El ministro de Educación, José Goity, dio a conocer ayer los resultados de la primera evaluación santafesina de lectura, realizada en noviembre pasado a 50.402 alumnos de 2° grado. “Tenemos 4.500 chicos que no saben leer y 15.000 que no llegan a leer 22 palabras por minuto con un mínimo de fluidez”, señaló. Es mayor el impacto negativo en los sectores sociales más vulnerables. Fuerte trabajo en medidas de apoyo para revertir la situación. “Lo que tiene que explicar el Ministro de Educación es que no es culpa ni de los docentes ni de los alumnos. Es culpa del Estado que ha fallado en sus políticas educativas”, aseguró el secretario general del Sadop Martín Lucero. El secretario general del gremio serñaló que estos son los resultados de "comprar planes y programas de apoyo a la alfabetización de niños y adolescentes a una asociación civil llamada DALE y renombrarla como Plan Raíz. No pidieron opinión ni participación a los docentes, a los pedagogos ni a los cientistas que hoy trabajan en la provincia", criticó.

En el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz, el ministro Goity, junto a la subsecretaria de Calidad Educativa, Mariana Migliaro, informaron los resultados de la primera evaluación santafesina de lectura, que se realizó en noviembre del año pasado en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe a los alumnos de segundo grado.

Los estudiantes objetivo de la evaluación fueron 52.926 niños y niñas que cursaron segundo grado durante 2024, de los cuales fueron evaluados 50.402, representando así un 95 % de asistencia a la evaluación, en los establecimientos educativos de gestión pública y privada, en el ámbito rural y urbano. Del estudio surge que solo 1 de cada 4 alumnos de primaria lee bien y desde el Gobierno Provincial alertaron sobre una “catástrofe educativa” y cuáles serán las acciones para revertir esa situación.

Durante la presentación, en el Salón Blanco de la sede de Gobernación de Rosario, Goity señaló que la evaluación “es inédita porque jamás en Santa Fe se llevó adelante una prueba propia y específica que enfocara en aprendizajes”, por lo cual “va a marcar un antes y un después en las políticas educativas de la provincia”.

El ministro definió como “grave” el problema de alfabetización y habló de una “catástrofe educativa sobre la cual estamos trabajando y nos debe interpelar profundamente porque no se justifica que ningún chico de la provincia no sepa leer y escribir. Tampoco podemos aceptar ni quedarnos pasivos ante un conjunto de chicos que no llegan a un estándar mínimo de lectura”.

Sobre esto, en términos generales, resaltó que “tenemos 4.500 chicos que no saben leer, de quienes sabemos sus nombres y apellidos y vamos a ir con Educación, Igualdad y Desarrollo Humano y Salud, con estrategias de abordaje”, a la vez que aseguró harán lo mismo “con los 15.000 chicos y chicas que no llegan a leer 22 palabras por minuto con un mínimo de fluidez. Sabemos que podemos revertir esta situación”.

Categorización de los resultados

En términos más generales puede desagregarse que el 38,8 % de los estudiantes evaluados tiene un perfil pre-lector principiante 1 (19.534 estudiantes); un 36 % tiene perfil de principiante 2 (17.765 estudiantes) y el 25,2 % nivel intermedio fluido (12.256 estudiantes). “Tenemos hoy en tercer grado, alrededor de 19.000 chicos y chicas con dificultades severas en lectoescritura, y esto es el resultado de la degradación de la educación en los últimos 20 años”, sumó Goity al respecto.

Mayor impacto en los sectores más vulnerables

También, Goity subrayó que se evaluó el perfil lector de los estudiantes por el coeficiente socioeconómico, remarcando que los resultados son “peores” en el nivel bajo con 58 % de perfil principiante 1 y prelector; en tanto que ese perfil va bajando a 29% en el nivel socioeconómico medio y llega al 13% en el nivel socioeconómico alto, nivel en el que el perfil de lector intermedio y fluido alcanza el 44%. “Sabemos que hay situaciones de vulnerabilidad pero no hay ninguna razón para que impacte de esta manera en la escritura y lectura”, señaló el funcionario, quien aseguró que el desafío es “que los chicos que mejor leen estén en el sector socioeconómico bajo porque tenemos las herramientas, el método y el sistema para hacerlo”.

El ministro de Educación anunció además los números actuales del Plan de Alfabetización Raíz por el cual se encuentran alfabetizando 104.827 estudiantes de primer y segundo grado; se entregaron más de 300 mil libros a 1.700 escuelas; se formaron y capacitaron 7.396 maestros de grado y directivos y se conformaron 20 sedes de formación.

En tanto que a partir de los resultados de la evaluación de lectura, desde la gestión provincial se decidió avanzar con el Programa de apoyo a la alfabetización plena para 3° Grado y habrá además ateneos didácticos en escuelas priorizadas. “Vamos a iniciar con aquellos que no saben leer y escribir con tutorías personalizadas de 20 minutos dos veces por semana en el ámbito escolar. Y a su vez daremos capacitaciones a docentes de manera virtual; y materiales didácticos para 210.000 docentes y alumnos”, concluyó el ministro Goity.

Desde el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop), destacaron que este tipo de pruebas "la política educativa del Estado. Si los resultados dieron mal, es porque el Estado hizo las cosas mal”, afirmó Lucero, secretario general de Sadop Rosario. Y desafió: “Esto es lo que tiene que explicar el Ministro de Educación. No es culpa ni de los docentes ni de los alumnos. Es culpa del Estado que ha fallado en sus políticas educativas”.

Lucero detalló lo que entiende es la falla primigenia en las decisiones políticas que se tomaron: comprar planes y programas de apoyo a la alfabetización de niños y adolescentes a una asociación civil llamada DALE y renombrarla como Plan Raíz. “No pidieron opinión ni participación a los docentes, a los pedagogos ni a los cientistas que hoy trabajan en la provincia. Compraron una franquicia, un know-how a una empresa y lo pusieron en términos de negocio. Por ende, lo que siguió fueron más desaciertos”.

Para desandar este camino, desde Sadop Rosario se propone que el Estado santafesino asuma sus propios errores y convoque a discutir políticas educativas: “El Estado se niega a discutir con los docentes y los sindicatos sobre política educativa porque los funcionarios de los ministerios no saben o les cuesta discutir con un docente de a pie. Y peor aún, les cuesta asumir que fallaron como Estado, como gobernantes y como hacedores de las políticas educativas”.