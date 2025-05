La realidad sigue mostrando una faceta diferente a la que el Presidente Javier Milei tiene sobre la marcha de la economía. Unas horas después de que se conociera una inflación de 2,8 por ciento en abril, número que incluyó un festejo libertario, un sondeo reflejó que la mayoría de la gente está muy preocupada por cómo los precios impactan en su vida diaria.

En lo que es un adelanto del informe que publicarán el próximo domingo, la consultora Zubán Córdoba salió a la calle a hacer dos preguntas referidas al debate por la inflación. En primer lugar, consultaron si "Usted ha sentido un impacto directo de la inflación en su vida diaria en los últimos 5 meses", y las respuestas fueron categóricas. Un 57,7 contestaron que "sí, mucho", mientras que un 21,9 se inclinó por decir que "sí, moderamente". Es decir, más de 7 de cada 10 admitieron que la inflación golpea fuerte. Y fueron sólo 2 de 10 los que optaron por decir que "no mucho" o "no, nada".

Este síntoma es coincidente con lo que responde la calle en encuestas de diferente tipo y color. La segunda pregunta que emitió Zubán Córdoba es aún más específica. "Para Usted, los precios que consume por mes (comida, alquiler, impuestos, servicios, etc) están bajando?". Aquí el diagnóstico es más contrastante con la visión que el Gobierno de Milei intenta insertar en la sociedad.

Más de 8 de cada 10 apuntan que los precios no están bajando; mientras que el 15,2 por ciento dicen que sí. Este punto es interesante porque los responden de manera positiva a la pregunta de que los precios bajaron, no son ni la mitad del porcentaje de votantes que Milei obtuvo en la primera vuelta de las presidenciales. Lo que en política se describe como "su núcleo duro". Esto evidencia que incluso sus propios votantes admiten que la baja de precios no se percibe.

¿Hay algo para festejar?

En varias oportunidades, el Presidente Milei dijo que la inflación se está desplomando. El último capítulo de esa posición extrema fue en las últimas horas, luego de que el INDEC publicara el dato de la marcha de los precios en abril.

"Les recuerdo que varios sicarios con micrófonos y econochantas decían que la tasa de inflación del mes de abril saltaría a niveles del 5% al 7%... El dato: 2,8%”, bramó el mandatario en redes sociales. En esa misma línea, agregó que "a los que tengan ganas de divertirse les propongo que vayan y armen el archivo de mandriles”.

Tal como adelantó este diario, el Gobierno había armado listas negras de analistas y periodistas que erraron en la previsión de inflación post salida del cepo, y los escrachó en redes sociales. Una política a la que se sumaron, además, altos funcionarios del ministerio de Hacienda, como el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien se burló de una cantidad de periodistas.

En realidad, los números podrían ser para festejar si se considerara la visión del Gobierno de que es un éxito un 2,8 de inflación post salida de cepo, cuando se venía de un marzo de 3,7 por ciento. El problema radica en que ese 2,8 es la segunda inflación más alta en siete meses y es casi la misma inflación que dejó el ex ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, antes de irse del Gobierno. Naturalmente, en aquel momento la economía no estaba ajustada como sí lo está ahora, es decir, lo de Milei es más preocupante.

Detalles y salarios

Otro dato fuerte a tener en cuenta es que el 2,8 de IPC de abril viene con una inflación núcleo (sin impacto de estacionales) de 3,2 por ciento. Ese número no sólo es más alto que la media, sino que es igual a la núcleo del mes de marzo. En síntesis, la economía está caminando con un ajuste brutal, dólares prestados del FMI y salarios pisados, a un nivel de entre 2 y 3 por ciento. Esa inflación es la que tienen todos los países de la región a lo largo de un año.

El caso de los salarios no es un dato menor. En las últimas horas, luego de intervenir en la paritaria de Comercio para bajar el acuerdo conseguido, el Gobierno aceleró para que otras dos meses salariales tengas pautas de aumentos de salarios por debajo de la evolución de los sueldos. La referencia es para las paritarias de la UOM y el gremio de Alimentos. Ambos blanquearon que, por pedido del Gobierno, los empresarios no quieren negociar salarios con subas superiores al 1 por ciento, porque le temen a que los aumentos se vayan a la inflación. Por esta razón es que los sueldos caen fuerte desde febrero a hoy y la gente en la calle, tal como evidencia la encuesta que se muestra en este artículo, sigue sosteniendo que el dinero no le alcance. Mientras, Milei festeja en el vacío.