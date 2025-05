Una foto política que llegó desde el interior de la provincia de Buenos Aires dio señales del renacer de la sociedad política entre el PRO y la UCR que, si bien dejó de existir a nivel macro, se sostiene firme en varios organigramas municipales y en concejos deliberantes. La pista, bastante clara, la dio una foto entre el intendente de Junín y vicepresidente segundo del PRO, Pablo Petrecca y el senador nacional Maximiliano Abad, quien durante los últimos cuatro años estuvo a cargo del Comité Provincia.

Petrecca jugó de local, el radical pasó por allí en el marco del programa El Senado en tu pueblo, que llegó hasta General Arenales. En el camino por la Cuarta sección, frenó en Junín donde conversó con el jefe comunal sobre la obra paralizada por la Nación en el bajo nivel, un reclamo que se comprometió a llevar al Congreso.

Con todo, desde el PRO no perdieron la oportunidad de dar cuenta del avance de las diversas conversaciones entre dirigentes del partido amarillo y de la Unión Cívica Radical con el fin de dejar de lado la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, como pretende la conducción bonaerense del espacio.

Si bien las elecciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires serán definitorias para lo que pueda ocurrir con esos acuerdos en la Provincia, tanto en las filas amarillas como en las del partido centenario prevén que terminarán en una confluencia. “Después de lo de Ficha Limpia, sería raro que el PRO acuerde con Javier Milei, van a terminar con nosotros”, dijo un dirigente boina blanca de peso en las decisiones bonaerenses.

Como dio cuenta este medio en febrero, fuentes del Comité bonaerense y del sector del partido amarillo que se encoluman detrás del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmaron a Buenos Aires/12 que ya desde el verano habían iniciado conversaciones en busca de un posible revival de lo que fuera Juntos por el Cambio, que en Buenos Aires se llamó solamente Juntos, de cara a las legislativas de este año. Algunos se animaron a señalar que el acuerdo incluirá también a sectores del vecinalismo.

La pata territorial del PRO

Un armador PRO del interior confió a este medio que son los intendentes y los referentes territoriales del partido los que “están pidiendo seguir trabajando juntos y formar una estrategia electoral conjunta”.

Por eso, en lo que resta de la semana habrá nuevos encuentros, al tiempo que comenzó a gestarse una reunión de los intendentes radicales, amarillos y vecinalista para empezar a explorar cómo encarar las elecciones legislativas. En principio, se habló de que se realice el próximo miércoles en La Plata.

Son muchos los actores que entienden que no es viable acordar en septiembre con los libertarios para las elecciones provinciales, considerando que en la mayoría de los distritos no solo no hay coincidencia con lo referentes locales, sino que hay muchas diferencias que al no haber PASO hacen “inviable” el poder trabajar juntos.

Si bien aún no hay conversaciones firmes en cuanto al armado concreto en la sección que este año renueva las siete bancas del Senado bonaerense, desde la región señalan que primero debe estar el acuerdo de intendentes, para luego pasar a analizar el volumen. De todos modos, las especulaciones empezaron y algunos posicionan al propio Petrecca como posible candidato. También empezó a circular el nombre del flamante presidente del comité radical (de contingencia), Miguel Fernández, quien gobernó Trenque Lauquen hasta 2023. Es posible que en estos días se produzca un encuentro y foto entre ambos.

La foto en la ciudad más importante de la Cuarta sección en términos electorales no es casual, dado que Junín concentra el 15,4 por ciento del total de votantes de la región. Entre todos los distritos del exJuntos, se llevan algo así como el 40 por ciento, por lo que las posibilidades de que sean altamente competitivos son altas.

El rumbo de la UCR

La UCR, por lo pronto, empezó a ordenarse internamente. La semana pasada, siete meses después de las elecciones internas, el partido le puso una pausa a la guerra feroz que se había desatado entre los espacios cuando los senadores nacionales Martín Lousteau y Maximiliano Abad acordaron sellar un esquema de cogobierno del Comité y de la Convención bonaerenses.

La titularidad del primero quedará a cargo del candidato de Abad, Miguel Fernández; mientras que el de Lousteau, Pablo Domenichini, se hará cargo de la Convención. En ambos esquemas, quedaron fijados la misma cantidad de miembros para cada sector. Vale la aclaración, este formato se mantendrá vigente hasta que se resuelva la elección partidaria, con un plazo máximo fijado para el 31 de octubre.

"Este acuerdo nos sirve para dejar de lado las diferencias y matices para ponernos a trabajar de lleno en la propuesta que vamos a ofrecer en la Provincia”, dijo Fernández. “Sabemos que hay mucho para mejorar en la Provincia y el radicalismo lo va a marcar en septiembre a través de sus candidatos", sumó.

Por su parte, los intendentes boina blanca hicieron un pedido de participación en ese nuevo organismo. Argumentaron que sería para “fortalecer la integración de la comisión de transición y la representación directa en las decisiones sobre el marco de las alianzas”.

Además se acordó hacer un “pedido de consideración” a las decisiones locales de los 135 comités y el trabajo a los nuevos organismos de contingencia para “garantizar los instrumentos legales para brindar la posibilidad a los distritos de competir”.