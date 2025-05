Josh Holloway ha reflexionado sobre la década que pasó alejado de los focos tras su memorable papel en Lost. El actor nacido en California, de 55 años, interpretó a James "Sawyer" Ford en la serie de ciencia ficción que terminó en 2010. Pero después tuvo pocos papeles prominentes hasta que consiguió un papel en Yellowstone en 2018, y ahora se está reuniendo con el creador de Lost, J. J. Abrams, para Duster, drama de conductores en fuga ambientado en la década de 1970.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Holloway bromeó: "Debo haber tirado la moneda por encima del hombro equivocado y rompí un espejo mientras lo hacía, porque tuve siete años difíciles. Simplemente duros, no me salía nada".

Y continuó: "Tuve que centrarme en mi familia. Aprendí a tocar el piano. Hice de todo. Empecé a decir a mis agentes: 'Tráiganme trabajo, necesito salir de casa, es ridículo, ahora sólo trabajo para los Holloway y necesito hacer algo'. Empezaron a enviarme guiones al azar. Muchos de ellos no eran buenos proyectos que tuve que dejar pasar, pero algunos llegaron."

En Lost, el personaje de Holloway empezó como una especie de antihéroe antipático antes de hacerse un hueco en el corazón de los espectadores, y la interpretación de Holloway ha sido aclamada regularmente como una de las mejores de los seis años de historia de la serie.

En Yellowstone, Holloway interpretó al ranchero y accionista de Market Equities Roarke Morris, uno de los principales antagonistas de la tercera temporada del drama del Oeste. La serie de HBO Duster, que se anunció por primera vez en 2020, sigue a la primera agente negra del FBI (Rachel Hilsin) que forma equipo con el chofer que interpreta Holloway para acabar con un sindicato del crimen. Pero el viaje del proyecto a la pantalla fue arduo. El piloto se rodó en 2021 y se volvió a filmar dos años más tarde, antes de que la producción se paralizara debido a las huelgas del Sindicato de Guionistas y el de Actores de Hollywood.

"Fue todo un viaje; la vida te hace eso a veces", dijo Holloway recientemente a Variety sobre el retraso de la serie. "Nuestra perseverancia se refleja en la serie. Normalmente, con los cambios de régimen se hace borrón y cuenta nueva. Me sentía orgulloso cada vez que sobrevivíamos, porque significaba que sabían que tenían algo bueno". Holloway también dijo que fue un "sí" inmediato cuando Abrams le preguntó sobre protagonizar la serie: "¿Me estás tomando el pelo? Me llamó y me preguntó si tenía un minuto, y la respuesta es 'sí'. Siempre 'sí'. Cualquier cosa que me pregunte. Fue muy emocionante hablar con él". Duster se estrenó esta semana en la plataforma Max, y aún no se anunció ha anunciado la fecha de estreno en Argentina.