La Policía Federal Argentina gaseó al padre Francisco "Paco" Olverira , quien participaba de la marcha que cada miércoles realizan los jubilados en las afueras del Congreso de la Nación para reclamar mejoras en sus haberes. La semana pasada, Olveira también fue víctima de la violencia policial y estuvo demorado cerca de media hora.

"El padre 'Paco' propuso rezar un padre nuestro y cuándo empezamos a rezar empezaron a empujar, se ve que no quieren a Dios, no quieren a la Virgen, no quieren a su pueblo, se terminó así, con gases y golpes", relató uno de los curas agredidos por los efectivos policiales, en declaraciones televisivas.



Las fuerzas de seguridad intentaban evitar que los manifestantes interrumpieran el tránsito en la Avenida Rivadavia, en cumplimiento del protocolo anti protestas de Patricia Bullrich.



Reprimido por segunda semana consecutiva

"Yo debería estar demorado y detenido también, pero el cura tiene coronita. Que me explique la policía o el fiscal por qué mi compañero está demorado y yo no, cuando los dos hicimos lo mismo, intentar levantar a una jubilada que tiraron al piso, y cuando a mi compañero lo agarraban para llevárselo detenido yo me agarré a él, como una lapa, uno de esos bichitos de mar que se pegan en las rocas y no hay quien los saque. Así me agarré a él, pero yo estoy en libertad y él no", había lamentado Olveira, en comunicación con el móvil de La 750 en el Congreso el miércoles pasado.

Y agregó: "No importa mi herida. Yo no soy la noticia, la foto tengo que ser yo. La foto son los jubilados. Como decía el papa Francisco, piden justicia social y les dan gas pimienta: esa es la noticia". Según se supo, detuvieron un jubilado y la mujer terminó con un hematoma en un brazo.



