Y finalmente llegó el esperado domingo: Franco Colapinto tuvo su regreso a la Fórmula 1 con Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romagna, en una jornada que vio al argentino cruzar la bandera a cuadros en la misma posición 16 en la que había largado luego de no haber sido favorecido por los azares de la carrera y el ingreso de un auto de seguridad virtual que perjudicó su estrategia en la primera parada de boxes. En un día que vio salir victorioso al tetracampeón Max Verstappen, lo importante para el argentino fue haber terminado la competencia sin sobresaltos en medio de su proceso de adaptación al equipo, según lo destacaron tanto el piloto pilarense como el líder de la escudería anglofrancesa, Flavio Briatore.

Otra vez en el Gran Circo, el domingo del argentino comenzó con una largada que no fue tan buena para él: partió 16º pero en ese primer arranque lo superaron Nico Hulkenberg (Sauber) y Esteban Ocon (HAAS). Sin embargo, más temprano de lo previsto comenzó la acción en los boxes con diversas estrategias respecto de los neumáticos y, en esa variadas planificaciones, la que el equipo previó para Colapinto supuso parar recién en la vuelta 23, para cambiar sus gomas de compuesto medio por unas duras. Antes de esa parada, el argentino llegó a estar octavo luego de que varios pilotos siguieran su rumbo a los boxes, pero la decisión de su propia detención se vio perjudicada seis giros más adelante, en la vuelta 29, cuando un desperfecto mecánico en el monoplazada del francés Ocon forzó un auto de seguridad virtual: esa intervención favoreció a varios pilotos que aún no habían ejecutado su estrategia en boxes y a los que Colapinto, imaginando el escenario alternativo sin auto de seguridad virtual, habría podido adelantar con neumáticos más frescos. Ese escenario no solo perjudicó al piloto de Pilar y benefició a varios de sus rivales, sino que puntualmente hizo caer la fortuna del lado del neerlandés Verstappen, quien aún no había parado y afianzó así su ventaja desde la punta, esa que había conquistado en la largada tras superar a Oscar Piastri con una maniobra súper precisa y muy bien ejecutada.

Luego de esa escena, no hubo mayores incidencias en la participación del argentino, quien logró llegar a la posición 15 pero luego recibió una orden del equipo de dejar pasar a su compañero Pierre Gasly, lo que lo actualizó en la ubicación en la que terminó la carrera, a 33s411 de distancia del vencedor Verstappen y a casi dos segundos del francés con quien comparte escudería, que finalizó 13º. "El objetivo de hoy era terminar la carrera. Además, era complicado sumar largando desde donde largamos… El Virtual Safety Car me cagó un poco la vida", declaró siempre sincero el argentino ante la prensa, una vez concluida su participación en el Gran Premio de Emilia-Romagna. "Estuvo bien la estrategia, a pesar de que la carrera estuvo un poco en nuestra contra. Creo que el fin de semana es positivo: con cada vuelta que pasaba, me iba sintiendo mas cómodo con el auto", agregó Colapinto.

Más allá de lo que sucedía con el argentino, lo cierto es que la carrera en Imola entregó emoción hasta el final. Si bien todo indicaba que Verstappen era inalcanzable para los McLaren de Piastri y Lando Norris –que no tuvieron su mejor ritmo en este Gran Premio–, una falla mecánica en el Mercedes del italiano Kimi Antonelli forzó el ingreso del vehículo de seguridad en la vuelta 47 y durante siete giros, lo que hizo que el actual campeón del mundo perdiera la ventaja adquirida sobre los autos naranjas. Al reanudarse la carrera, sin embargo, el neerlandés logró despegarse de los McLaren y dejó en claro su maestría al volante y evidenció –como en aquella maniobra exquisita de la largada, elogiada hasta por su víctima, el propio Piastri– las múltiples razones que lo hacen lucir cuatro títulos mundiales.

No hubo mayores sobresaltos tampoco para el hombre de Red Bull, que se llevó su victoria número 65 de Imola con un tiempo de 1h31m33s199, sacándole algo más de seis segundos a Norris, quien concluyó segundo, y casi 13 a Piastri, quien completó el podio. El triunfo del neerlandés, el segundo en lo que va del calendario tras su festejo en Japón, se produjo en un día especial para Red Bull, que justamente este domingo celebró 400 Grandes Premios en la Fórmula 1. Quienes también sonrieron este fin de semana fueron los famosos "tifosi", los fanáticos de Ferrari, que vieron a sus figuras sobrepasar en varias oportunidades a sus rivales en Imola y finalizar a Lewis Hamilton cuarto y a Charles Leclerc, sexto, luego de haber clasificado el sábado 12º y 11º, respectivamente. El heptacampeón mundial, incluso, podría haber logrado un podio (llegó al final con neumáticos en mejores condiciones que los de Piastri) si el auto de seguridad que ingresó en la última parte de la carrera no hubiera girado durante tantas vueltas antes de la reanudación.

Verstappen oyó su himno tras ganar el Gran Premio de Emilia-Romagna pero continúa tercero en el campeonato de pilotos que lidera el australiano Piastri con 146 unidades, aunque se acercó a nueve puntos del segundo, el británico Norris, que suma 133. Y mientras los neerlandeses y los trabajadores de Red Bull celebraban la victoria de Max, en Argentina millones sonreían tras haber visto otra vez a un compatriota durante un domingo en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial. Franco Colapinto ya cumplió en su primera aventura del 2025 y tiene por delante una semana de trabajo antes de llegue Mónaco, el próximo desafío.