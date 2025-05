Empresarios PyMES encendieron este martes las alarmas tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar completamente los aranceles para importar teléfonos celulares antes de enero del 2026.



Daniel Moreira, presidente de la Asociación Pyme, declaró por la AM 750 que no se trata solo de una medida puntual, sino de una embestida sistemática contra la producción local.

“Pega como viene pegando todo. Es la destrucción total, lisa, llana y cruel de la industria nacional”, aseguró el empresario que lleva más de 40 años en el rubro metalúrgico.

Para Moreira, va mucho más allá del sector tecnológico. “Cada rubro lo siente más o menos, pero lo que se hace es expulsar mano de obra. Todo esto lo que hace es destruir una fuente de laburo para nosotros y para los trabajadores”.

La medida, que se implementará en dos etapas –primero una baja del arancel del 16 por ciento al ocho por ciento y luego la eliminación total en 2026– forma parte de un decreto que se oficializará en los próximos días.

En este contexto, Moreira se manifestó confrontativo: “Con este Gobierno no se discute, se combate. No hablaron de industria en este año y medio que están en el Gobierno. No les importa la industria, así como no les importan los jubilados ni las personas con discapacidad”.

Y advirtió sobre los puestos de trabajo en riesgo: “Vienen a destruir todo lo que pudimos construir como pueblo. Calculá que puede haber cerca de 2 mil empresas que se dedican al rubro, con un poco más o menos de porfolio, y a eso multiplicalo por cuatro”.

“Las pymes damos trabajo registrado en Argentina. Cuando el 75 por ciento de los trabajadores se queden sin laburo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué país esperan? Nos están llevando a un lugar muy preocupante”, dijo, finalmente.

Para el referente pyme, la política industrial debe ser parte de un proyecto de país: “La resolución de política industrial con soberanía tiene que estar en la mesa de discusión”.

Seguí leyendo