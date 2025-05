El expresidente de Ecuador Rafael Correa despidió a José "Pepe" Mujica, quien murió este martes a los 89 años. "Fue un privilegio trabajar con él porque era sabiduría, era un viejo sabio. Y más que político, fue un filósofo", dijo Correa, en comunicación con la 750.

El exmandatario se refirió además a las denuncias que su partido, Revolución Ciudadana (RC), realizó contra el presidente Daniel Noboa, quien hace casi un mes se impuso en la segunda vuelta electoral de Ecuador.

"No abrieron ni una sola urna", demandó Correa en Escuchá Página/12. El expresidente explicó que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades, desde la posibilidad de que Noboa compitiera sin tomarse licencia hasta la impugnación de la candidatura del también competidor de tendencia derechista Jan Topić.

"Lo eliminó aduciendo que tenía contratos con el Estado, si no no llegaba a la segunda vuelta. Daniel Noboa no tiene gran apoyo popular, su gobierno ha sido un desastre y los votos que tiene son los votos del odio contra el correísmo inoculado por la prensa todos estos años", sostuvo el economista.

Esta no fue la única denuncia que realizó el espacio liderado por Correa. También se refirió a la investigación en torno a la tinta utilizada en las boletas de votación durante la segunda vuelta, que, según pudo confirmar el laboratorio criminalístico Canarias, "uno de los más reputados en Europa", tenía diferente origen que el de las lapiceras del proveedor oficial del Consejo Nacional Electoral.

"Nos pidieron que reuniéramos el bolígrafo para revisar la tinta y así lo hicimos, y descubrieron que había dos clases de bolígrafos. El Bic, que es con el que se votó en la primera vuelta y tiene la tinta moderna, de secado rápido (de base de aceite, se llama), y otro tipo en la segunda vuelta, con tinta acuosa, fácil de borrar y trasmisible", detalló.

La investigación de Canarias arrojó que, con adecuada preparación y a partir del uso de un reactivo reductor que hace invisible la tinta —como podría ser el metabisulfito sódico—, la marca que se realiza en la papeleta de votación, es decir la cruz para indicar el voto, se podría transmitir de una casilla a la otra al doblar la papeleta de votación. "Nos prendió las alertas un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que decía que la tinta se traspasaba", señaló Correa, en referencia a una comunicación de prensa que hizo la entidad internacional.

Dice el informe: "La MOE/OEA aclara que, si bien se observó en casos aislados que la tinta en la papeleta llegaba a manchar al ser doblada, también observó que, en casi la totalidad de los casos, este inconveniente fue resuelto en la mesa frente a representantes de las dos fórmulas presidenciales, donde la clara voluntad del votante fue respetada".

Sin embargo, Correa cuestiona que, a diferencia de lo que hizo cuando él era presidente del Ecuador, Noboa no quiso abrir las urnas y contabilizar los votos nuevamente ni permitió que se investigaran las supuestas irregularidades en la provisión oficial de lapiceras.

"América Latina perdió la capacidad de asombro"

En esa línea, el expresidente y economista habló del presente de Latinoamérica, dijo que la región "perdió la capacidad de asombro", que "enfrentamos a una derecha sin lealtad democrática" y llamó a "salir del hueco": "Creo que en América Latina se ha dado un paso adicional, no sólo se da la anomia sino que es su expresión superior, la cultura de la trampa. Al tramposo no se lo considera sinvergüenza, se lo considera sabido. Se confunde la inteligencia con la falta de escrúpulos", lamentó Correa.

Y concluyó: "Enfrentamos a una derecha que con sus medios de comunicación te hablan de libertad, derechos humanos, democracia, cuando les conviene y cuando no, callan los más atroces atentados contra esos principios como hemos visto el 13 de abril. Tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que atender la cuestión mediática".