Se agrava el conflicto por la paritaria municipal. Las autoridades del gremio se presentaron este lunes en la Justicia solicitando que la intendencia explique el criterio de los aumentos y descuentos efectuados. Según indicaron, algunos trabajadores no recibieron los aumentos correspondientes al mes de abril, producto de la medida de fuerza realizada en mayo. Para el secretario general del gremio, Antonio Ratner, la municipalidad incurre en un “trato discriminatorio” sobre parte de los trabajadores municipales, volvió a cuestionar la falta de diálogo por parte del municipio para resolver la paritaria municipal y no descartó nuevos paros en el corto plazo. “El intendente ha tenido una cosecha bastante magra en la última elección, entonces quieren los votos de La Libertad Avanza, poniéndose a la derecha de la derecha. Cree que atacando a los municipales lo va a lograr, pero nosotros solo queremos solucionar nuestro problema salarial”, criticó.

La presentación judicial de este lunes aparece como un nuevo episodio dentro de la paritaria municipal. El martes 13 de mayo el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario realizó un paro reclamando una reunión para discutir un ajuste a la actualización salarial del primer trimestre del año, y los aumentos correspondientes al segundo trimestre. La decisión de ir al paro se tomó la semana anterior, en una asamblea realizada en la plaza 25 de Mayo, que encendió una primera polémica con el municipio: el intendente Pablo Javkin denunció que en ese evento se usaron cinco ambulancias para cortar la calle.

El día previo al paro, el intendente convocó a una conferencia de prensa donde acusó al gremio de romper la mesa paritaria donde se discutían los aumentos, y anunció una suba por decreto del 8%, a pagarse en tres tramos: el 3% en abril, 2,6% en mayo y el 2,4% en junio. Allí también el municipio dejó clara su postura respecto a la medida de fuerza: “No vamos a permitir ninguna maniobra extorsiva. Por eso hemos establecido que si una persona no se presenta a cumplir con sus obligaciones laborales, se va a aplicar no solo el descuento del día, sino todos los descuentos proporcionales”.

En ese marco, los municipales salieron a denunciar que algunos recibieron adelantos de los aumentos, mientras que otros tuvieron descuentos y otros directamente no tuvieron el depósito correspondiente. Desde el gremio entienden que esa decisión no puede corresponder al paro de la semana pasada, dado que se trata de una medida de fuerza ocurrida en mayo, cuando el aumento salarial corresponde a abril. Ante ese escenario, presentaron una medida cautelar este lunes en la Justicia para que desde el municipio expliquen los criterios adoptados a la hora de otorgar aumentos y efectuar descuentos.

“El intendente cree tener atribuciones para decirle a algunos trabajadores, en forma de castigo, que como no fueron a trabajar no les paga el aumento. Pero el aumento corresponde al mes de abril cuando el paro fue en mayo. No tiene sentido”, apuntó Ratner, en diálogo con Rosario/12. “A los trabajadores le ofrecen presentar declaraciones juradas de que fueron a trabajar para pagarles entre 13 y 20 mil pesos. Es un desastre lo que están haciendo, pero lo hacen para demostrar que tienen poder de meterse con el salario de un trabajador”, añadió.

Siguiendo esa línea, el referente gremial explicó que la decisión de acudir a la Justicia se da a partir de “la falta de diálogo” con el gobierno local. “Nosotros no encontramos cómo llegar para discutir, no tenemos diálogo, y no sabemos cuál es el criterio que utilizó para tener este trato discriminatorio, de pagarle a algunos trabajadores y a otro no”, expresó y agregó: “Es abiertamente inconstitucional la decisión adoptada por el municipio, porque va en contra del principio de no discriminación y el principio protectorio del derecho del trabajo”.

Ratner también puso sobre la mesa que el aumento decretado por el gobierno local no dice nada respecto al 4,5% que los trabajadores municipales perdieron durante el primer trimestre del año, en relación con la inflación: “El aumento del 8% se está haciendo sobre una cifra que no es la correcta, porque tuvimos un 9,5% de inflación. Pero no hay reuniones y no hay avances. Lo único que hay son declaraciones públicas donde nos llaman mafiosos y extorsionadores. Pero con este sindicato no se sientan a dialogar”.

Por último, el dirigente no descartó que haya nuevas medidas de fuerzas en el corto plazo y acusó al municipio “usar políticamente” el conflicto. “Es muy probable que haya otra medida de fuerza frente al Palacio Municipal. Ellos dijeron que éramos poquitos, vamos a ver si esta vez los pueden contar”, advirtió y agregó: “El intendente ha tenido una cosecha bastante magra en la última elección, entonces quieren los votos de La Libertad Avanza, poniéndose a la derecha de la derecha. Cree que atacando a los municipales lo va a lograr, pero nosotros solo queremos solucionar nuestro problema salarial”.