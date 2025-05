A un año de su salida de El Cuarteto de Nos, el músico y compositor uruguayo Santiago Tavella relanza su proyecto solista Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto con la publicación de un vinilo recopilatorio, TuYo (2024), editado por el sello chileno Bohemio y disponible también en Argentina. “Justamente por el hecho de que éste pasó a ser mi proyecto principal fue una idea simbólica sacar un vinilo, Yo ya había sacado tres discos y algunos singles con Otro Tavella. Pero me pareció que estaba bueno tener un objeto físico bien diseñado y con un mejor sonido”, sintetiza Tavella, que cruzará el charco y se presentará este jueves 15 de mayo a las 20 en The Roxy (Federico Lacroze 3499), con entrada libre y gratuita.

Con espíritu bailable y una amplia paleta de colores, TuYo es un material que incluye once canciones publicadas entre 2017 y 2024, y que implicó un arduo proceso de remasterización y mejora en la calidad sonora. En esta selección de canciones, Tavella despliega toda su versatilidad, ingenio poético y libertad creativa. “De cierta manera El Cuarteto de Nos es bastante montaña rusa de cosas que cambian, pero yo creo que soy bastante peor”, grafica el compositor y escritor uruguayo. “Porque hay cosas que entran dentro del pop, otras que están vinculadas al tango y también con lo tropical. Es un disco realmente muy variado”, resalta. Hay, por ejemplo, un tema que está grabado con Cumbia Club, "Nuevamente" y otro con Los Mirlos, "Enamorado tuyo". Después hay canciones de los discos Fuera de la realidad (2017) y también una de Bien clarito (2021), ‘Obligado y libertad’.

-¿De dónde viene esa intención bailable que está tan presente en el disco?

-Siempre estuvo presente en las cosas que hacíamos con El Cuarteto. Pero encontré dentro de los músicos que tenía la primera cumbia que grabé con Otro Tavella, "Baile de mierda". Tenía la canción pensada como cumbia, pero los bateristas de rock uruguayo me decían "cumbia con batería no se puede tocar". En eso hubo un cambio cuando entró el baterista que estuvo entre 2017 y 2024 tocando con nosotros. En el primer ensayo le pregunté si podía tocar cumbia en batería y me dijo que sí. En 2020 me empecé a juntar con Diego Azar y empezaron a surgir ideas vinculadas a lo bailable. Si bien siempre fue una cosa que me interesó, con él encontré una manera de mezclar y masterizar que no fuera tan dura. Nos pusimos a jugar y fueron surgiendo ideas sobre cómo hacer las canciones. Este disco tiene una "bailabilidad" mayor que lo que tenían las canciones originales.

-¿Por qué te fuiste de El Cuarteto de Nos?

-Fue una gran experiencia de muchos años de mi vida. Unas de las cosas importantes que siempre digo es que si bien yo dejé la banda en un momento de mucho éxito, nosotros pasamos una muy buena parte de nuestra carrera siendo un grupo local de Uruguay. Una primera etapa siendo un grupo relativamente conocido. Y una segunda siendo bastante conocidos, pero no salíamos de Uruguay. A partir de 2006 empezamos a tener proyección internacional. Siempre tuvimos un objetivo muy claro que era hacer lo que queríamos. Pero llegó un momento en el cual yo dije: "bueno, lo que yo quiero hacer es esto". Y lo que tenía que hacer con El Cuarteto de alguna forma ya lo había hecho. Entonces, para no estar repitiendo cosas... ellos todavía tienen cosas para dar y seguir para adelante, pero a mí me parecía que el camino mío estaba por este lado. Les planteé eso y llegamos a un final civilizado.