Atención: La nota contiene spoilers relacionados con el último episodio de The Last of Us.

Con el estreno de El Precio, el sexto episodio de la segunda temporada de The Last of Us, los espectadores presenciaron un desarrollo inesperado en la narrativa de la serie. A través de un vistazo al pasado de Joel Miller, los creadores introdujeron una faceta desconocida de su protagonista. Este episodio resalta por la actuación de Tony Dalton como Javier Miller, el padre de Joel, quien, con solo unos minutos en pantalla, dejó una huella duradera en el arco del personaje.

Flashback revelador y su impacto en Joel

El episodio retrocede a 1983 para explorar la adolescencia de Joel en Texas, donde se forjaron las bases de su personalidad. Javier Miller, interpretado por Tony Dalton, es retratado como un padre estricto y autoritario, revelado como un oficial de policía cuya obsesión por la disciplina marcó profundamente a Joel. En este recuerdo, se muestra un evento en el que Joel defiende a su hermano Tommy de un castigo inevitable, reflejando un patrón de protección hacia sus seres queridos que mantendrá en su vida adulta. Los fanáticos notan cómo estas lecciones informales, que mezclan afecto y violencia, moldean las decisiones críticas de Joel, especialmente su relación con Ellie.

Tony Dalton: la relevancia de su personaje y trayectoria

Con una interpretación que equilibra carisma y peligrosidad, Tony Dalton ha elevado la serie a nuevos niveles, consolidándose como un actor versátil. Desde sus inicios en películas mexicanas como Matando Cabos hasta su papel como Lalo Salamanca en Better Call Saul, Dalton ha demostrado habilidad para personajes complejos. Neil Druckmann, cocreador de la serie, lo eligió buscando a alguien que añadiera profundidad emocional al elenco, logrando que la audiencia sintiera tanto empatía como rechazo hacia Javier.

El ciclo de violencia y su influencia en la audiencia

El personaje de Javier plantea una pregunta clave: ¿repetir o romper el ciclo de violencia familiar? Este dilema resuena cuando Joel, años después, repite las palabras de su padre a Ellie, simbolizando su lucha interna entre seguir patrones heredados o crear nuevos. A pesar de sus métodos contradictorios, Javier deseaba que Joel actuara con mayor justicia. Esto enfatiza cómo las decisiones, tanto en supervivencia como en relaciones, definen la profundidad emocional de la serie.

Al abordar estos temas, The Last of Us enriquece su trama y mantiene a la audiencia reflexionando sobre las consecuencias de las acciones de Joel. La actuación de Dalton no solo agrega capas al desarrollo psicológico del protagonista, sino que también expone la naturaleza humana en contextos extremos, reafirmándose como un elemento clave para el crecimiento narrativo.