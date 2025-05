El periodista y escritor Hernán Brienza contó de qué trata su nuevo libro, El síntoma Milei, en donde analiza la figura del presidente como emergente de la sociedad.

"El primer capítulo lo escribí en Página|12 hace un año”, reveló Brienza, entrevistado este martes en la 750. “Después empecé a escribir algunos textos. En un momento determinado, a mitad de año, me di cuenta de que si seguía era un libro. Fui trabajando primero sin hipótesis y después con una que viene arrastrada del libro anterior, ¿De qué sirvió el peronismo?-. La idea de síntoma es que en algún momento lo sustantivo no era Milei sino esa Argentina fallida que eligió a Milei. Milei puede hacer todo lo que puede hacer porque ya está roto el gran pacto de Estado-Nación en Argentina y el sistema político”, agregó.

Además, hizo hincapié en la famosa frase del expresidente Raúl Alfonsín y sostuvo que hoy, para la mayoría de los argentinos, "la democracia no cura, no educa ni alimenta". Ese es el tercer pacto roto. El primero es el de la educación pública. Cuando alguien te dice que no votes a Milei porque te va a sacar la educación pública y sos un funcionario que manda a tus hijos a un colegio privado, ahí algo ya está roto en la relación social entre dirigencia política y votante. Nadie se escandaliza porque sabe que caer en la educación pública es un gran problema para la Argentina. Milei vino a dar cuenta de la ruptura de esos valores, no es el que los rompió”, remarcó.

Milei, el más "estrambótico" de los ultraderechistas

Para Brienza, los máximos exponentes de la ultraderecha en el mundo comparten con Javier Milei algunas similitudes, pero nuestro mandatario tiene particularidades “espeluznantes”, que lo hacen único.

“Trump, Bolsonaro, Milei tienen algo de grotesco. Tienen algo del discurso de la derecha a grueso modo, pero responden a intereses económicos diferentes. No es lo mismo el neofascismo europeo, que es más parecido a la tradición fascista europea, que Milei, que es más parecido a una gran corriente política, al liberalismo conservador y reaccionario en Argentina, que es el que siempre mató en el país”, señaló.

“No en todos lados surge un Milei. Está a contramano de la región, donde incluso en Uruguay ha ganado el Frente Amplio en elecciones muy cercanas. Milei tiene particularidades que son espeluznantes. Pareciera ser el más estrambótico. Es verdaderamente exótico”, aseguró, tajante.

“Hasta Macri uno veía lo que uno podía llamar groseramente la derecha argentina, que tenía una política de acumulación de capital, de riqueza, que quería defender sus negocios. Eran políticas que uno ya las tenía visualizadas en el menú de la política argentina. Creo que eso está en el Gobierno, pero en los sectores más oportunistas. Creo que hay un sector aún más peligroso, que es el mesíanico, que piensa en la destrucción del Estado para la construcción de una no-sociedad”, argumentó.

Y finalizó: “La destrucción del Estado y la sociedad por parte de Milei es difícil de comprender, porque, además, es psicotizante para la sociedad: dudás si tu visión es la correcta o la que baja desde el poder. Esa psicotización de la sociedad tiene una forma de pensarse como un mercado mínimo dominado por los más fuertes, que ellos consideran que eso no está mal”, dijo.

“No es solamente un loco, un viejo exponente de la Argentina liberal-conservadora, no es solamente un anarcocapitalista, no es solo un personaje peligroso y violento en términos discursivos. Es todo eso y cruzado a la enésima potencia”, concluyó.