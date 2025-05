Huracán es el rival de Central para llegar a las semifinales del torneo Apertura y hoy se larga la venta de entradas para el partido que se jugará en el Gigante de Arroyito. El partido es exclusivo para socios canayas y para acceder a las ubicaciones es suficiente con tener paga la cuota de abril. El plantel retomó los entrenamientos con la atención puesta en la probable vuelta de Jaminton Campaz y la evolución de Facundo Mallo, aunque tiene pocas chances de reaparecer en el once principal.

El canaya juega los cuartos de final del campeonato en su estadio y la dirigencia abre la venta exclusiva de entradas hoy a vitalicios y socios con abono a popular o platea. Para acceder a las tribunas se debe pagar 12.500 pesos y los vitalicios 10 mil. Para ingresar a la platea los abonados deben abonar 20 mil pesos y los vitalicios 15 mil. La venta se realiza en la plataforma Deportick y mañana se abre la venta al socio en general, con populares a 15 mil pesos y plateas a 25 mil pesos. Si bien el pasado sábado ante Estudiantes no se agotaron las localidades, la dirigencia tiene resuelto no poner a la venta plateas no socios dado que si no se agotan serán muy pocas las que queden por vender.

Huracán jugará mañana en Colombia ante Deportivo Cali por Copa Sudamericana y pidió jugar ante el canaya el lunes que viene. Central propone jugar el domingo. Más allá de estas dudas sobre el día y el horario, Ariel Holan tiene planificado hacer cambios en el equipo que viene de eliminar al pincha y acumula nueve victorias consecutivas en condición de local.

La única baja es Maximiliano Lovera, quien se lesionó la semana pasada en el ensayo de fútbol. Lovera iba a ser titular ante Estudiantes y ante su salida apareció la oportunidad para Lautaro Giaccone. Holan evaluará el jueves a Campaz, quien ya jugó en el segundo tiempo ante el pincha.

El colombiano reaparecerá en el equipo en caso de completar la semana de prácticas al ritmo de sus compañeros. En su caso ingresará por Giaccone para jugar por izquierda y Santiago López se moverá por derecha en el ataque canaya.

En defensa la única duda descansa en la vuelta de Mallo o la continuidad de Juan Cruz Komar. El uruguayo sufrió una lesión muscular hace diez días, minutos antes del partido con Independiente, por la última fecha de la primera fase del torneo. Komar se mostró como un reemplazo confiable y es probable que en el ensayo del viernes, último de la semana, el técnico canaya se incline por su continuidad. Y si Mallo muestra buena evolución peleará por un lugar entre los relevos.

El plantel entrena en jornada matutina hoy y mañana y los entrenamientos de jueves y viernes se definirán en las próximas horas, una vez que se confirme día y horario para el partido con el equipo de Parque Patricios.