"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica", escribió en redes sociales el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, para comunicarle al mundo la partida, a los 89 años, del ex mandatario, senador, militante y guerrillero Tupamaro. Al mensaje de Orsi le siguieron los saludos de los presidente y ex presidentes latinoamericanos que compartieron la gestión y el pensamiento político de la Patria Grande.

"Se nos fue Pepe", posteó el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, uno de los primeros ex mandatarios --que compartió con Mujica los años de su presidencia entre 2010 y 2015-- en dedicarle unas palabras. Le siguieron Cristina Kirchner quien lo calificó como "un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su Patria" y el ex jefe de Estado boliviano Evo Morales.

"Nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica. Recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la Patria Grande. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia, compañeras y compañeros de militancia y al pueblo uruguayo. Toda América Latina está de luto", escribió Evo.

Entre los presidentes latinoamericanos, cuando ya habían pasado varias horas de conocerse la muerte de Mujica, el presidente argentino Javier Milei no se había expresado.

De viaje en China, por la cumbre China-Celac, el mandatario brasileño Lula Da Silva aún no había pronunciado palabras públicas para despedir a Mujica, pero se supo que viajará desde el gigante asiático hacia el pequeño país latinoamericano para participar del velorio público del ex mandatario uruguayo.

Junto a Lula participaron en la cumbre Celac-China, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y de Chile, Gabriel Boric. El mandatario colombiano lo recordó como un "gran revolucionario" y deseó: "Ojalá América Latina, algun día, tenga himno, ojalá América del Sur se llame, algún día: Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina, pasa por contruir, como la Unión Europea, una Unión Grancolombiana, que en el corazón de la América Latina y el Caribe, dé el paso decisivo a la integración".

Por su parte, Boric escribió otro sentido posteo que inició diciendo: "Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo". Y agregó: "Pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor -'pasito a pasito para no desbarrancarnos', como nos decías-, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo vale la pena seguir luchando".

El mandatario chileno confió en el legado de Mujica y compartió su último recuerdo: "Te prometo que el Olivo que plantamos en febrero en tu chacra florecerá. Un abrazo gigante a Lucía que es otra gigante de América, a tu pueblo uruguayo que tanto quisiste, y al mundo entero que te tomó prestado. Gracias por la vida y las enseñanzas".

Desde México, la jefa de Estado Claudia Sheinbaum lo recordó como un "ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron".

En tanto, desde el otro lado del Atlántico, el presidente español Pedro Sánchez escribió: "Un mundo mejor. En eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay. Eterno, Mujica".