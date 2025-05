El italiano Jannik Sinner, quien actualmente es el número 1 del mundo y que acaba de cumplir una sanción por doping, visitó al papa León XIV, quien es un reconocido fanático del tenis.

El encuentro se dio durante este jueves, ya que Sinner tiene el día de descanso antes de su partido correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. Durante la visita, León XIV incluso bromeó luego de recibir una raqueta por parte del italiano y le preguntó si "podría jugar en Wimbledon". Aunque unos segundos después, cuando Sinner le entregó una pelotita, prefirió no jugar porque podían "romper todo"

León XIV, que lleva menos de una semana desde que fue elegido como el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica tras la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio, es un gran fanático del tenis. "Me considero un tenista bastante amateur. Desde que me fui de Perú he tenido pocas ocasiones para entrenar, así que estoy deseando volver a las pistas", comentó en una ocasión.

Sinner, por su parte, volvió a la actividad en los últimos días, luego de cumplir una sanción de tres meses por dar positivo en un control antidoping que se realizó a principios del año pasado. El italiano superó este martes al argentino Francisco Cerúndolo, para avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

Durante el encuentro, el italiano le contó al nuevo Pontífice que su regreso a la actividad había sido difícil, aunque ya estaba encontrando su ritmo. En la siguiente ronda, Sinner se medirá ante el noruego Casper Ruud en busca de un lugar en las semifinales.