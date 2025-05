El cantante estadounidense Chris Brown fue acusado por la Justicia del Reino Unido por golpear al productor musical Abe Diaw en un club nocturno de Londres, en 2023. El juez determinó que el rapero permanezca detenido hasta el 13 de junio.

El artista de pop y R&B, de 36 años, fue arrestado este jueves en un hotel cinco estrellas de la ciudad inglesa de Manchester. En tanto, compareció este viernes ante el Tribunal de Magistrados de Manchester, acusado de "lesiones corporales graves". Durante la audiencia, Brown sólo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento.

El diario británico The Sun, el primero en reportar la noticia, indicó que los sucesos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, cuando el norteamericano estaba de gira por el país europeo. Esa noche en Inglaterra, Brown fue a un bar en el prestigioso barrio de Mayfair, cuando cruzó al productor musical y lo golpeó hasta dejarlo hospitalizado.

El músico habría agredido al productor "con una botella", persiguiéndolo por todo el bar, y luego prosiguió las agresiones con "piñas y patadas, junto a otra persona". En tanto, la denuncia sostiene que el presunto ataque "fue grabado por las cámaras de seguridad" en un club "lleno de gente".



La detención se da mientras el dos veces ganador de los premios Grammy se dispone a iniciar su gira del 20º aniversario el próximo mes. Tendrá su primera comparecencia ante el tribunal el viernes 16 de mayo en el Tribunal de Magistrados de Manchester.

Quién es Chris Brown

Se trata de un reconocido músico estadounidense que trascendió con éxitos internacionales como "Run It", "Kiss Kiss" y "Without You".

El artista había logrado su primer Grammy al mejor álbum de R&B en 2011 por F.A.M.E. y, a principios de este año, obtuvo su segundo trofeo de oro en la misma categoría por 11:11 (Deluxe).



Pese a haber cosechado numerosas denuncias por agresiones violentas en las últimas dos décadas, Brown logró mantener su estatus de superestrella y una importante base de seguidores. Uno de los casos más resonantes fue su arresto en 2009 por agredir a su entonces novia, la cantante Rihanna.

La cadena Investigation Discovery (ID) estrenó en octubre del año el documental Chris Brown: violencia detrás de cámaras, que repasa las numerosas acusaciones de agresión y violencia doméstica que marcaron su trayectoria.