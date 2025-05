Los docentes realizaron este miércoles una medida de fuerza en reclamo a la propuesta salarial del gobierno provincial. Desde Amsafé señalaron que la jornada de protesta estuvo marcada por las “presiones” del gobierno provincial que, además de instar a los alumnos a ir a la escuela durante el paro, también “amenazó” con descontar el día y la pérdida del premio por presentismo. En Rosario, los gremios docentes se movilizaron hacia la plaza San Martín en compañía de distintos sectores. “Todas esas presiones se hicieron sentir y son la base de una medida de fuerza que no tuvo la masividad de otras veces”, reconoció Juan Pablo Casiello, referente de Amsafé Rosario. En tanto, los referentes del gremio provincial brindaron una conferencia de prensa desde Rafaela. “Es muy difícil hablar de porcentajes de adhesión cuando tenemos una extorsión que obliga a muchos compañeros y compañeras a ir a trabajar por ese plus salarial y no tener descuentos. Pero el nivel de adhesión va aumentando”, sostuvo Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé.

El paro de este martes fue definido por Amsafé en rechazo a la oferta de aumento salarial del gobierno. Desde la Casa Gris ofrecieron una actualización del 8% para el segundo trimestre del año a pagarse un 3% en abril, 2,6% en mayo y 2,4% en junio. De entrada, los docentes calificaron la oferta como insuficiente, algo que luego se terminó ratificando en la votación de cada una de las escuelas. En Amsafé, la moción de rechazo con medida de fuerza se impuso por amplia mayoría al igual que en Sadop, que tampoco aceptó la oferta, pero decidió realizar una jornada de protesta con asistencia a las escuelas.

En Rosario los gremios docentes concentraron este miércoles por la mañana en la plaza 25 de Mayo, para luego movilizar hacia la plaza San Martín, donde se desarrolló el acto principal del que también participaron otras expresiones gremiales como ATE, COAD y Siprus. Durante el encuentro, los gremios no solo cuestionaron la política salarial del gobierno, sino también las “presiones” para intentar restarle fuerza a la medida. Al descuento por día de paro, y el premio por asistencia que los docentes emparentan con el “presentismo”, los gremios también apuntaron a las declaraciones de funcionarios provinciales instando a los padres a llevar a los alumnos a las aulas. “Queremos pedirles a todos los padres y madres de la provincia que lleven a sus chicos a las escuelas, que este miércoles van a estar abiertas”, declaró María Martín, secretaria general del Ministerio de Educación provincial, el día previo al paro.

En ese contexto, Casiello reconoció que se trató de “un paro complicado” para la docencia. “El gobierno busca desconocer el derecho constitucional a la huelga. Eso se expresa en la amenaza del descuento del día, en el descuento del presentismo y sumale ahora la presión del gobierno instando a los padres a mandar a los chicos sí o sí a las escuelas”, señaló a Rosario/12. “Sin dudas no fue un paro masivo al que estamos acostumbrados históricamente en Amsafé”, reconoció.

En ese sentido, el dirigente señaló que ante los bajos salarios que percibe hoy la docencia, perder el premio por presentismo tiene un impacto muy fuerte a final de mes. “Eso abre todo un debate en las escuelas respecto al paro como herramienta en este momento”, expresó y agregó: “Lo que para nosotros es ejercer un derecho como la huelga, para el gobernador es cometer un delito como la extorsión. Evidentemente todas esas presiones se hicieron sentir y son la base de una medida de fuerza que no tuvo la masividad de otras veces”.

De la movilización también participó Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario. Si bien el gremio no hizo paro, se sumó a la movilización en rechazo a la propuesta salarial. “El gobierno siempre dice que quiere discutir con los alumnos en las aulas. En nuestro caso, los alumnos están en las aulas y no nos llamaron a discutir nuevamente una propuesta”, señaló en diálogo con Rosario/12. “Esto desenmascara una actitud del gobierno. La próxima vez que quieran discutir con los alumnos en las aulas ya sabemos que es mentira, porque lo quisimos hacer esta vez y no pasó”, cuestionó.

El referente de los docentes privados calificó al premio por asistencia como “una herramienta antigremial” que impacta en los sueldos cada vez más bajos de toda la docencia. “Nosotros cuando votamos siempre hablamos de medida de fuerza. El paro es una manera de ejercerla, pero también hay otras formas de plantear el descontento y nuestro desafío es ver cómo podemos seguir incomodando al poder en ese sentido”, expresó y agregó: “El gobernador sostiene un discurso de que el problema es con la dirigencia gremial y no con las bases. Pero la verdad es que los docentes no lo pueden ni ver”.

Conferencia de prensa

En paralelo con la movilización en Rosario se realizaron otras actividades a lo largo y ancho de la provincia. Desde Rafaela, Rodrigo Alonso brindó una conferencia de prensa donde puso el foco en la mala oferta del gobierno. “Los maestros estamos percibiendo 700 mil pesos y lo que nos propone el gobierno es que en tres meses cobremos 70 mil pesos más. Es una suma más cerca de la línea de la indigencia que de la línea de la pobreza”, criticó. Desde el gremio que nuclea a los docentes públicos además sostienen que durante el 2024 los salarios docentes acumularon un aumento del 91%, cuando la inflación anual fue del 114%.

“Quedamos 23 puntos abajo. Es mentira que el salario le ganó a la inflación y lo más grave es que no hay un solo elemento que nos permita visualizar a los trabajadores que empieza a haber una recomposición”, cuestionó y agregó: “El gobierno de la provincia nos sigue proponiendo a los docentes, a los activos y a los jubilados el ajuste. Nos sigue proponiendo una rebaja salarial y nos sigue proponiendo la extorsión de un premio por asistencia que para nosotros es un presentismo. Es imposible que se pueda sostener la calidad educativa cuando hay docentes que no están en condiciones de poder desarrollar su trabajo, pero que se ven obligados a ir por ese plus salarial”.

Alonso también se refirió a las definiciones del gobierno respecto al paro y consideró que se busca “enfrentar a los trabajadores con la comunidad educativa”. Además, sostuvo que la adhesión docente viene creciendo en cada uno de los paros realizados: “Es muy difícil hablar de porcentajes de adhesión cuando tenemos una extorsión que obliga a muchos compañeros y compañeras a ir a trabajar por ese plus salarial y no tener descuentos. Pero lo que sí puedo decir es que el nivel de adhesión va aumentando. Ya hubo este año dos paros, este es el tercero, y va creciendo. Notamos el acompañamiento de la comunidad educativa antes los reclamos que llevamos adelante los docentes”.