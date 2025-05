Declaraciones del secretario general de SECASFPI, Carlos Ortega:

"El Juzgado Nacional del Trabajo N°6 falló a nuestro favor y dejó al descubierto lo que denunciamos desde el primer momento: la gestión de la ANSES llevó adelante despidos selectivos con un objetivo claro, echar a quienes se organizan, piensan distinto y defienden derechos."

"El fallo judicial es categórico: el 84,6% de las personas despedidas eran afiliadas al SECASFPI. Una maniobra planificada y direccionada para quebrarnos, desfinanciarnos y debilitar nuestra capacidad de representación de las y los trabajadores. Al respecto, el juez sostuvo: “No existen dudas de que el accionar de la ANSES resultó discriminatorio y violatorio de los derechos de libertad sindical.” Y continuó: “Estas prácticas desleales integran el universo de las infracciones MUY GRAVES por ser decisiones del empleador que implican discriminación en el empleo.”

"El fallo también confirma que los despidos no fueron producto de una reestructuración técnica, sino parte de una estrategia política para perseguir a SECASFPI como organización sindical. Una embestida directa, en línea con un modelo de ajuste, disciplinamiento y entrega. Esta sentencia es un golpe a la impunidad de quienes usan el poder para perseguir, y al mismo tiempo, una victoria de la lucha organizada, del sindicalismo que no se calla, no se arrodilla y no negocia derechos."

El secretario general, Carlos Ortega, expresó: “Celebramos este fallo que confirma lo que dijimos desde el primer día, los despidos fueron parte de una persecución ideológica, antisindical y cobarde. Una vez más, la realidad les arruina el relato.”

"A los que gobiernan con odio y ajuste les repetimos: no nos van a quebrar. Les molestamos porque no nos vendemos. Este fallo no solo repara una injusticia, sienta un precedente clave para defender la libertad sindical en tiempos de ajuste y persecución. Vamos a seguir peleando en cada oficina, en la calle y en cada tribunal”. concluyó Ortega.