En la antesala de la sesión en la que el oficialismo pretende aprobar la reforma previsional, referentes de distintos espacios salieron a demandar a los diputados de la oposición a que voten en contra de esa iniciativa. A la vez, repudiaron al gobierno nacional por haber blindado los alrededores del Congreso con vallas, camiones hidrantes, carros de asalto y más de 600 policías y gendarmes.

Loading tweet ...

La senadora y ex presidenta Cristina Kirchner pidió a través de las redes sociales que “los ciudadanos que quieran manifestarse contra el ajuste, puedan hacerlo libremente y sin miedo, como corresponde en democracia”. Además, instó a los diputados a “rechazar el saqueo a los jubilados” que hay detrás del proyecto de ley oficialista.

Bernardino Avila

Luego de la represión de ayer a manifestantes y legisladores frente al Congreso y ante la magnitud del operativo de seguridad dispuesto allí mismo desde esta madrugada, el diputado del FpV-PJ y ex ministro de Economía Axel Kicillof pidió hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich “que los efectivos no vengan armados con balas de plomo, que no vengan a matar gente. Acá vemos que vinieron armados hasta los dientes". Antes, comparó el economista, "la gente se expresaba y no había esta violencia. Se manifestaban los caceroleros, decían lo que querían y luego la política lo definía con las elecciones".

Leandro Teysseire

Por su parte, el diputado y titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, sostuvo que frente a ese escenario “no se puede sesionar” y sentenció que "ningún peronista puede levantar la mano" a favor del proyecto que pretende reducir el aumento anual para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con la situación como está, con un Parlamento tomado, con los incidentes de ayer, no se puede trabajar. Es de sentido común no sesionar hoy", insistió durante una entrevista en la cual consideró que “algunos creen que sesionar es imponer la fuerza y no la razón. Se olvidaron que la política es diálogo. Creen que a los que se oponen hay que mostrarles los dientes, intimidarlos, desprestigiarlos y detenerlos. Esto no tiene nada que ver con la democracia, es anticonstitucional".

El diputado del Frente Renovador Facundo Moyano consideró que el oficialismo “seguro que llega al número para tener quórum” para tratar la reforma y evaluó que “hay pocas esperanzas” de que la iniciativa no se apruebe. “Hoy se va a definir qué diputado es peronista o no. El que vote a favor, tendría que tener la dignidad de no llamarse más ‘peronista’”, remarcó.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, denunció al Gobierno por haber “militarizado” el Congreso. “Están secuestrando la democracia”, acusó mientras caminaba entre la Infantería policial. “La ministra de Seguridad debe estar feliz de ver que la Gendarmería tuvo que dejar (de custodiar) las fronteras del país para estar acá”, ironizó.

Durante una entrevista con Radio 10, el dirigente admitió que pensó que "nunca más iba a ver un espectáculo triste y desagradable como este Congreso militarizado". “Es una vergüenza para la democracia”, puntualizó y vaticinó que esta tarde, cuando el debate se abra en el recinto de Diputados, “va a haber una multitud frente al Congreso” para rechazarlo.

DyN

El titular de Suteba, Roberto Baradel, también calificó de “vergonzoso” al operativo. “No dejan pasar a nadie, y la represión que ejercieron ayer. No parece que estuviéramos en un Estado democrático", sostuvo y cuestionó al gobierno de Cambiemos: “Le elimina impuestos a los más ricos y después dice que el sistema previsional no es sustentable, lo dijo ayer la gobernadora (María Eugenia) Vidal. Pero lo que no es sustentable es el modelo económico".

DyN

En tanto, el diputado y jefe de la bancada del FpV, Agustín Rossi, puso en duda la posibilidad de que el oficialismo alcance el quórum necesario para el tratamiento de la reforma. "Si todos los que dicen que van a votar en contra no dan quórum, hoy el oficialismo no tiene ley porque no tiene quórum propio, no llega a los 129 votos. Votar en contra pero dar quórum termina siendo negativo para el pueblo argentino", advirtió. En caso de que se apruebe, agregó, "el gobierno tendría una victoria pírrica, que se puede celebrar una noche pero más temprano que tarde se vuelve como boomerang", dijo a FM La Patriada.

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman aseguró que "desde 2001 no veía un operativo represivo y coercitivo con cuatro fuerzas federales" como el desplegado alrededor del Congreso. "Esto que vemos acá hoy es un operativo de seguridad que tiene como único objetivo blindar a un Congreso que va a votar una ley que va a quedar en los anales del bochorno histórico institucional", subrayó.