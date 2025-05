El primer actor y protagonista de la serie éxito del momento, El Eternauta, Ricardo Darín, pasó por Qué me contás para charlar un poco sobre su personaje, Juan Salvo, la adaptación de la gran obra de Héctor Germán Oesterheld y lo que significa para nuestro país este producto de calidad que ya está dando que hablar al mundo entero.

Ricardo Darín contó que “hace 15 años” tuvo una propuesta para hacer “un largometraje de El Eternauta” y, a partir de allí, comenzó a “interesarse en la historia”.

“De chico no la había leído, me iba más por otro lado de historietas más blandas. Estoy absolutamente profundizado en todos los temas de El Eternauta cada día más porque lo que está pasando es fuera de lo común. Todo remite a El Eternauta, a Oesterheld, a la tragedia de su familia”, afirmó en la 750 el primer actor.



Consultado acerca de cuál es la repercusión para con su persona a partir de personificar al icónico Juan Salvo en la producción argentina para Netflix, Ricardo señaló que lo que “más fuerte le pasa es en la calle”.

“Desde hace un tiempo, por algo que hizo mi hija para promocionar una pequeña empresa de ella y unas amigas, me abrió un correo con el coso de Bombita, que era el personaje de Relatos Salvajes, entonces ahora me llamaba Bombita, que no me causaba mucha gracia, porque es un personaje con el que no comulgo con lo que hace. Ahora dejé de llamarme Bombita, por fin. Recién uno me dijo ¿qué haces marciano?. Hay mucho de Internauta, Astronauta, las interacciones son graciosas”, dijo.

El Eternauta y la epopeya del hombre común y el héroe colectivo

Por otra parte, calificó a El Eternauta como un contenido que “interpela”, que “te pone un espejo en la cara y te pregunta “qué harías”, “a qué grupo pertenecerías”.

Por esta razón, respondió qué aportaría él en una situación similar a la de la serie que protagoniza.

“Estamos hablando de ciencia ficción y tenemos que ser prudentes. Yo tengo un gran poder de adaptación en varios sentidos. A lo mejor eso, en el momento en que las papas queman, puede servir no solo para uno, sino para un grupo”, sostuvo.

Asimismo, cargó con la responsabilidad y destacó el trabajo del creador, director y guionista de la serie, Bruno Stagnaro, como quienes lo acompañaron en la adaptación de la obra de Oesterheld al señalar que retrataron a “gente común” y no “romantizaron” a nuestra especie. “Somos miedosos, somos mezquinos. La serie muestra la carnadura humana de los personajes, sus bajezas, sus miserabilidades, y su rescate también”, indicó.

Por último, también celebró que El Eternauta sextuplicara las consultas a Abuelas de Plaza de Mayo por parte de personas que dudan sobre su identidad y que nacieron entre 1975 y 1983.



“Una de las primeras preguntas cuando salió la serie y la gente la empezó a ver era cómo sería si alguno de esos nietos y nietas desaparecidos hasta hoy vieran la serie y eso les generara al menos la intriga por saber cuál es su origen. Me conmovió”, afirmó.

Por último, criticó a las autoridades que recortaron el presupuesto para que se pueda realizar producciones audiovisuales nacionales y se mostró positivo en torno a que El Eternauta pueda seguir abriendo las puertas del mundo a nuestro país y su talento.

“Viajé mucho por festivales y en todas esas veces sentí en carne propia cuanto nos valoran afuera, no solo a los actores, sino al gran caudal humano que hay dentro de la técnica argentina. Y hoy está arriba de todo. Yo lo dije en una entrevista y lo sostengo: trato de ser positivo. Este es un momento de inflexión, de preguntarse aquellos que han decidido recortar, no se habrán pasado de mambo. Creo que en algún lugar de sus cabezas debe estar esa pregunta”, cerró.

La creación de un héroe colectivo

El coguionista y actor de El Eternauta, Ariel Staltari, brindo una pequeña entrevista a la 750 en donde habla de cómo se construyó el “héroe colectivo” para la serie y cuan importante es esta figura para esta época del país y del mundo.

“(El Eternauta) es la épica del hombre común, un héroe sin capa, que no tiene ninguna distinción. Sin embargo, haber atravesado el surco de la herida de Malvinas lo convierte en alguien preparado para salir a enfrentar lo desconocido, y en ese sentido, al principio transita un camino de cierto egoísmo, pero en un momento hace click y entiende que hay algo de ese surco de la herida de Malvinas con este contexto apocalíptico que es el razonar que esa vida tiene que estar puesta en juego para poder hacer algo por la especie y no solo por su hija. Salvando a la especie va a terminar salvándose él, la hija, y todos sus seres queridos por más que no estén”, dijo.

“Ese es un poco el cuento en donde nadie se salva solo, donde la salida es colectiva, es el héroe colectivo. La segunda temporada está en proceso. Estamos muy en tema, recién estamos transitando los primeros pasos. Esperemos que sea con tanto amor, tanto éxito y tanta felicidad como en esta primera”, concluyó.