Tras la publicación de la resolución 1066, que habla sobre "regímenes de productos de inversión colectiva de cese laboral" y una consulta pública al respecto -lo que implica un reemplazo de la indemnización por despido- desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario cuestionan que se busca "degradar derechos muy importantes para que no tengan mucha validez y dentro de esa degradación meter un negocio financiero", dijo Sebastián Serrano Alou, titular de la asociación. Además, aseguró que "lo principal va a pasar a ser el negocio financiero por sobre la protección que establece la Constitución frente al despido arbitrario".

Ante la resolución, el letrado señaló que "lo que quisieron instalar es esto de la consulta pública y es una encuesta en la página de la Comisión Nacional de Valores que no visita nadie usualmente, y que se va a enterar poca gente, entonces, ¿qué tan demostrativo es? Es apuntar a lo mismo, que es degradar derechos que son muy importantes para que no tengan mucha validez y dentro de esa degradación meter un negocio financiero. Acá donde había un derecho, ahora hay un negocio financiero, porque en definitiva esa es la parte más importante".

Para Alou, "se avanza sobre algo que ya iniciaron con el DNU 70/23, después con la Ley de Bases, y a partir de esa estructura en la que se busca reemplazar la protección frente al despido con una indemnización que desincentive despedir arbitrariamente, con un fondo similar pero aún peor que el de la construcción, porque en ese caso por lo menos se hacen aportes de mayor monto y se ponen en una cuenta donde lo único que puede afectar es la inflación, pero hay un interés que se va generando. Acá es directamente especulación financiera, que puede salir bien o salir mal".

Además, sostuvo que "aprovechan el desconocimiento de cómo funcionan y hasta dónde pueden llegar las cuestiones financieras, y lo presentan como una solución positiva, cuando va a ser todo lo contrario".

"Dicen que hay que terminar con la industria del juicio que no es tal, es una industria del incumplimiento porque la gente que hace reclamos son una minoría, dentro de los que pueden reclamar algo por incumplimientos patronales; y va a haber más, porque va a haber tanta incertidumbre de qué te corresponde y qué no, y tanta avivada de no darte nada, que van a terminar en juicio, y en juicios en los cuales no se va a saber adónde va a llegar el reclamo, porque hoy por hoy hay parámetros de cálculo, pero acá, en definitiva, va a haber un montón de planteos", concluyó.