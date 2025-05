El Ejecutivo municipal anunció ayer el envío al Concejo de un proyecto de ordenanza para eliminar gravámenes que pesan sobre el servicio de taxis y remises, con el propósito de bajarle costos y aliviar posición en la puja con las aplicaciones de transporte no autorizadas aún, como Uber y Cabify. El anuncio sonó a gesto de campaña encubierto por cuanto quien lo tomó a su cargo fue la secretaria de Cercanía y Gestión municipal, Carolina Labayrú, primera candidata a concejala en la nómina oficialista que apadrina el intendente Pablo Javkin. Y sorprendió cuando en rueda de prensa afirmó ella que "Uber tiene que ser legal".

Para el gremio taxista, la medida anunciada es más un gesto afable que un remedio, por cuanto la carga tributaria municipal es la menor que soportan en comparación con la presión fiscal de Nación y Provincia. Y en cuanto a la posición de Labayrú sobre ir por la legalización de Uber en Rosario, lo consideró "una claudicación" porque esa app multinacional no paga tributos locales en ninguna de las ciudades donde opera. "Lo que están diciendo en la Municipalidad cuando dicen eso es que pasen por Caja, pero Uber no pasa por Caja. Sus CEO no deben saber ni dónde queda Rosario", despreció Mario Cesca, de ATTI, entidad que agrupa a concesionarios de licencias del servicio.

La propuesta que esta semana empezará a recorrer el periplo de comisiones parlamentarias apunta a cambiar y bajar ordenanzas que incumben al servicio de taxis y al de remises, y redunda en definitiva en la disminución de los montos a pagar en concepto de tasas municipales.

De una extensa lista de ítems que gravan al transporte de pasajeros, destacan la eliminación del pago de algunas tasas que impone la Ordenanza 10719 sancionada el año pasado. Estas son, por ejemplo, la revisión técnica en el Centro de Inspección Técnica de Automotores (CITA) ($28.000), la renovación de licencias ($927.500), la adjudicación de nuevas chapas ($3.827.250), la transferencia de licencias ($1.855.000) y la habilitación de apoderados ($311.500), todos montos calculados según el Valor del Módulo Tributario (MT), actualizado al 1º de mayo de 2025 a $350.

Si la iniciativa prospera, en el Ejecutivo suponen que la tarifa puede moverse un 35% según el cuadro tarifario en vigencia.

Labayrú, acompañada por el secretario de Economía municipal, Guido Boggiano, declamó que con el proyecto del Ejecutivo se "busca aliviar los costos del sistema ante el complejo contexto económico que vienen atravesando en el último tiempo". "El mundo cambió, también cambió la forma en que la gente se moviliza en las ciudades. Nosotros sabemos que la gente hoy en día busca más comodidad, busca mejor precio, busca rapidez. Y desde el municipio no hacemos oídos sordos, no miramos para otro lado, por eso obviamente escuchamos a las dos partes; escuchamos a los usuarios, también a los taxistas y remiseros, y consideramos que hoy en día tienen algunas exigencias que realmente son innecesarias", planteó la funcionaria que va por una banca para el oficialismo en el Palacio Vasallo.

"Este proyecto procura eliminar esas exigencias, tasas, trabas, que lo único que hacen es no permitirles (a los taxistas) que puedan competir en igualdad de condiciones con las distintas opciones que ya tenemos en nuestra ciudad", afirmó. Y lo resumió en la intención de "equilibrar la cancha, que el partido sea más justo para todos".

La Municipalidad anotó esta gestión dentro de las medidas que supone haber impulsado en favor del taxi como el registro de plataformas electrónicas para el despacho de viajes de taxis y remises, instaurado el año pasado, la posibilidad del pago electrónico, de viajes compartidos y de tarifa flexible. También considera la gestión Javkin otra señal positiva la prórroga concedida para renovar unidades, aceptando coches de 10 años de antigüedad cuando la norma impone 7, y gestiones para una línea de crédito accesible para comprar el taxi nuevo.

En cuanto a las plataformas todavía ilegales que son la causa de la bronca tachera, Labayrú ayer lo dijo en blanco sobre negro: "Para mí Uber tiene que ser legal. Hay una ordenanza sobre las aplicaciones y le da un marco normativo, entonces bueno, Uber tiene que ser legal", afirmó.

El taxi escéptico

Lo dicho escoció la sensibilidad del gremio taxista. "Esa es otra demagogia barata que usan. Cuando dicen que Uber debe ser legal están diciendo 'muchachos, pasen por Caja', y no pasan. Los CEO de Uber ni saben dónde queda Rosario, no aceptarán ninguna tributación porque no lo hacen en ningún del mundo. Y la Municipalidad, para aceptar que la pasan por encima, dice 'hay que blanquearlos'", sostuvo Mario Cesca, de ATTI.

Consultado por Rosario/12, Cesca interpretó el anuncio del Ejecutivo como una respuesta a la queja que dejó la semana pasada en la comisión de Servicios Públicos. "El estudio de costos del taxi da que el 55% son impuestos. Si no tuviéramos que pagar eso, también podríamos cobrar 5 y no 10 como hace Uber. Entonces empiezan por bajar las municipales, pero son las más baratas. El costo mayor es de orden nacional", planteó el representante del sector. "Estas tasas municipales no mueven la aguja, sí pedimos a nivel provincial que suspendan el costo de la patente", agregó.

Cesca insistió en reclamar condiciones equitativas para competir. "Si ellos no pagan nada y están en negro, es imposible", cerró.