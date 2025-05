Definitivamente no fue el sábado soñado por Franco Colapinto en su regreso a la Fórmula 1 con Alpine: el piloto argentino se había metido entre los mejores quince tiempos pero sobre el cierre de la primera ventana clasificatoria se despistó solo y tuvo un fuerte choque, lo que lo dejó afuera del resto de la clasificación. Y eso no fue todo: a causa de un error en la comunicación con su equipo durante la Qualy 1, el pilarense fue penalizado con una posición de multa y largará en la posición 16 el Gran Premio de Emilia-Romagna que se disputará este domingo desde las 10 de nuestro país. En una tanda que tuvo además la sorpresa de la eliminación de las Ferrari antes de llegar al último corte -el de los diez mejores registros- y un escalofriante accidente del japonés Yuki Tsunoda, el líder del campeonato Oscar Piastri fue el más veloz del día y conquistó la pole position.

“Estoy muy triste”, fueron las primeras palabras del pilarense en diálogo con la prensa tras el accidente, cuando aún estaba vibrando la última tanda de la clasificación. “Creo que teníamos potencial para llegar a Q3. Me estaba acercando a Pierre (Gasly) más y más, pero en una vuelta de Q1 en la que estaba adaptándome a la velocidad del auto y tenía mucho para mejorar es una pena terminar así. El equipo ahora tiene mucho trabajo. Estoy seguro de que vamos a remontar mañana (por el domingo). Con márgenes tan chiquitos, es muy costoso un error”, aseguró Colapinto, cuyo mejor tiempo de clasificación terminó siendo 1m16s256. Además, se refirió a la adaptación que está llevando adelante con el A525: “Es un auto muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Me llevó un poquito de tiempo llegar al límite, pero como les costó a todos los que cambiaron de equipo. A Carlos (Sainz) y (Lewis) Hamilton también“.

Accidentes que no fueron tragedias

En una jornada que no fue trágica para la Fórmula 1 gracias a las mejoras en seguridad que vienen implementándose en los últimos tiempos, tanto el accidente de Colapinto como el de Tsunoda se produjeron en lugares del circuito que habían sido fatales para otros pilotos en la fatídica edición del Gran Premio que tuvo lugar en Imola en 1994. El argentino perdió el control del auto saliendo de la curva Tamburello, a metros de donde se accidentó mortalmente el histórico Ayrton Senna. Y lo mismo ocurrió con el japonés, que se despistó, volcó y giró en el aire durante la curva Gilles Villeneuve del trazado, la número cuatro, aquella en la que un día antes de la muerte del brasileño se había accidentado también fatalmente el piloto austríaco Roland Ratzenberger. El Alpine 43 se dio de frente contra la barrera de protección en la mencionada altura del trazado, rompiendo la parte delantera del monoplaza de Colapinto, pero el vuelco del hombre de Red Bull realmente heló la sangre y más aún luego de ver lo destrozado que quedó el RB21. Afortunadamente, tanto Colapinto como Tsunoda salieron ilesos de sus golpes este sábado.

Respecto del accidente, el pilarense se explicó. "Fue la primera vez que realmente llegué al límite del auto y lo estaba forzando un poco más. Decidí usar más los pianos y darlo todo, pero fue demasiado y perdí el control de la parte trasera", dijo Colapinto, quien le pidió perdón dos veces a su equipo por el radio apenas confirmó que se encontraba bien. Flavio Briatore, líder de la escudería, respaldó la maniobra del argentino: "Franco se ha estado familiarizando con el auto y ha hecho un excelente trabajo con el equipo y los ingenieros. Con los autos tan cerca entre sí, estaba forzando el límite y, por desgracia, perdió el control. Hablé con Franco: lo superará rápidamente y volverá con fuerza mañana. El equipo preparará el auto, revisará nuestras opciones y verá qué podemos hacer en la carrera".

Una penalización que duele

Lo cierto es que las malas noticias no terminaron allí para el argentino. Una vez concluida la acción en el autódromo Enzo y Dino Ferrari, se conoció a través de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) una penalización para el argentino tras la investigación de una maniobra cuya resolución había quedado en suspenso durante la clasificación. Se trató de un momento durante la Qualy 1 en el cual hubo una mala comunicación entre Colapinto y su ingeniero por el radio, y el pilarense ingresó en el carril rápido de la calle de boxes antes de que se reanudara la tanda luego del accidente de Tsunoda. “El equipo argumentó que no se obtuvo ninguna ventaja deportiva en este caso, ya que quedaba tiempo suficiente para que los demás equipos ejecutaran sus planes de carrera, al ser el inicio de la sesión“, se lee en el comunicado publicado por la FIA, que además destaca que ”el representante del equipo y el piloto se disculparon por la infracción involuntaria“. Lo cierto es que, más allá del descargo de Alpine ante los comisarios deportivos, la sanción por no seguir las indicaciones del director de la carrera llegó y obliga al piloto argentino a retroceder una posición en la grilla de largada, quedando así en el 16º lugar, detrás de Liam Lawson (Racing Bulls), quien se beneficia por la penalización.

Más allá de lo relativo a Colapinto, la clasificación demostró las exigencias técnicas de un circuito difícil que requiere de una precisión quirúrgica de los pilotos para maximizar el rendimiento de sus autos. Lo vivió así hasta el propio Piastri, el más veloz de la jornada y quien conquistó la posición privilegiada para el domingo, quien apenas se bajó de su monoplaza le susurró al tetracampeón del mundo Max Verstappen, y segundo clasificado este sábado, que había sido una “sesión complicada”. Tal fue así que en la Q2 quedaron afuera las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que se metieron entre los diez mejores tiempos los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, posiblemente gracias a una mejor interpretación de los ingenieros de la escudería británica sobre los difíciles y engañosos neumáticos a estrenar en Imola (los famosos C6, de compuesto súper blando), que desde el equipo decidieron no utilizar para lograr su positiva clasificación. Lando Norris, el otro dueño del asiento de McLaren, volvió a cometer algunos errores en su actuación clasificatoria y quedó relegado a la cuarta posición porque George Russell (Mercedes) estuvo más rápido que él y largará tercero.

Como le dijo Briatore, Colapinto deberá ser el más veloz en darle la vuelta a la historia de este sábado en Imola, dejando atrás lo negativo y quedándose con lo bueno que tuvo su actuación: su acceso a la Q2 en su primera clasificación con Alpine y lo cerca que había quedado de su compañero Pierre Gasly: en la práctica libre 3 de este sábado, el momento en el que más cerca estuvieron, el argentino quedó a solo 220 milésimas del francés. Así deberá llegar Colapinto al Gran Premio de Emilia-Romagna de este domingo, a las 10 de nuestro país (transmite Disney+), ese que marcará su regreso a la jornada de carrera con la Fórmula 1: con la desazón en el olvido, la ilusión intacta y el nuevo desafío por vivir.