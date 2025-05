La diputada nacional de Unión por la Patria Gisela Marziotta advirtió por la dramática situación que viven en el país miles de personas que a pesar de estar en edad jubilatoria no pueden acceder a este derecho por no contar con los años de aportes suficientes, luego de que el gobierno de Javier Milei no prorrogara la moratoria previsional.



Entrevistada por Víctor Hugo Morales en la 750, destacó el dictamen de mayoría en la prórroga de la moratoria previsional que se consiguió en las comisiones de diputados y pidió debatirlo, sin perder tiempo, el próximo miércoles en el recinto.

De esta manera, aclaró, se podrá dar una solución y poner fin a la “tremenda realidad de trabajadores y trabajadoras que, por distintos motivos —que no son responsabilidad suya, porque han trabajado a lo largo de su vida—, no pudieron hacer aportes”.

“Hoy estamos sin moratoria. Ese es el escenario y el diagnóstico real de la situación que viven las personas mayores que ya han cumplido 60 o 65 años y no tienen los años de aportes necesarios”, afirmó.

Y dijo: “La decisión política del gobierno fue no prorrogar esa moratoria, a pesar de que la ley, en su artículo 4, habilitaba la posibilidad de extenderla por dos años más. La moratoria venció en marzo pasado y no se prorrogó”.



De esta manera, quienes tuvieron empleadores que no hicieron los aportes o algunos años desempleados, “no pueden acceder al derecho a la jubilación, y caen directamente en la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es el equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por la Ley de Movilidad)”.

Marziotta explicó con claridad sobre el escenario que se abrió en diputados: “En el Congreso hubo varios proyectos, pero nunca hubo voluntad política de resolverlo por decreto ni de unificar criterios. Esta semana, sin embargo, se trató en la comisión de Previsión Social y Hacienda, y logramos sacar un dictamen de mayoría”.



En concreto, con el proyecto presentado por Unión por la Patria, unificando muchas de las iniciativas que había sobre la mesa. “Lo que planteamos es establecer por ley la prórroga de la moratoria por dos años más, actualizando cada año el piso para poder incluir a más trabajadores y trabajadoras”, afirmó.

Tras lo que agregó: “Eso es lo que se logró con este dictamen. Ahora, el desafío más difícil es lograr una sesión para tratarlo. Estamos trabajando para convocarla el próximo miércoles”.



“Tiene que ser urgente, porque la situación de estas personas es de emergencia. Los jubilados están en emergencia, y estos trabajadores y trabajadoras, en particular, requieren de toda nuestra atención. Hoy están completamente desamparados en su derecho al acceso a una jubilación”, finalizó.

