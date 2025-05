Sin pestañear, el cierre de la 5ta fecha del año del Turismo Carretera entregó una de las mejores definiciones de los últimos tiempos. Con el recuerdo constante del ídolo Juan María Traverso a un año de su fallecimiento, el espíritu de entrega absoluta rodeó a los pilotos que usaron la mejor pista, el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, para un final memorable con tres volantes batallando por la victoria. De ese trío logró destacarse el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Mustang) para aprovechar los roces entre Marcelo Agrelo (Toyota Camry) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y tomar la posición de privilegio a pocos metros del cierre y cortar así una extensa racha de malos tragos.

La emoción ganó terreno al sellar el tercer triunfo en TC, que permitió al subcampeón terminar con una seguidilla eterna de sufrimientos a causa de la fiabilidad. "No pensé que iba a pasar eso en la última vuelta", reconoció con sorpresa por el choque lateral que complicó a los dos que venían delante en los últimos metros. "Algo tenía que salir y me la jugué ahí. Nadie sabe cuánto lo necesitaba, una vez me tenía que tocar a mi", remarcó quien ahora lidera el campeonato con 129 puntos, empatando con Julián Santero (Ford Mustang).

"Nadie sabe cuánto lo necesitaba"

Había largado desde la segunda posición y allí se mantuvo, detrás de Agrelo, hasta que en la última vuelta fue superado por Trucco. Siendo tercero descifró desde un balcón preferencial cómo el desenlace lo podía beneficiar y aprovechó la oportunidad para superar a ambos. Agrelo fue excluído por el golpe a Trucco y así ascendieron al podio Jeremías Olmedo (Ford Mustang) e Ignacio Faín (Torino). Pasaron 77 carreras de TC hasta que Mauricio Lambiris regresó a lo más alto del podio, desde el 22 de septiembre de 2019, en Paraná. La apuesta por el equipo Maquin Parts Racing, con sede en Venado Tuerto, para encaminar el campeonato comenzó a dar frutos en 2025.

Traverso en el recuerdo

Sus acciones ponen a Juan María Traverso en un indiscutido podio del Turismo Carretera y a un año de su partida, se extrañan sus irrepetibles formas. El "Flaco" tenía un vínculo especial con el TC, pues no había cumplido los 21 años cuando ya corría en la categoría, debutando en 1971 y alzando su primer trofeo un año después. Luego de 35 años corriendo, también colgó el casco en una carrera de TC. Obtuvo seis títulos en la categoría, sólo detrás de Juan Gálvez (9) y Guillermo Ortelli (7); sumando además 46 carreras ganadas, superado solo por Gálvez (56) y Roberto Mouras (50).

El hombre récord

Christian Ledesma es el piloto con más presencias en el TC, con 410 carreras cumplidas este domingo, desde que comenzó su campaña en 1998. Aunque sus primeras apariciones fueron con Ford, inclusive su primera victoria en Nueve de Julio (1999), se transformó en insignia de Chevrolet. El marplatense continuó representando a los hinchas del moño dorado y les obsequió el campeonato del 2007 y –hasta ahora– 25 triunfos con la marca. Fue uno de los primeros en cambiar al Camaro de nueva generación y junto al Pradecon Racing sigue siendo protagonista.

Calendario completo

Buenos Aires será el cierre de la Etapa Regular y definirá a los clasificados para la Copa de Oro, es decir, los habilitados a pelear por el campeonato que terminará en La Plata. De esta manera, el 1 de junio el TC viajará a Alta Gracia (Córdoba), el 22 de junio se correrá en Posadas (Misiones), el 13 de julio en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y el 24 de agosto en el "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires. Luego llegará la definición del torneo más buscado, con las cinco carreras del play off: el 14 de septiembre en San Luis, el 5 de octubre en San Nicolás (Buenos Aires), 2 de noviembre en Paraná (Entre Ríos), el 16 de noviembre en Toay (La Pampa) y el Gran Premio Coronación el 7 de diciembre en el "Autódromo Roberto Mouras" de La Plata.