursales, ambos elementos que juegan un papel trascendente en la organización de elecciones. Hay que pensar que en los comicios se utilizan 16.000 vehículos del Correo, incluyendo lanchas y mulas; lleva a las mesas todo el material -urnas, planillas, boletas, padrones- y es el que reúne los resultados esa misma noche. Ya hubo alertas electorales de la jueza María Servini, de Alejo Ramos Padilla y de la propia Cámara.

Una duda que se venía planteando es quién va a imprimir los padrones. Lo hacía la Casa de la Moneda, pero ésta en proceso de privatización y distintas fuentes señalan que vendió la máquina en la que se hacía esa impresión. En la Casa Rosada afirman que todo se resolverá pese a que hay evidencias de fallas: por ejemplo, hay demoras en la impresión de las patentes de los autos y en los documentos de identidad.

En los pliegos que no se publicaron y sólo se le facilitó el acceso a las empresas proveedoras parece haber mención al uso de Inteligencia Artificial (IA): se utilizaría en la resolución de las mesas objetadas, o sea las que tienen telegramas con supuestas fallas o datos incoherentes. La IA no le parece confiable a los fiscales informáticos de los partidos porque tiene escaso control. Habrá que ver cómo se resuelve el conflicto.

Tal vez lo más llamativo es que el gobierno libertario desarticuló algo que funcionaba bien en la Argentina. Las objeciones a los procesos electorales siempre fueron muy menores y los oficialismos perdieron en forma reiterada. El peronismo, siendo gobierno, perdió en 2023; el macrismo, siendo gobierno, perdió en 2019 y lo mismo ocurrió en numerosas oportunidades. A veces por apenas un par de puntos. Ahora se avanzó hacia la BUP, sin que hasta el momento se tenga prevista publicidad para asegurar que el votante no marque la boleta de forma equivocada. Tampoco aparece presupuestada la formación de las autoridades de mesa, con la nueva modalidad.

En realidad, todos los cambios son posibles, pero éstos se están realizando a las apuradas y con la motosierra aplicada incluso en los sectores del estado que son claves y que funcionaban sin objeciones.