Desde Roma

Muchos italianos, además de grupos de distintos países, estuvieron también presentes en la asunción oficial del nuevo Pontífice de la Iglesia, Papa León XIV, este domingo en la plaza de San Pedro. Algunos no esperaban que los italianos fueran a la ceremonia. Sobre todo porque buena parte de los fieles italianos habían quedado muy desilusionados después que el Cónclave eligió a un Papa de otro país, el cuarto desde 1978, cuando fue elegido un papa polaco, Karol Wojtyla (Juan Pablo II). Y luego un alemán en 2005, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) y uno argentino, en 2013, Jorge Mario Bergoglio (Francisco). Antes de estos cuatro Pontífices, la mayoría de los papas eran italianos. Juan Pablo I, Paulo VI, Juan XXIII, Pio XII, Pio XI, entre ellos. Pero en realidad algunas fuentes religiosas hablan demás de 200 papas italianos en la historia de la Iglesia. Sólo por dar un ejemplo, los que reinaron durante el Estado Pontificio (cuando la Santa Sede gobernaba todo el centro de Italia), del año 756 a 1870, fueron 86 italianos.

Gianna, que trabaja en una agencia inmobiliaria, interrogada por PáginaI12 dijo que este Papa “tiene una sonrisa muy dulce y eso me habla bien de él. Pero claro, no será igual a Papa Francisco. A Francisco lo veo más cura del pueblo que a León, pero creo, y espero, que el nuevo Papa emprenda el camino de Francisco”. Y agregó: “Muchos pensaban que debía ser italiano el nuevo Papa, porque el Vaticano está acá o porque estamos en Roma. Para mí era indiferente su procedencia. Lo importante es que sea un Papa cercano al pueblo y a lo que necesita el pueblo”.

Marcello, un físico hoy jubilado, que trabajó para varias empresas multinacionales en Roma, comentó por su parte “Creo que el Papa León debe y quiere mantener la solidaridad que hasta ahora ha demostrado a los últimos de la tierra, y juntos difundir la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia”.

En efecto, algunos italianos han ido cambiando la idea sobre el nuevo Papa extranjero, desde que lo han escuchado hablar contra las guerras y a favor de los postergados, dos temas que el papa Francisco puso al centro de su Pontificado desde el principio, a veces siendo acusado por algunos sectores ultra conservadores de la Iglesia de ser un “comunista”, que obviamente no lo era. Simplemente era un Papa cercano a la gente, y así entendió muchas de las cosas que necesitaban a nivel personal, político, económico y a nivel religioso.

Daniela, arqueóloga que trabaja en un museo de Roma, dijo a este diario no tener claro todavía “un juicio sobre el nuevo Papa” porque “estoy sorprendida de que sea un Papa estadounidense elegido después que el presidente Donald Trump vino para el funeral de Francisco y el vicepresidente JD Vance haya visitado pocos días antes el Vaticano. Me parecen dos hechos curiosos, indirectamente casi a favor del nuevo Papa. Me da la impresión que tendrá una dirección distinta de la de Papa Francisco. Pero hay que esperar, veremos cómo se mueve”, dijo.

“Un Papa italiano casi me lo esperaba, después de tres extranjeros. Había algunos candidatos italianos con muchas cualidades, como el cardenal Matteo Zuppi, que Francisco envió como mediator a Ucrania, por ejemplo. Pero no necesariamente debía ser así. Este Papa , un poco estadounidense un poco peruano por los años que trabajó en Perú, que habla varios idiomas, tiene una visión multinacional. Y eso hace falta en momentos dramáticos como los que estamos viviendo”, añadió Daniela. “Espero que pueda hacer mucho por la paz, en este momento de guerras y conflictos. El lo dijo claramente en su primer mensaje desde el balcón de la basílica vaticana, el día que fue elegido”, concluyó.

Beniamino, un joven ingeniero informático, comentó: “Creo que el Papa León XIV seguirá el camino de Papa Francisco pero prestándole atención al hecho de poder remendar las relaciones con la parte más conservadora de la Iglesia y lograr una mayor unidad. En su mensaje de hoy, en la ceremonia de asunción, insistió mucho precisamente en la necesidad de una Iglesia unida para poder ir adelante”. Una buena parte de la iglesia conservadora está casualmente en Estados Unidos, donde nació Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV.