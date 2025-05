El clásico animado Lilo & Stitch, lanzado por Disney en 2002, tendrá una nueva versión en formato de película live-action. La producción combinará un elenco reconocido con actores de Hawái para mantener la esencia de la historia original. La dirección estará a cargo de Dean Fleischer Camp, y su estreno está programado para el 22 de mayo de 2025.

Reparto y detalles de los personajes

Disney seleccionó a Maia Kealoha como la protagonista, Lilo, tras un riguroso proceso de audiciones. Kealoha es una actriz local de Hawái, lo que refuerza el compromiso del estudio con la autenticidad cultural. Junto a ella estará Sidney Elizabeth Agudong, quien interpretará a Nani, la hermana mayor de Lilo. Kahiau Machado dará vida a David Kawena, el interés romántico de Nani. Por su parte, Zach Galifianakis asumirá el papel del Dr. Jumba Jookiba, mientras que Chris Sanders retomará su rol como la voz de Stitch.

La elección de un elenco diverso, que refleja la herencia cultural hawaiana, ha sido ampliamente elogiada. Los fanáticos esperan ver cómo estos personajes cobran vida en la pantalla, especialmente con Kealoha aportando una perspectiva fresca al rol de Lilo.

Equipo de dirección y producción

Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell With Shoes On, dirigirá la adaptación. Se espera que su enfoque narrativo logre una versión fiel que mantenga el corazón de la historia original, centrada en el vínculo entre Lilo y Stitch. El guion fue escrito por Chris Kekaniokalani Bright, destacado por proyectos que exploran la cultura hawaiana.

El rodaje se realizó en locaciones auténticas de Hawái, con el objetivo de retratar fielmente el entorno de la historia y apoyar la industria cinematográfica local. Disney ha enfatizado su compromiso de respetar tanto el origen cultural como el contexto visual de la cinta animada.

Fechas y detalles del estreno

La fecha de estreno, programada para el 22 de mayo de 2025, coincide con el inicio de la temporada de verano en Estados Unidos, lo que anticipa un fuerte desempeño en taquilla. Los productores confían en que el enfoque del reparto, la dirección y la producción no solo honrarán el legado del original, sino que también presentarán la historia a nuevas audiencias.

La adaptación live-action de Lilo & Stitch busca preservar la esencia y el encanto de la película original, con un enfoque respetuoso hacia la cultura hawaiana. Los fanáticos esperan redescubrir esta historia atemporal, ahora renovada para una generación contemporánea, mientras que nuevos espectadores se preparan para sumergirse en una aventura que promete trascender fronteras.