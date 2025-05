El empresario y financista Fernando Whpei fue imputado ayer por el delito de concusión en concurso ideal y de extorsión en calidad de partícipe, en dos casos en los que habría participado en su condición de amigo del juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, quien fue imputado por esos hechos a fines de abril. Whpei fue detenido anoche y quedará en prisión por 90 días. Le trabaron un embargo por 1.500 millones de pesos. Lo acusaron de solicitar dinero de modo extorsivo a un empresario para detener un proceso penal en su contra presuntamente “armado” en el juzgado del magistrado, y en otro se habría beneficiado con una decisión de su amigo al traspasar dineros de una cooperativa intervenida, que estaban bloqueados judicialmente, de las entidades bancarias en las que estaban depositados a una mutual del Grupo Unión, del que participaría junto a su hermano Guillermo Whpei.

El acusado solicitó al juez de la audiencia, Eduardo Rodrígues Da Cruz, que le otorgue la prisión domicialiaria para poder atender un problema de salud que sufre su hija. "Yo no puedo ausentarme y eludir la Justicia con la responsabilidad que tengo con mi hija como padre", dijo. Los fiscales habían pedido que quede detenido por seis meses. Finalmente, le dieron tres meses de prisión.

"Esta plata la reparto"

Por una parte, el fiscal Juan Argibay Molina (de la Procelac), acusó a Whpei de pedirle 160 mil dólares al financista Claudio Iglesias en 2019 (cuando era ejecutivo de San Cristóbal Seguro y participaba del mercado de valores) a los fines de frenar una investigación en su contra por presunto lavado de activo, que investigaba el juzgado de Bailaque. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), Whpei habría operado como intermediario o representante del juez para consumar una posible extorsión.

Entre las evidencias presentadas en la audiencia de ayer por Argibay se encentra una declaración grabada en video de Iglesias, la presunta víctima de extorsión. Allí cuenta que Whpei le dijo “me están presionando, tenés que entregar un poco más de plata”. El empresario agregó que “le entregué los 20 mil dólares, siempre se los entregué a Fernando, en su oficina”.

Además, en su declaración contó en relación a Whpei: “Él decía ‘esta plata la reparto, no vayas a crecer que yo me quedo con plata, está la Afip, el juez’, él transmitía que de eso no recibía nada”. También en ese caso, la Fiscalía cuenta con el testimonio como imputado colaborador del ex jefe de la delegación Santa Fe de la Afip (hoy Arca), Carlos Vaudagna, quien junto a Whpei y Bailaque habrían tramado la extorsión a Iglesias y a otro polémico hombre de negocios, Jorge Oneto. Por eso la referencia supuesta referencia del ahora acusado a que el dinero que le pedía a Iglesias tenía como uno de sus destinatarios a “la Afip”.

Argibay sostuvo ayer que “en cuanto al monto de los dineros entregados, alcanza el total de 160 mil dólares” por parte de Iglesias, aparentemente a Whpei, como intermediario del magistrado federal, de quien es amigo. “El cuarto tramo de los hechos es en relación al cierre de la causa. Luego de más de dos años de investigación dirigida por Bailaque, citó a ambos imputados (Iglesias y Oneto) a indagatoria y les atribuyó lavado de activos. Esto surge del decreto de agosto de 2021. Y 21 días después de que fueron citados a declarar, se dictó el auto de falta de mérito”, narró el fiscal.

Aparentemente acorralado por el juez, el desarrollador inmobiliario e inversor Oneto le pidió ayuda a un amigo, el abogado Daniel Giraudo, quien fue a hablar con Bailaque al juzgado. En su declaración, el letrado contó sobre el encuentro con el juez en su despacho de los Tribunales Federales: “Conversamos mucho de fútbol, y ahí le dije que tenía un comentario que le quería hacer, de un amigo que está absolutamente a derecho. Como si no le hubiese dicho nada, seguimos hablando de Newell’s”.

Según el fiscal Argibay, al día siguiente de ese encuentro en Giraudo y el magistrado, Whpei “llamó a Iglesias para decirle que no manden a nadie más al juzgado”. El propio empresario lo cuenta así en su testimonial: “Al otro día me llama Fernando y me dice ‘no mandés gente a hablar al juzgado a buscar cosas. El único camino es este’”. Es decir, el de su mediación.

El fiscal también expuso como evidencia que “todas las denuncias que presentó Vaudagna” durante su gestión en la Afip estaba precedidas de informes del área jurídica del organismo recaudador, “menos una”: la que involucraba a Iglesias y Oneto. El ex Afip también declaró en su testimonial sobre la supuesta incidencia que el financista tenía sobre el magistrado, al asegurar que había “preponderancia del que no es funcionario, sobre el que es funcionario”.

Cooperar

El fiscal Federico Raynares Solari, por su parte, expuso sobre el caso de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, que había sido intervenida por un juez federal de Campana y luego el caso recayó en el juzgado de Bailaque. Según la investigación, Whpei fue a ver a los asociados a la cooperativa para plantearles que podía interceder sobre el magistrado para que el dinero bloqueado de la cooperativa –por más de mil millones de pesos- podía ir a inversiones que le otorgaran una tasa más alta que las de los bancos donde estaban depositados e inmovilizados.

El interventor de ese momento, Roberto Pasqualino, le solicitó formalmente eso al juez, quien accedió. Pero antes, había rechazado un planteo de un grupo de afiliados para ser querellantes, que finalmente se los concedió la Cámara de Apelaciones.

En diciembre de 2020 el juez desbloqueó el dinero y permitió primero un depósito de $150 millones en la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados, que Whpei controlaría a través del Grupo Unión, del que es vicepresidente. Luego la transacción se hizo por $1.000 millones. En 2021 los afiliados a la cooperativa recusaron a Bailaque por su amistad con Whpei, pero el juez no respondió a ese planteo. Finalmente, terminó por su aceptar su vínculo con el financista. Reynares sostuvo que Whpei se benefició con esos recursos de la cooperativa –por los que pagaba una tasa del 37% pero prestaba a más del 70%- en virtud de su vínculo con el juez.

Durante la audiencia también se reveló que Whpei posee dinero en firmas del exterior consideradas guaridas fiscales, como las Islas Vírgenes británicas y Uruguay, a través de sociedades. Y que cuando se conoció el caso Bailaque, en noviembre del año pasado, borró conversaciones de su teléfono celular y compró una flota de “teléfonos encriptados”, según le contó a su hermano Guillermo. “El 4 de diciembre de 2024 Whpei informó que había cambiado de teléfonos a varios contactos, entre ellos Horacio Angeli (de Trasatlántica)", dijo el fiscal, para precisar que #el 30 de diciembre bloqueó el contacto de Marcelo Bailaque”.