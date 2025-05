Un día después del acto libertario, el frente peronista Ahora Buenos Aires y el PRO cerrarán hoy sus campañas para las elecciones legislativas de la Ciudad, en unos comicios que se nacionalizaron por la participación activa de Javier Milei y Mauricio Macri.

El candidato de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, encabezará un acto a las 18 en la Facultad de Medicina. El eje central de su campaña fue apuntar por igual contra la crueldad y el ajuste de los gobiernos nacional y porteño. “¿Qué se juega en esta elección? En la Ciudad las cosas salen mal porque el PRO tiene la sensación de que la gente los va a votar igual por miedo. Como si no tuviera costo gobernar mal. Para el Gobierno nacional el mensaje es que no pueden hacer lo que quieren. No pueden nombrar jueces de la Corte por decreto, insultar a los periodistas o jugar al fleje de la democracia”, expresó ayer el candidato del peronismo.

Por el lado del PRO, la primera candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato se mostrará junto a Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un acto que se llevará a cabo mañana a las 19 en el Club 17 de Agosto del barrio de Villa Pueyrredón. La campaña del macrismo quedó marcada por la feroz disputa con la Casa Rosada y el fracaso legislativo de Ficha Limpia.

En tanto, el candidato de Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, clausurará el período proselitista "recorriendo los barrios y charlando con los vecinos". Su figura quedó bastante deslucida después de la derrota en 2023 y su huida del PRO.