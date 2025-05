LA PATRIA ES CON LAS TRAVAS

El sábado 24 de mayo a partir de las 14 Las históricas argentinas convocan a toda la comunidad a encontrarse en la Plaza de Mayo para exigir una Ley de Reparación Histórica para el colectivo Travesti Trans sobreviviente. El estado debe reconocer la persecución sistemática, la violencia institucional, la marginación y los crímenes que ejerció sobre la comunidad Travesti Trans. Será una jornada de lucha colectiva, ronda a la Plaza, lectura de documentos y un festival artístico para cerrar la tarde festejando nuestras existencias. Sábado 24 de mayo a las 14 en la Plaza de Mayo, Rivadavia y Bolívar.

CASA BRANDON CUMPLE 20 AÑOS

La casita celebra a pura fiesta en doble jornada el haber llegado hasta este número tan contundente y lleno de connotaciones, con mucho orgullo, sin prejuicios y mucha lucha, perseverancia y garra. Una noche llena de sorpresas que comienza el viernes con la conducción de Regia, la participación de Gaby Bex, Plan V, El cuerpo expresivo, un anecdotario, Matt Montero, Ceretti y DJ Set por DJ Visera. El sábado, conduce Bel Gatti, video de imágenes históricas de Casa Brandon, conversatorio por los 20 años, anecdotario, perfo de Waska Artzine, karaoke, show de Ibiza Pareo y más. Viernes 23 y sábado 24 de mayo a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FIESTAS

Fiesta Plop! Edición especial Six Sex, porque mamá se va de gira y la Plop! la despide en su casa como invitada especial antes de su gira europea, en una última presentación en Argentina hasta nuevo aviso. Barra de tragos promo y pop toda la noche. Sábado 24 de mayo a las 23:59 en Teatro Vórterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

Club 69 Súper Sábado. Nueva fecha de la fiesta queer de las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 24 de mayo a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

La Warhol. Baile toda la noche junto a una catarata de hitazos, barra de tragos, hosteo de diosxs que lo dan todo, cachengue, disfraces, sorpresas e invitades. Pista 1: Temazos Pop & Clásicos infaltables, Reggaeton rkt & Kchengue y en la pista 2, joyitas, hitazos y actuales del Pop. Viernes 23 de mayo a las 23:59 en Chacabuco 947.

RECITALES

Fama y guita. El dúo de queerpunk criollo se presenta en vivo en una fecha especial para realizar la fiesta de la icónica película “The Rocky Horror Picture Show”, con show en vivo, proyección del film, disfraces, sorteos y mucho más. Viernes 23 de mayo a las 20 en el Salón Pueyrredón, Av. Santa Fe 4560.

Kumbia Queers. Estallan los escenarios en una nueva fecha de la banda de tropi punk local integrada por Inés Laurencena, Pila Zombie, Juana Chang, Flor Linyera y Pat Pietrafesa antes de su inminente gira por Europa que arranca en julio. Este sábado sonarán los clásicos de la banda junto a novedades, recorriendo sus casi 20 años de shows, tropipunk y baile disidente. DJ set: Macha Kiddo. Además, puesto de merch y fanzines. Entrada a colaboración. Sábado 24 de mayo a las 20 en La Paz Arriba, Av. Callao 1082.

TERTULIAS

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos en el otoño con los ciclos "Círculo de Sonido", este viernes con la presentación de Jorge Savoretti + Solimano y el sábado Artlab en Vivo! con la presentación de Delfina Campos + Mecánico + Loló Gasparini. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, con Brian Eno y el aclamado "Ambient 1: Music for Airports" de 1978, presentado por Juan Merle. Viernes 23 a las 19 y a las 23 y sábado 24 de mayo a las 20 en Artlab, Roseti 91.

Bingo Musical Romantik. Lea Mattioli y Luismi Lesbiana presentan un encuentro para abrazarse y festejarse cantando bingo con las canciones más melosas del mundo latinoamericano. Habrá sorteos, melodramas cuir y cantos catárticos junto con varias sorpresas. Viernes 23 de mayo a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Batalla de Lipsync. Edición especial Lali 2.0, para cantarse todo con la presentación de los nuevxs concursantes que van por el premio de 60k y una remera exclusiva de la tienda Feliza. Sábado 24 de mayo a las 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Mateada Trans No Binarie. Si sos no binarie, estás empezando tu proceso de transición o querés venir a conocer personas en la misma que vos, estás más que invitade a la mateada que se reúne en la bandera No Binarie. Se puede llevar termo, mate, comida, manta y/o juegos para compartir. Domingo 25 de mayo a las 16 en el Parque de la Estación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3300.

CINE

Cine en Osos. El Club de Osos de Buenos Aires invita a la proyección abierta a toda la comunidad de "Otra Historia de Amor", dirigida en 1986 por Américo Ortíz de Zárate: la primera película argentina de temática LGBTIQ+ con final feliz de la primavera democrática (y de la historia del cine nacional). Un empleado de oficina y su jefe comparten un inesperado romance. Entrada gratuita, se acepta donación de alimento no perecedero. Viernes 23 de mayo a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

MUSICA

Cuarto oscuro. Este viernes se podrá escuchar el disco homenaje al post punk argentino editado por Porcino Records en el cual varios grupos y artistas se sumergen en las profundidades del género para revitalizar clásicos del post punk local. Participan Lito Pared, Peter Pank & Los Chicos Perdidos, Swave, Nevac, Che Gurú, Amado Voodoo, Coco ELISSSIR, Neme, Telepatía Dark y ALP (Achy Y Los Planetarios), entre otres. Disponible en YouTube: Porcino Records, y en todas las plataformas musicales a partir del viernes 23 de mayo.

TEATRO

Viento blanco. Con dramaturgia de Santiago Loza, protagónico de Mariano Saborido y dirección de Valeria Lois y Juanse Rausch, continúan las funciones de la obra que recorre la vida de Mario, quien mantiene con su madre un hostal en un alejado pueblo del sur. De repente hay un regreso, una despedida y el deseo de Mario de huir para siempre entre el mar helado, los ardores, los cánticos y el viento. Domingo 25 de mayo a las 20:30 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

Víctor, vení a buscar los discos (Un espectáculo de boleros...ponele). Continúan las funciones de la experiencia sensible y visual, con músicos en vivo, para dejarse llevar y salir cantando: Juan, recientemente separado de Víctor, luego de muchos años de pareja y con sus cincuenta años cumplidos, descubre que su ex se dejó los discos de boleros y le exige que vaya a buscarlos. A la espera del posible regreso de Víctor, Juan busca dar lugar a nuevos amores. Con humor y música en vivo, los boleros se suceden entre relatos y personajes. Domingo 25 de mayo a las 16:30 en el Patio de Actores, Lerma 568.

El David marrón. Última función de la obra dirigida por Laura Fernández e interpretada y escrita por David Gudiño: David, el marrón, se enamora de Juan en el baño de un museo de la Ciudad de Buenos Aires, y entre esculturas europeas, obras de arte argentino y mingitorios, se miran, se besan y se prometen matrimonio. Un testigo involuntario de ese amor será luego su verdugo. Viernes 23 de mayo a las 21:30 en Dumont 4040, Dumont 4040.

LIBROS

Ni dieta, ni ajuste ni patología. Se presenta el libro de Laura Contrera publicado por la editorial Madreselva: un trabajo que se anima a cruzar teoría y práctica, la academia y la calle, el paper y el fanzine: un libro dinamita. Presentan Vir Cano y Lucía Porto. Viernes 23 de mayo a las 18 en La Libre, Chacabuco 917.

Oreja-Madre. Rito-ritual de presentación de "Oreja Madre, mi cuestión judía” de Dani Zelko, para realizar un encuentro que invoque voces ancestrales y contemporáneas, escuchar, leer y cantar durante una hora. Luego, baile y bebida al son de una playlist de música árabe. Participan Soraya Maicoño, Marie Bardet, Ileana Arduino, Ana Longoni, Diana Aisenberg, Ari Lutzker, Dana Rosenzvit, Albertina Carri, Analía Couceyro, Carlos Zelko y el autor del libro, Dani Zelko. Jueves 22 de mayo a las 19 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

MUESTRAS

Arte Rata. Inaugura la muestra-proyecto de investigación curatorial que pone en diálogo a una porción del arte argentino del presente siglo y del anterior mediante parámetros escurridizos como la desorganización o las estrategias de producción oblicuas. Participan obras de Sergio De Loof, Juan Del Prete, Martín Farnholc Halley, Martha de la Gente, Alberto Heredia, Carlos Herrera, Hoco Huoc, Fernanda Laguna, Luciana Lamothe, Valentina Liernur, Juan Ojeda, Marisa Rubio, Liv Schulman, Mia Superstar y Santiago Villanueva. Inauguración: jueves 22 de mayo a las 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CORDOBA

Susy Shock. La cantante, compositora, poeta y coplera Susy Shock vuelve a Córdoba con todo el poder de "Revuelo Sur", su último disco, acompañada por La Bandada de Colibríes para compartir una noche llena de tangos, milongas, candombes y muchas sorpresas. Viernes 23 de mayo a las 21 en Platz - Espacio Cultural, Av. Maipú 350, Córdoba.