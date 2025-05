El Sindicato de Peones de Taxis de Rosario (SPT) anunció que acompaña y apoya el proyecto de eliminar tasas a la actividad taxista, al tiempo que insistió con la legalidad de algunas aplicaciones, como Didi y Uber, acogiéndose a las reglamentaciones y ordenanzas municipales que organizan el Transporte Público de Pasajeros.

La posición del gremio se hizo pública después de que desde la Municipalidad de Rosario presentaran un proyecto de ordenanza ante el Concejo Municipal que busca eliminar y modificar una serie de tributos y regulaciones aplicadas actualmente al servicio de taxis y remises. El objetivo del mismo es aliviar los costos que enfrentan los prestadores del servicio ante el actual contexto económico.

“Si bien esto va puntualmente hacia los propietarios de licencia de taxi, no afectaría nada en el caso de los trabajadores. Me parece bien, a raíz de la situación crítica que está viviendo el sector”, manifestó el titular del Sindicato de Peones, Horacio Yanotti.

Asimismo, se refirió a la situación de Uber y Didi y enfatizó en el pedido de la legalización de las mismas para terminar con la competencia desleal que eso genera. “Me parece que es una forma más de ordenar este problema. Aunque no es solamente el tema de la liberación de no pagar tasas e impuestos, acá también hay que ver la cantidad de taxis que no están cubriendo los horarios que tienen que cubrir. La actividad taxista no tiene la cantidad de choferes que tendría que tener” remarcó.