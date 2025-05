La polémica se apoderó de La playa mucho antes de que llegara a los cines. Dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Leonardo DiCaprio -que todavía estaba en la cresta de la ola de Titanic-, la historia de un viaje de mochilero que sale mal fue la primera gran película del nuevo milenio, que llegó el 11 de febrero de 2000. Pero ya en enero de 1999, cuando la película aún se estaba filmando en la isla tailandesa de Ko Phi Phi Le, llegaron noticias de que manifestantes ecologistas se oponían a la producción de 50 millones de dólares. Acusaban a los cineastas de estropear su paradisíaca playa. Se trataba de una ironía tan clara como el azul profundo del mar, y que iba mucho más allá del impacto medioambiental.

El propio Boyle admitiría más tarde que La playa podría haber sido mejor, calificándola de su "experiencia personal menos agradable en una película". Pero es discutible que nunca haya recibido un trato justo. Veinticinco años después, sigue siendo un thriller imperfectamente bueno, de su momento, que -al igual que el personaje de DiCaprio- pierde un poco el hilo al final.

La novela original de Alex Garland, publicada en 1996, había sido la Biblia de la contracultura de la Generación X. Contaba la historia de unos turistas que descubren una mítica playa tailandesa -y su comunidad secreta y autosuficiente de idealistas hippies- y encajaba con la mentalidad de moda de evitar los adornos del consumismo occidental. Garland, inspirado por su propia estancia en Filipinas, pretendía que La playa fuera un golpe de timón a esa mentalidad, pero aun así se convirtió en uno de los libros favoritos de los viajeros (cuando le pregunté a mi compañera de viaje si había leído La playa mientras viajaba de mochilera por Tailandia en los años noventa, me contestó: "Todo el mundo lo leía").

Boyle había dado con el libro a raíz de su frenética adaptación de Trainspotting, de Irvine Welsh, en 1996, y del mismo modo que otros lectores: de boca en boca. "Fue como leer Trainspotting, en el sentido de que en aquel momento no era muy conocido, pero ya tenía un culto", dijo más tarde en una entrevista con la escritora Amy Raphael.

Tras firmar el contrato, Boyle visitó Tailandia, Australia, Malasia y Filipinas con el productor Andrew Macdonald y el guionista John Hodge (con quien había rodado Trainspotting, su impactante debut en 1994 Tumbas al ras de la tierra y la malograda Vida sin reglas, ambientada en Estados Unidos en 1997). ¿El objetivo? Encontrar el lugar perfecto para la playa central de la película. "No era lo mismo que ser un estudiante que se toma un año sabático", explica Boyle. "Aunque intentamos gastar el menor dinero posible y nos alojamos en sitios de mala muerte". Al final decidieron filmar en Maya Bay, en la isla de Ko Phi Phi Le.

Boyle le dio una copia de la novela de Garland a su protagonista habitual, Ewan McGregor, sugiriéndole que interpretara al personaje principal, Richard, pero los cineastas se dieron cuenta de que necesitaban una estrella de más renombre para justificar el presupuesto necesario. Boyle seguía considerando que era un paso arriesgado en su carrera: una película de estudio de gran tamaño (su primera película de estudio, de hecho) con un actor megaestrella. "Bueno, si quisiera correr el menor riesgo posible, habría hecho Trainspotting 2; me lo han pedido a menudo", dijo Boyle a Time en 2000 (17 años antes de que realmente hiciera Trainspotting 2). "La playa con Ewan McGregor habría sido demasiado fácil".

Boyle informó a McGregor de que iban a elegir a DiCaprio en su lugar, lo que provocó un distanciamiento de una década entre el director y el actor. "No fue sólo por no conseguir el papel", dijo McGregor más tarde. "Fue la forma en que se manejó, que no fue muy inteligente. Me golpeó un poco". Boyle admitiría más tarde lo sucedido, explicando: "Ewan tenía derecho a ser tratado mucho mejor".

La transformación del protagonista inglés del libro en un estadounidense -y no en un estadounidense cualquiera, sino en Leonardo DiCaprio- hizo saltar las alarmas sobre la "hollywoodización" de La playa. En un momento dado, 20th Century-Fox propuso el papel de Will Smith, que estaba en su fase del Salvaje Oeste. "No es que no me guste, soy fan suyo", explicó Boyle en su momento. "Pero me dije: 'Esperá, ¿Will Smith paseándose por esa playa? Seamos serios con esta película'".

Junto a DiCaprio aparecen Robert Carlyle como el aterrador Daffy, que le pasa a Richard un mapa de la playa antes de abrirse las muñecas, y Virginie Ledoyen y Guillaume Canet como Françoise y Étienne, una pareja francesa con la que Richard viaja por primera vez a la playa. También está Tilda Swinton como la líder de la playa, Sal, una matriarca tiránica y discreta.

La playa no es tanto la historia de un paraíso perdido como la de un paraíso insostenible. La comunidad de la playa desprecia a los "turistas" habituales en Tailandia, pero éstos son una plaga para el lugar, sólo interesados en lo que pueden sacar de él. Con un número cada vez mayor de buscadores del paraíso acudiendo a la playa -guiados por un mapa que Richard ha duplicado tontamente-, así como tiburones y cultivadores de marihuana armados rondando, todo se vuelve un poco Apocalypse Now.

Para DiCaprio, el atractivo de la película era primario. "En esencia, trata de cómo el animal humano está preprogramado para destruir el orden natural", explicó a la revista Rolling Stone. "Richard busca el paraíso, pero a cada paso lo destruye queriendo más y yendo al límite con cada experiencia. Es como el primate de hoy".

Un año antes del estreno de la película, los periodistas escribían sobre los cambios propuestos en la historia. Se rumoreaba que Richard moriría al final (falso); que Boyle había optado por un final mucho menos oscuro que el del material original (cierto, y la peor transgresión de la película). También se confirmó desde el principio que Richrd tendría un romance con Françoise. En el libro, Richard está afectado por un deseo más interesante por Françoise que no es correspondido. Para los cínicos, el hecho de que Leo se besuqueara con Virginie Ledoyen parecía la fórmula superficial de Hollywood en acción. De hecho, fue decisión de Boyle.

"En el libro él es tan británico", dijo Boyle durante una entrevista en 2000. "No hace más que mirar a esa chica francesa y pensar en lo bella que es, y nunca se lo dice... Lo primero que decidimos fue: 'Bueno, tenemos que deshacernos de eso. Tiene que montárselo con la chica francesa; es una película, por el amor de Dios, se trata de contacto'". Es cierto que Boyle se sintió obligado a hacer la historia más comercial por el bien de su presupuesto, pero también insistió en que no hubo presiones de los estudios. De hecho, DiCaprio contuvo las aguas. Si Boyle necesitaba volver a rodar, Leo usaría su influencia para conseguirlo.

En aquella época, el estrellato de DiCaprio le hizo objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa. Hubo titulares sobre peleas en bares, supuestas borracheras de drogas y diversas artimañas sexuales, tantos titulares que se vio obligado a desmentir las historias mientras realizaba tareas promocionales para La playa. "Literalmente, el 95 por ciento de la mierda que ha salido a la luz ha sido una completa mentira", afirma. Boyle fue testigo de primera mano de la intensidad de la celebridad de DiCaprio durante el rodaje en Tailandia. Las cabezas se giraban y los actores tailandeses se volvían locos en su presencia. "Era aterrador", dijo Boyle. "Era como estar con Jesucristo".

La peor prensa se reservó para los daños causados al lugar. El equipo arrancó el follaje existente, aplanó las dunas y plantó palmeras en Ko Phi Phi Le -parte de un parque nacional tailandés- para que la playa pareciera aún más un paraíso. Fox se aseguró de que hubiera un fondo para devolver la playa a su estado original, y el equipo retiró varias toneladas de basura dejada por turistas anteriores. Pero durante el rodaje aparecieron manifestantes, algunos con máscaras del rostro de DiCaprio con colmillos ensangrentados. Boyle creía que los manifestantes se estaban aprovechando de la fama de DiCaprio para concienciar sobre problemas medioambientales más amplios. El pleito entre ecologistas y Fox se prolongó durante años. Tras casi dos décadas de turismo cinematográfico, la playa de Ko Phi Phi Le se cerró entre 2018 y 2022, antes de reabrirse a los turistas bajo nuevas y estrictas normas: nada de barcos, nada de nadar y solo una hora en la playa por persona.

Boyle admitió más tarde que con La playa estaba fuera de su zona de confort -él está mucho más en sintonía con la energía de las ciudades- y se dio cuenta de que no simpatizaba con los personajes. "Esta gente no me cae muy bien y no apruebo lo que hacen", dijo Boyle. La experiencia también se vio afectada por una serie de accidentes. DiCaprio sufrió una grave picadura en aguas infestadas de medusas, y -de no haber sido por las medidas de seguridad del equipo- DiCaprio y Ledoyen podrían haberse electrocutado cuando la luz de una grúa se precipitó en la piscina en la que estaban rodando escenas submarinas. En otro incidente, DiCaprio y Swinton se encontraban en una barca que volcó por un cambio de marea, dejándolos a ellos y a otros miembros del reparto varados en aguas peligrosas. En otro lugar, Boyle y su equipo de rodaje se quedaron atrapados en una montaña. "Llamamos a la policía y básicamente nos dijeron que nos fuéramos a la mierda", recuerda. Tuvieron que descender a tientas en la oscuridad, con la única luz de un teléfono móvil de 1999.

A pesar de todos los problemas de la película, es un error pensar que La playa fracasó, probablemente debido a sus tibias críticas ("no es una película terrible, sólo insustancial", publicó The New York Times) y a la nominación de DiCaprio al Razzie al peor actor. En realidad, La playa recaudó más de 140 millones de dólares. Hoy, igual que los habitantes de la playa están aislados en su burbuja paradisíaca, La Playa parece existir en un tiempo y un lugar lejanos pero familiares. Si Leo encuentra la playa por primera vez -al son de "Porcelain" de Moby- y no se siente como en su casa, o si la banda sonora no incluye el ritmo de sintetizador de "Pure Shores" de All Saints, es que se ha pasado los años del milenio escondido de la civilización.

