Desde la Asamblea de pequeños y medianos empresarios (Apyme) advirtieron que el sector está en “una situación casi terminal” por las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

En diálogo con la 750, su secretario general, Juan José Sisca, detalló el presente de las pymes en el país y afirmó que, al caer el salario un 25 por ciento, el sector se ve duramente afectado ya que el 95 por ciento de lo que se fabrica es para consumo interno.

“Lamentablemente estamos en una situación casi terminal en función de un modelo económico que excluye a las pymes, al trabajo nacional y a los trabajadores. Un modelo económico clarito que solo favorece a los sectores como el petrolero, el minero y la exportación de granos, todo con escaso valor agregado y poca mano de obra. Todo lo demás se cae estrepitosamente”, advirtió el secretario de Apyme.

Y agregó: “En lo que va del Gobierno de Milei el valor adquisitivo del salario ha caído un 25% y eso repercute en nuestro mercado. Nosotros fabricamos para el mercado interno, y si no hay dinero no se vende. Esto marca un panorama realmente desolador. Estamos mal pero vamos peor”.

Consultado al respecto de las razones por las cuales una gran parte del electorado sigue eligiendo las medidas de Javier Milei, Sisca lo atribuyó a que “se perdió la batalla cultural”.



“Yo creo que principalmente se ha perdido la batalla cultural, es decir, hemos perdido la valoración de cosas que teníamos los argentinos, como el patriotismo, la valoración de la soberanía, de lo que es nacional, de nuestro territorio. Muchos años en que se insistió en que todo lo nacional era malo”, señaló.

“También es cierto que durante los gobiernos anteriores no se profundizó la política económica y no se solucionaron muchos de los problemas que tenía la gente. Si bien en la época de los Kirchner a las pymes nos fue mejor, como así también a los trabajadores, no se profundizó la política económica, y esto es en parte consecuencia de lo mismo”, cerró.