Durante el Festival de Cine de Cannes 2025, Nicole Kidman compartió detalles reveladores sobre el regreso de una de las películas más queridas del género mágico-cinematográfico. En una conversación como parte del ciclo Women in Motion de Kering, Kidman ofreció una actualización sobre Practical Magic 2 junto a su compañera de pantalla, Sandra Bullock. La película original de 1998, que conquistó al público con su exploración de los lazos familiares y lo sobrenatural, regresará con un guion de Akiva Goldsman y dirección de Susanne Bier.

Compromiso con las mujeres en el cine

Uno de los pilares de Practical Magic 2 es el compromiso continuo de Nicole Kidman con el impulso de mujeres en la industria cinematográfica. Tras proponerse trabajar con una directora cada 18 meses, Kidman ha superado con creces ese objetivo. En Cannes, la actriz remarcó la importancia de generar oportunidades creativas para las mujeres, tanto desde su rol como actriz como desde la producción, especialmente en una industria que exige constantemente innovación y romper barreras. Su sociedad con Susanne Bier y Sandra Bullock refuerza una sinergia que promete una secuela llena de hechicería y un poderoso mensaje renovado.

La magia detrás del proyecto

Entre los aspectos más destacados, Kidman subrayó la química en el set con su “hermana en pantalla” Bullock y con la directora Bier. Este trío trabaja intensamente para crear una película que rinda homenaje a su antecesora, pero con una perspectiva fresca. La historia ampliará el universo creado por Alice Hoffman, guiada por el guion detallado de Goldsman, que profundiza en hechizos, desafíos y emociones aún no exploradas.

Impacto cultural y legado

Con cada declaración, Kidman no solo arroja luz sobre el resurgimiento del mundo místico de Practical Magic, sino que también destaca el impacto cultural que tuvo la película original con el paso de los años. Aunque no fue aclamada por la crítica en 1998, la cinta cosechó una base de fanáticos fieles, atraídos por su mezcla de lo familiar y lo sobrenatural. Esta secuela no solo busca reavivar esa magia, sino también ampliar un legado que ha encantado a generaciones durante décadas. Con la fecha de estreno ya fijada para el 18 de septiembre de 2026, el mundo espera ansioso el regreso de las hermanas Owens y las nuevas aventuras que enfrentarán.

La decisión de revivir Practical Magic en el contexto actual refleja el deseo de Kidman y su equipo por conectar con el público moderno, abordando temáticas contemporáneas a través de una narrativa fantástica. Mientras se esperan más detalles, la promesa de una secuela que respete y eleve la esencia del original sigue siendo el eje central tanto para los creadores como para los fanáticos.