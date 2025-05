Tras un fin de semana con elecciones en cuatro provincias, Salta, Chaco, Jujuy y San Luis, el sociólogo, investigador y especialista en medios de comunicación Luis Alberto Quevedo analizó lo que dejaron los resultados en diálogo con la 750.

"Lo primero que diría es que triunfaron los oficialismos. Mandan los oficialismos y esto es un hecho que probablemente sigamos viendo en otros distritos", señaló Quevedo, a contramano de la interpretación triunfalista que hizo el gobierno nacional sobre los resultados electorales.

Para el sociólogo, las provincias optaron por abstraerse de la política nacional y La Libertad Avanza optó por estrategias diferentes en cada región, lo que cristalizó la interna que tiene el partido gobernante en torno a apostar por convertirse en un partido nacional con representantes, como quiere Karina Milei, o permitir que continúe la lógica provincial, como propone Santiago Caputo.

"Yo creo que lo que pasó ahora es que La Libertad Avanza se atribuye muchos triunfos que en realidad no son propios. Creo que el único triunfo propio e importante es que en Salta ganaron la capital, pero en los otros lugares son sistemas de alianzas", indicó Quevedo en Escuchá Página/12.

Lo que sí sucede en este primer round electoral es que el PRO (o Cambiemos) queda relegado de la discusión al punto de desaparecer de la contienda. "La derecha se corrió de candidatos", resumió el sociólogo.

La situación se replica en la Provincia de Buenos Aires, donde Javier Milei deja en claro a Mauricio Macri que no tiene con qué negociar y que no está dispuesto a una interna y a una definición de candidatos. "Milei le dice 'me voy a quedar con todos los dirigentes que yo quiero y con el distrito sin necesidad de acuerdo'. La idea de Milei es 'del centro a la derecha mando yo y además no quiero alianzas, quiero rendición incondicional', y eso hace con los radicales también", planteó Quevedo.

Y concluyó: "No creo que La Libertad Avanza haya tenido una estrategia muy territorial, ellos lo consideran la vieja política, ni tampoco una estrategia de alianzas, sino más de cooptarlos. Y en los distritos que van a ir creciendo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la estrategia de La Libertad Avanza es desplazar definitivamente al PRO en las elecciones porteñas de medio término, para, supongo, en dos años disputar la ciudad".