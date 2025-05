El excapellán de la policía bonaerense Christian Federico von Wernich pidió que le otorguen salidas transitorias para ir hasta Corrientes a visitar a uno de sus hermanos. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que lo juzgó y condenó a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad, aún no se pronunció.

Von Wernich está preso desde el 25 de septiembre de 2003. Pronto cumplirá 22 años de reclusión. Está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde integra el grupo de los “Muertos Vivos”, los represores que buscan llamar la atención del gobierno de Javier Milei para salir de la cárcel.

La defensa oficial de von Wernich solicitó días atrás que el TOF1 le brinde 72 horas por mes de salidas transitorias para ir hasta Mercedes, Corrientes, para pasar tiempo con su hermano. Von Wernich pide que las salidas sean “bajo palabra de honor”. Esto implicaría que no vaya algún familiar a buscarlo y llevarlo, sino que viaje él en colectivo desde Campo de Mayo a Corrientes.

La defensa citó otros casos de represores que gozan de salidas transitorias como Adolfo Donda –condenado por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- o Juan Carlos Avena –condenado por crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos conocidos como Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Tanto Donda como Avena son dos de los nuevos moradores de la Unidad 34, ya que fueron trasladados desde Ezeiza a Campo de Mayo el viernes pasado.

Después de recibir el pedido de von Wernich, la jueza Gabriela López Iñíguez, que subroga en el TOF1 de La Plata, pidió que evaluaran al represor y que el SPF explicara si podía alojarlo en alguna unidad de la provincia de Corrientes para evitar el viaje.

A von Wernich no le gustó la idea. Rápidamente, le pidió a la defensa que hiciera una presentación ante el TOF1 de La Plata. “Es una decisión caritativa y humana el que lo hayan pensado, pero tienen que tener en cuenta que a mi edad y como ‘adulto mayor’ tengo que evitar (los) riesgos psíquicos que ello provocaría. Sería una ‘pena de muerte decretada’”, escribió el cura.

En otras palabras, von Wernich no quiere evitar que lo saquen de Campo de Mayo, una cárcel VIP, según denuncian los organismos de derechos humanos. Allí tiene comodidades varias que claramente no tendría en una cárcel común de Corrientes. Él argumentó que no quiere el traslado porque tiene sus médicos en Ciudad de Buenos Aires y San Miguel.

En 2023, von Wernich había pedido que le otorgaran la libertad condicional. Quería ir a vivir al Hogar Sacerdotal Mariano Espinosa, de la calle Condarco al 500, en el barrio de Flores. Era el lugar donde Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, quería ir cuando se retirara. Sin embargo, von Wernich no fue bienvenido: la explicación que le dieron entonces era que él no pertenecía a la arquidiócesis de Buenos Aires. Cuando vio que no había agua en la pileta, von Wernich retiró el pedido de libertad condicional.

El excapellán fue condenado por su responsabilidad en 35 casos de secuestros y torturas. Además, se lo responsabilizó por los asesinatos de siete personas que habían estado secuestradas en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Todas ellas salieron de la Brigada engañadas con que serían enviadas al exterior.

En el Juicio a las Juntas, Von Wernich declaró como testigo y le preguntaron por el caso de estas siete personas. Él dijo que les había aconsejado escuchar los discos de Carlos Gardel para no sentirse "homesick". Es decir, para que no experimentaran nostalgia. Nunca pudieron tomar su consejo porque todas ellas fueron asesinadas. Algunas fueron enterradas en el cementerio de Avellaneda. Otras --según declaró Julio Emmed, un policía que oficiaba como custodio de Miguel Osvaldo Etchecolatz-- habrían sido cremadas en el centro clandestino conocido como Puerto Vasco. Emmed también dijo que von Wernich lo consoló después de los homicidios.