Joselo Rangel



Oso

2002

El mayor de los Rangel fue el primer tacvbo en aventurarse solo. En 2002, producido por Albarrán, editó Oso, un cancionero lúdico que tuvo su hit: “Muérete”. Tres años después llegaría el más directo Luego (2005), pero su mayor actividad por fuera de la banda tuvo lugar en la literatura, con tres libros editados y un buen número de columnas y crónicas publicadas en revistas como Warp o Gatopardo. Además del libro de cuentos de One Hit Wonder (2013) y la novela Los Desesperados (2018), a fines de 2014 la editorial Gourmet Musical lanzó Crócknicas de un tacvbo, una selección de artículos que Joselo escribió para el diario mexicano Excelsior y donde se cruzan palabras sobre Ballard, Philip K. Dick o Nabokov con otras sobre Spinetta, los Pixies o su amor por los cómics y la comida.





Sizu Yantra

Bienvenidos al sueño

2006

No sorprende que el hombre de los mil nombres haya sido el integrante con más participaciones por fuera del grupo. Primero fue fue Villa Jardín, una banda de canciones eléctricas distendidas con la que lanzó en 2001 el EP Camino A. En 2006, bajo el seudónimo Sizu Yantra, grabó junto a Amanda Pascual el disco Bienvenido al sueño: piezas de psicodelia electrónica dedicadas al hijo que estaba por venir. En 2010 formó Hoppo, un grupo con el que a lo largo de cinco discos se dedicó a homenajear en plan experimental el cancionero clásico del folklore latinoamericano y los sonidos de las culturas originarias. Y hace apenas un mes lanzó una versión en español del clásico “Sea of Love” junto a su nuevo proyecto, K’comxtles, formado el año pasado junto a músicos de la escena rockabilly mexicana.





Meme del Real

Todo va a estar bien

2016

Fueron muchos los aprendizajes que decantaron en el disco solista de Meme. Primero estuvo su incursión en fiestas electrónicas bajo el seudónimo DJ Angustias. Luego llegarían sus trabajos como productor de álbums de Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Los Bunkers, Juanes o Los Tres: “Trabajar con otros me enriqueció muchísimo desde niveles que desconocía, y siempre me acaba nutriendo para algún otro posible proyecto, sea lo mío o lo del grupo”. Además de música para películas y series, a mediados de la década pasada editó dos simples (“Todo va a estar bien” y “No Puedo Parar”) que hicieron suponer que su primer disco solista estaba al caer: “Siempre tenía una excusa, me decía que estaba demasiado ocupado”, apuntó. “Pero luego llegaron estas canciones, y fueron ellas las que marcaron el camino”.





Quique Rangel

Olvidarás

2024

Siempre reticente a lanzarse en una carrera como solista, a fines del año pasado el contrabajista de la banda lanzó el simple “Olvidarás”, una delicada y contagiosa tonada acústica que grabó con producción de Meme y compuso a pedido del director Osvaldo Benavides para la película Noche de bodas, aunque se encargó de dejar en claro que no tenía intenciones de grabar un disco entero. Desde 2009 integra Los Odio!, un quinteto con integrantes de Molotov, Fobia y La Lupita que grabó un solo disco, mientras que el año pasado formó el dúo de improvisación 2Contrabajos. Y, más allá de la música, Quique es diseñador gráfico: además de haber trabajado para otros artistas, suyos fueron los diseños para los discos Cuatro caminos y Sino, de Café Tacvba, y Oso, el debut solista de su hermano Joselo.