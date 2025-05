Si la URL de la página empieza con https:// , estás en una página segura; si la URL empieza con http:// , la página no es segura.

Si la barra de direcciones del navegador es de color verde , podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home .

Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

Redirecciones: No es raro que un sitio web no confiable redirija al usuario hacia sitios en el extranjero. Este tipo de sitios no tienen ningún valor.