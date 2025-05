Un análisis comparado sobre el transporte urbano de pasajeros de Rosario en el último año, y al ritmo de la evolución de la tarifa en relación al salario mínimo expone el grado de deterioro que tiene el sistema, que a esta altura ha perdido casi 28.000 viajes por día. Y al cotejar la dimensión del servicio en cuanto a número de unidades, y también vueltas completas de cada línea, se ha detectado que el TUP perdió algunas unidades que Rosario Bus y MOVI no llegaron a absorber tras la retirada de El Cacique, en 2022, y que el sistema también desmejoró en cuanto recorridos diarios.

Son las conclusiones que elaboró el Observatorio Social del Transporte y confirman la tendencia decreciente del servicio desde por lo menos 2016. "Queda en evidencia el pésimo servicio que está dando el transporte público de pasajeros en Rosario, y el mayor precio histórico del boleto, o incidencia del costo del boleto respecto del salario mínimo vital y móvil (SMVM), un boleto cada vez más caro", resumió el concejal justicialista Mariano Romero al comentar los múltiples datos que contiene el informe. "La otra conclusión es que Uber y Didi: que indudablemente si uno se toma por 1.000 pesos uno de estos servicios entre 5 personas es más barato que el boleto. Entonces el que paga la tarifa plena, que no tiene ni Boleto Educativo Gratuito, ni atributos sociales de la SUBE no le conviene. El no control de las aplicaciones ilegales va a destruir también el sistema público de colectivos", advirtió el edil del bloque Justicia Social.

Uno de los gráficos que acompaña el estudio traza la curva de cantidad de viajes que sirve el TUP en Rosario, entre marzo del año pasado y abril 2025. La diacronía se apoya en la evolución del costo del boleto. En abril 2024, y con la tarifa a $700, el sistema operó 427.000 boletos, y se mantuvo en esa línea más o menos estable hasta octubre, ya con el boleto a $940 y el comienzo de la etapa estival, el calor. Desde entonces, se operaron 377.338 viajes en noviembre, y luego ya con el receso escolar la cifra disminuyó de manera previsible y estacional: 324.426 viajes en diciembre, –aumento de boleto a $1.200– 230.876 viajes en enero, y repuntó luego en los meses siguientes. Pero al cerrar el mes de abril, la cantidad de viajes muestra un notorio decrecimiento interanual: 399.470 viajes.

El informe contradice anuncios del Ejecutivo municipal, como cuando se prometió que desde mayo 2022 habría 632 ómnibus en servicio. Nunca se alcanzó esa cifra. Hoy están operativos unos 579 coches, según el OST. Cabe señalar que, en simultáneo la Municipalidad adquirió un total de 130 unidades que va incorporando de manera paulatina en estos meses.

El muestreo general de cada línea de colectivos al mes de abril marca que la mayoría perdieron unidades respecto del invierno de 2022. Y que la mayoría de ellas también, por consiguiente, realiza menos vueltas que hace tres años. La disminución varía de una línea a otra, y casi todas son operadas por la empresa Rosario Bus. En promedio, la frecuencia del servicio se retrajo un 20 por ciento. La peor línea hoy, es la 146 Negra.

En cambio, hay unas 16 líneas, casi todas de la empresa estatal MOVI, que mejoraron la cantidad de vueltas.

"No se cumplió con la incorporación de los coches prometidos, ni la adición de nuevos recorridos. De hecho, aún persisten sin prestar servicio las líneas 101 Roja, 144 Roja, Q, Ronda del Centro, Aero Movi, Diferencial Rosario Sur, y los enlaces Barrio Irigoyen y Sur. También todavía circulan fusionadas -como en los peores tiempos de la pandemia-, las líneas 102/144 Negra, 133/125 Negra, 133/125 Verde, 143/136/137 Negra, 143/136/137 Roja, 138/139, 145/133 Cabín 9 y 145/133 Soldini", consigna el relevamiento del OST.

El promedio de espera de un colectivo hoy en Rosario es de 15 minutos. Los hay mejores, como la K (7 minutos), y peores (112 Roja, 42 minutos).

En resumen, el OST destaca "el evidente empeoramiento mayoritario de las frecuencias mínimas: solo 8 líneas mejoraron sus indicadores, solo 6 los mantuvieron sin cambios, y todas las demás desmejoraron sus parámetros". En todos los casos, la tendencia favorece a las líneas de la empresa MOVI, con mejores performances que Rosario Bus.

Un enfoque elocuente es el que mensura el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil en cuanto a cantidad de boletos del TUP que lo expresen. Así, en octubre de 2024 el SMVM equivalía a 226 boletos. Pero en octubre de 2023 representaba la suma de 733 boletos. Y entre abril de 2006 y junio de 2018, el poder del SMVM equivalía siempre más de 600 boletos del TUP. La mejor relación se dio en noviembre de 2011: 1000 boletos de colectivo para igualar el SMVM.

El concejal Romero refutó al intendente cuando en su discurso de apertura de sesiones ordinarias aseveró que la tarifa del TUP "nos ha permitido recuperar el número de usuarios por encima de los niveles prepandemia", según dijo Javkin.

En términos nominales, pareciera que sí (de 30,6 millones de pasajeros transportados en 2020, a 47,6 millones en 2024); pero al cotejar con los kilómetros recorridos del sistema el índice "pasajeros/kilómetro)" se contrajo 23,2% el año pasado.

"En el año 2019, último previo a la pandemia, se transportaron poco más de 96 millones de pasajeros, mientras que en 2024 se totalizaron menos de 48 millones, representando una caída relativa del 50,4%. O sea, en el último año calendario se transportó la mitad de los pasajeros que los movilizados durante el año 2019", apunta el OST.

Por lo tanto, el estudio concluye: "La mayor parte de los usuarios que dejaron de utilizar el TUP por la concurrencia de su mayor costo y una oferta de servicios cada vez más mediocre, pasaron a utilizar medios alternativos de traslado que, excepto en los casos en que los viajes se reemplacen por traslados de a pie o por el uso de bicicletas privadas o públicas, complicarán aún más la ya grave congestión vehicular, e inexorablemente acrecentan la cifra de accidentes en la vía pública, que además de ocasionar retrasos de la circulación, acarrean una inevitable secuela de daños y lesiones".