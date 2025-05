Desde hace varios años, el universo de Star Wars ha sido un punto de reunión para millones de fanáticos. Star Wars: New Jedi Order, la próxima película potencial de la saga, ha captado atención nuevamente tras confirmarse el regreso de Daisy Ridley como Rey. John Boyega, reconocido por interpretar a Finn en la franquicia, compartió sus expectativas y reservas sobre este proyecto que aún está en desarrollo.

El anuncio del regreso de Daisy Ridley como Rey

El anuncio de que Daisy Ridley retomaría su papel como Rey fue uno de los momentos destacados de la Star Wars Celebration Europe 2023. Los seguidores de la franquicia esperaban con ansias novedades sobre el futuro de la saga. Lucasfilm, productora detrás de Star Wars, confirmó que Star Wars: New Jedi Order ocurrirá 15 años después de los eventos de El ascenso de Skywalker. La trama se centrará en Rey y su misión de reconstruir la antigua Orden Jedi, ahora como una Jedi completamente formada. Sin embargo, como suele pasar con proyectos de gran escala, persisten dudas sobre su desarrollo y fecha de lanzamiento.

John Boyega y su respaldo a Daisy Ridley

Aunque no formará parte del elenco de New Jedi Order, John Boyega expresó su apoyo al regreso de Ridley. En una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, habló sobre su conexión con la saga y su respaldo a su excompañera: "Espero sinceramente que esta película se concrete", dijo Boyega. "Quiero que Daisy tenga la oportunidad de destacar". También reveló que supo del proyecto en internet, como cualquier fanático, lo que subraya su genuina pasión por Star Wars, pese a no participar en esta entrega.

Un futuro incierto para la próxima entrega

A pesar del interés en New Jedi Order, su camino hacia la realización está lleno de desafíos. Varios guionistas han participado en el proyecto, y actualmente George Nolfi está a cargo. John Boyega señaló que no es raro que anuncios de la saga se suspendan o cancelen.

Su escepticismo nace de experiencias previas, donde proyectos prometedores se abandonaron en distintas etapas. El futuro de New Jedi Order depende de una industria cinematográfica en constante cambio, sujeta a decisiones de último momento. La esperanza es que Ridley pueda protagonizar una historia que, según Boyega, merece contar. Mientras tanto, los fanáticos aguardan más noticias con expectación.