Cuanto más se acerca la elección porteña, más recrudecen los ataques entre Javier Milei y Mauricio Macri. El presidente llamó al líder del PRO "ladrón", "mediocre" y "carente de ideas". El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que Macri está "nervioso" y se preguntó si realmente controla el PRO bonaerense o si se podrá llegar a una alianza lo quiera el ex presidente o no. Macri siguió diciendo que es "una barbaridad" que inventen un pacto de él con Cristina Fernández de Kirchner para voltear Ficha Limpia. Y su adlater Fernando de Andreis olfateó el aire y diagnosticó: "Hay un olor feo a acuerdos entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo".

Milei no pasa un día ya sin atacar a quien decía admirar y consideraba su aliado, es decir, Macri: "el ladrón cree a todos de su misma condición. Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!", escribió en su cuenta de Twitter.

A su vez retuiteó a su cineasta rentado con dineros públicos, Santiago Oría, quien aseguró que Macri fue quien garantizó la impunidad de la ex presidenta. Un día antes, Milei había dicho que había "un pacto" entre Macri y CFK por Ficha Limpia.



El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó a los ataques y dijo sobre Macri: "No sé por qué se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos. Finalmente, han hecho campaña como hemos planteado alrededor del tema de Ficha Limpia si salía y ahora que no salió". "Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral, donde el presidente Macri tal vez un poco exaltado y nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, desde hace muchos años, y debe parecer que lo pierde", afirmó Francos.



"Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. El Presidente no tuvo nada que ver", afirmó Francos, pese a todas las evidencias de lo contrario que vienen de Misiones.



Francos consideró que pese a estar roto el vínculo entre Milei y Macri todavía es posible un acuerdo entre LLA y el PRO en provincia de Buenos Aires. "Está por verse si Macri maneja el PRO de la provincia. Aspiramos a un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo, el que se opone que se haga cargo. La gente quiere que tengamos ese acuerdo", consideró Francos.

Demoliendo teles

A la lista de figuras del Gobierno que entraron animadamente a la pelea se sumó Patricia Bullrich, con la furia de los conversos. Sobre Ficha Limpia, explicó que "el Presidente había dicho 'ojo con los votos' y desde el PRO insistieron en hacer igual la sesión. ¿Por qué? Para echarnos la culpa una semana antes de las elecciones". Y se refirió a las declaraciones de la diputada Silvia Lospennato, cuando sembró dudas sobre quién habían conseguido que se dieran vuelta los dos senadores de Misiones. "Ella dice que hay un pacto de impunidad, una cosa absolutamente falsa. La estaba viendo por TV y quería romper la televisión", lanzó la ministra de Seguridad.

Por suerte, ningún aparato de televisión fue dañado en transcurso de esta interna. "Dice que hace nueve años está luchando por esto, pero hubo cuatro años que fue diputada durante el gobierno de Mauricio Macri y esa ley no se trató", acusó Bullrich.

Olor a pacto

A la batalla entró un incondicional de Macri, Fernando De Andreis. “Es inentendible habiendo acompañado como acompañamos todo el año pasado y este, LLA con Karina Milei como armadora electoral tenga ese nivel de agresión con el PRO”, consideró el ex secretario general de la Presidencia con Macri. "Después cuando entrás en dinámica de campaña, y por eso Mauricio le planteó a Milei un espacio de entendimiento, las declaraciones cada vez se vuelven más difícil de retrotraer. No entiendo a Karina Milei de ir en contra del PRO en Ciudad de Buenos Aires. La energía hay que ponerla en otra cosa”, aseguró De Andreis.

El dirigente del círculo cercano de Macri advirtió que Milei no dijo una palabra en contra de los senadores misioneros que dieron vuelta su voto y, curiosamente, tampoco contra Carlos Rovira, pero sí le apuntó a Lospennato. “Si hay alguien intachable es Silvia Lospennato”, consideró.

“Hace un tiempito hay un entendimiento y un acuerdo con sectores del kirchnerismo, y la caída de Ficha Limpia lo veo más por eso que en querer haciendo daño a la candidatura de Silvia, amén que ese deseo también lo tienen como querer tener a Cristina Kirchner como antagonista al proyecto de LLA. Hay un olor feo de acuerdos entre LLA y el kirchnerismo”, remarcó.

Por último, también intervino Macri, para despegarse de cualquier denuncia de acuerdo: "Es una barbaridad decir que Cristina y yo nos pusimos de acuerdo. A mí Cristina me hizo la vida imposible”. El ex presidente ya acusó a Milei de "alucinar fuerte" cuando salió con esa acusación y remarcó que la responsabilidad de que Ficha Limpia no haya salido es toda, pero toda entera del Gobierno.